Хеккен — Спартак Трнава: прогноз на матч квалификации Лиги Европы со ставкой за 2.50

«Хеккен» встретится со «Спартаком» из Трнавы в ответном матче квалификации Лиги Европы. Поединок пройдет 17 июля и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хеккен» — «Спартак» Трнава, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хеккен»

Путь к 1/8 финала: Команда продолжает выступать в квалификации Лиги Европы. «Хеккен» сыграет в ответном матче против «Спартака» из Трнавы на своем поле.

В нынешнем сезоне чемпионата Швеции команда занимает лишь 8-е место в таблице с 21-м очком в активе после 15-и туров. «Хеккен» отстает от зоны еврокубков на 11 баллов.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «Хальмстад» в чемпионате Швеции со счетом 4:1. До этого «Хеккен» также одолела «Спартак» Трнава (1:0) в 1-м матче квалификации ЛЕ.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок «Хеккен» также обыграл «Эльфсборг» (2:0).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Хеккен» выйдет на поле в ответном матче против «Спартак» из Трнавы в качестве фаворитов. Шведская команда способна победить на своем поле.

В последнее время нападающий «Хеккена» Зеверин Ниул действует крайне полезно. В 1-м поединке против «Спартака» из Трнавы форвард забил победный гол.

«Спартак» Трнава

Путь к 1/8 финала: Команда пробилась в квалификацию Лиги Европы, где встречается против шведского «Хеккена». Сейчас «Спартак» из Трнавы находится на краю пропасти.

Дело в том, что команда проиграла 1-й матч сопернику со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 63-й минуте. Причем, «Спартак» из Трнавы выступал на своем поле.

Последние матчи: До встречи с «Хеккеном» команда также уступила «Петролулу» (0:1) в товарищеском матче, пропустив решающий гол на 33-й минуте.

У «Спартака» из Трнавы продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок команда также уступила «Борац Баня Лука» (0:1) и «Карвину» (1:3).

Состояние команды: Есть ощущение, что «Спартак» из Трнавы пока что переживает не самые лучшие времена. Команда вдруг начала проигрывать матч за матчем.

«Спартак» из Трнавы в предстоящем матче против «Хеккена» точно не будет фаворитом. Шведский соперник очень здорово выступает на своем поле.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Хеккен» 4 раза победил

«Спартак» из Трнавы проиграл 3 последних матча

В 1-м матче «Хеккен» обыграл «Спартак» из Трнавы со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Хеккена» — 1.58, победа «Спартака» из Трнавы — 5.40, ничья — за 4.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.10 сооветственно.

Прогноз: «Спартак» из Трнавы все-таки не сможет противостоять сопернику.

Ставка: Победа «Хеккена» с форой (-1.5) за 2.50.

Прогноз: «Хеккен» довольно уверенно выступает на своем поле. Можно предположить, что команда забьет минимум парочку голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Хеккен» 2 больше за 2.17.