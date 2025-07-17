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    Даугавпилс — Влазния. Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Даугавпилс» — «Влазния»
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    «Линфилд» — «Влазния»
    Латвийский клуб «Даугавпилс» дома сыграет против «Влазнии» из Албании в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Даугавпилс» — «Влазния», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Даугавпилс

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Даугавпилс 18:00 Влажния

    Влажния

  • Шкодер
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    «Даугавпилс»

    Турнирная таблица: В латвийском первенстве «Даугавпилс» занимает 5 место в чемпионате, набрав 27 очков после 22 сыгранных встреч.

    Последние матчи: В первом матче первого раунда Лиги конференций «Даугавпилс» выиграл у «Влазнии» (1:0). Единственный гол на 85-й минуте встречи забил Лизуновс.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Даугавпилс» не проигрывает на протяжении трёх матчей: 2 победы и 1 ничья.

    «Влазния»

    Турнирная таблица: «Влазния» сыграет в квалификации Лиги конференций, как серебряный призер чемпионата Албании, команда в минувшем сезоне набрала 57 очков и на два пункта отстала от чемпиона — «Эгнатии».

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  • 14/07/2025

    • Последние матчи: «Влазния» хоть и проиграла латвийцам в игре Лиги конференций, но сохраняет шансы на проход во второй квалификационный раунд еврокубка.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Влазния» проиграла в третьем матче подряд, включая товарищеские матчи против румынского «Петролула» (0:2) и словенской «Олимпии» (0:4).

    Статистика для ставок

    • «Влазния» — серебряный призёр чемпионата Албании

    • «Даугавпилс» финишировал на 5 месье в чемпионате Латвии

    • «Даугавпилс» выиграл у «Влазнии» со счётом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Влазния» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа «Даугавпилса» — в 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.98.

    Прогноз: «Влазния» мало того, что проиграла в трёх матчах подряд, албанская команда не может даже забить мяч в ворота соперника. Так что ожидаем новой победы команды из Латвии.

    Ставка: Победа «Даугавпилса» с коэффициентом 3.35.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом  1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Даугавпилс — Влазния?

    Матч Даугавпилс — Влазния состоится 17 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Даугавпилс — Влазния?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Даугавпилса».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Даугавпилс — Влазния?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Даугавпилса»» с коэффициентом у букмекеров 3.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Даугавпилс — Влазния?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Даугавпилс — Влазния?

    Коэффициенты букмекеров: : «Влазния» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа «Даугавпилса» — в 3.35.

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