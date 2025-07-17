Даугавпилс — Влазния. Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

Даугавпилс
Влажния
«Даугавпилс»
Турнирная таблица: В латвийском первенстве «Даугавпилс» занимает 5 место в чемпионате, набрав 27 очков после 22 сыгранных встреч.
Последние матчи: В первом матче первого раунда Лиги конференций «Даугавпилс» выиграл у «Влазнии» (1:0). Единственный гол на 85-й минуте встречи забил Лизуновс.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Даугавпилс» не проигрывает на протяжении трёх матчей: 2 победы и 1 ничья.
«Влазния»
Турнирная таблица: «Влазния» сыграет в квалификации Лиги конференций, как серебряный призер чемпионата Албании, команда в минувшем сезоне набрала 57 очков и на два пункта отстала от чемпиона — «Эгнатии».
Последние матчи: «Влазния» хоть и проиграла латвийцам в игре Лиги конференций, но сохраняет шансы на проход во второй квалификационный раунд еврокубка.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Влазния» проиграла в третьем матче подряд, включая товарищеские матчи против румынского «Петролула» (0:2) и словенской «Олимпии» (0:4).
Статистика для ставок
- «Влазния» — серебряный призёр чемпионата Албании
- «Даугавпилс» финишировал на 5 месье в чемпионате Латвии
- «Даугавпилс» выиграл у «Влазнии» со счётом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Влазния» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа «Даугавпилса» — в 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.98.
- 3.35Динамо Минск — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.55Линфилд — Шелбурн: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.25Норвегия (ж) — Италия (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Влазния» мало того, что проиграла в трёх матчах подряд, албанская команда не может даже забить мяч в ворота соперника. Так что ожидаем новой победы команды из Латвии.
Ставка: Победа «Даугавпилса» с коэффициентом 3.35.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.98.