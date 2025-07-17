Даугавпилс — Влазния. Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

Латвийский клуб «Даугавпилс» дома сыграет против «Влазнии» из Албании в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Даугавпилс» — «Влазния», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Даугавпилс»

Турнирная таблица: В латвийском первенстве «Даугавпилс» занимает 5 место в чемпионате, набрав 27 очков после 22 сыгранных встреч.

Последние матчи: В первом матче первого раунда Лиги конференций «Даугавпилс» выиграл у «Влазнии» (1:0). Единственный гол на 85-й минуте встречи забил Лизуновс.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Даугавпилс» не проигрывает на протяжении трёх матчей: 2 победы и 1 ничья.

«Влазния»

Турнирная таблица: «Влазния» сыграет в квалификации Лиги конференций, как серебряный призер чемпионата Албании, команда в минувшем сезоне набрала 57 очков и на два пункта отстала от чемпиона — «Эгнатии».

Последние матчи: «Влазния» хоть и проиграла латвийцам в игре Лиги конференций, но сохраняет шансы на проход во второй квалификационный раунд еврокубка.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Влазния» проиграла в третьем матче подряд, включая товарищеские матчи против румынского «Петролула» (0:2) и словенской «Олимпии» (0:4).

Статистика для ставок

«Влазния» — серебряный призёр чемпионата Албании

«Даугавпилс» финишировал на 5 месье в чемпионате Латвии

«Даугавпилс» выиграл у «Влазнии» со счётом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Влазния» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа «Даугавпилса» — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.98.

Прогноз: «Влазния» мало того, что проиграла в трёх матчах подряд, албанская команда не может даже забить мяч в ворота соперника. Так что ожидаем новой победы команды из Латвии.

Ставка: Победа «Даугавпилса» с коэффициентом 3.35.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.98.