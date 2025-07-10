Ларн — Ауда. Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

«Ларн» из Северной Ирландии дома сыграет против «Ауды» из Латвии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ларн» — «Ауда», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ларн»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Северной Ирландии «Ларн» занял второе место, набрав 63 очка. Эта позиция позволила команде получить путёвку в квалификацию Лиги конференций.

Последние матчи: Перед стартом в еврокубках «Ларн» провёл четыре товарищеских матча, выиграв у «Доллингстауна» (5:0), «Портадауна» (3:0), «Странрара» (1:0) и сыграв вничью с «Нью-Сейнтс» (2:2).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Ларн» не проигрывает на протяжении 14 матчей, одержав восемь побед и сыграв вничью в шести поединках.

«Ауда»

Турнирная таблица: «Ауда» стала бронзовым призёром в латвийском чемпионате, данный успех позволил команде сыграть в Лиге конференций.

В сезоне-2025 «Ауда» занимает 3 место на внутренней арене, набрав 37 очков, сыграв 22 матча.

Последние матчи: В рамках 22 игрового дня «Ауда» одержала победу в матче против «Елгавы» (2:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах латвийский клуб одержал три победы и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

«Ларн» — серебряный призёр чемпионата Северной Ирландии

«Ауда» — бронзовый призёр чемпионата Латвии

«Ларн» и «Ауда» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа «Ларна» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.78.

Прогноз: «Ларн» выдаёт беспроигрышную серию из 14 матчей, североирландцы не терпят фиаско уже долгое время. Ставим на победу хозяев в предстоящей игре.

Ставка: «Ларн» не проиграет с коэффициентом 2.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.02.