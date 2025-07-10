Ларн — Ауда. Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

Ларн
Ауда
«Ларн»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Северной Ирландии «Ларн» занял второе место, набрав 63 очка. Эта позиция позволила команде получить путёвку в квалификацию Лиги конференций.
Последние матчи: Перед стартом в еврокубках «Ларн» провёл четыре товарищеских матча, выиграв у «Доллингстауна» (5:0), «Портадауна» (3:0), «Странрара» (1:0) и сыграв вничью с «Нью-Сейнтс» (2:2).
Ларн — Ауда: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Ларн» не проигрывает на протяжении 14 матчей, одержав восемь побед и сыграв вничью в шести поединках.
«Ауда»
Турнирная таблица: «Ауда» стала бронзовым призёром в латвийском чемпионате, данный успех позволил команде сыграть в Лиге конференций.
В сезоне-2025 «Ауда» занимает 3 место на внутренней арене, набрав 37 очков, сыграв 22 матча.
Последние матчи: В рамках 22 игрового дня «Ауда» одержала победу в матче против «Елгавы» (2:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах латвийский клуб одержал три победы и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Ларн» — серебряный призёр чемпионата Северной Ирландии
- «Ауда» — бронзовый призёр чемпионата Латвии
- «Ларн» и «Ауда» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа «Ларна» — в 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.78.
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Прогноз: «Ларн» выдаёт беспроигрышную серию из 14 матчей, североирландцы не терпят фиаско уже долгое время. Ставим на победу хозяев в предстоящей игре.
Ставка: «Ларн» не проиграет с коэффициентом 2.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.02.