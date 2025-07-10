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    «Ларн» продлит беспроигрышную серию?

    Ларн — Ауда. Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ларн» — «Ауда»
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    «Клифтонвилл» — «Ауда»
    «Ларн» из Северной Ирландии дома сыграет против «Ауды» из Латвии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ларн» — «Ауда», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Ларн

  • Ларн
    •  Ларн 22:00 Ауда

    Ауда

  • Кекава
    •

    «Ларн»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Северной Ирландии «Ларн» занял второе место, набрав 63 очка. Эта позиция позволила команде получить путёвку в квалификацию Лиги конференций.

    Последние матчи: Перед стартом в еврокубках «Ларн» провёл четыре товарищеских матча, выиграв у «Доллингстауна» (5:0), «Портадауна» (3:0), «Странрара» (1:0) и сыграв вничью с «Нью-Сейнтс» (2:2).

    Ларн — Ауда: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Ларн» не проигрывает на протяжении 14 матчей, одержав восемь побед и сыграв вничью в шести поединках.

    «Ауда»

    Турнирная таблица: «Ауда» стала бронзовым призёром в латвийском чемпионате, данный успех позволил команде сыграть в Лиге конференций.

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    • В сезоне-2025 «Ауда» занимает 3 место на внутренней арене, набрав 37 очков, сыграв 22 матча.

    Последние матчи: В рамках 22 игрового дня «Ауда» одержала победу в матче против «Елгавы» (2:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах латвийский клуб одержал три победы и потерпел два поражения.

    Статистика для ставок

    • «Ларн» — серебряный призёр чемпионата Северной Ирландии

    • «Ауда» — бронзовый призёр чемпионата Латвии

    • «Ларн» и «Ауда» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа «Ларна» — в 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.78.

    Прогноз: «Ларн» выдаёт беспроигрышную серию из 14 матчей, североирландцы не терпят фиаско уже долгое время. Ставим на победу хозяев в предстоящей игре.

    Ставка: «Ларн» не проиграет с коэффициентом 2.90.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ларн — Ауда?

    Матч Ларн — Ауда состоится 10 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ларн — Ауда?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Ларн» не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ларн — Ауда?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Ларн» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 2.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ларн — Ауда?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ларн — Ауда?

    Коэффициенты букмекеров: : «Ауда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа «Ларна» — в 2.90.

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    Ларн — Ауда: прогноз и ставка за 2.90, статистика, коэффициенты матча 10.07.202522:00. «Ларн» продлит беспроигрышную серию?
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