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    Очередная коллизия бухарцев?

    Бухара — Андижан. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 13 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Бухара» — «Андижан»
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    13 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бухара» и «Андижан». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бухара» — «Андижан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 12 Июня 2025 года

    Бухара

  • Бухара
    •  Бухара 19:00 Андижан

    Андижан

  • Андижан
    •

    «Бухара»

    Турнирное положение: «Бухара» пока выступает крайне неудачно. Команда нынче пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бухара» в 11 матчах добыла всего две победы. А вот отличились игроки команды 12 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела вполне продуктивно. «Бухара» не уступила «Согдиане» (1:1).

    До того команда подписала мировую с самаркандским «Динамо» (2:2). А вот поединок с «Пахтакором» вышел провальным (0:6).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Бухара» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 14.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бухара» на данном этапе выглядит бледновато. Команда не побеждает уже два с половиной месяца.

    Причем «Бухара» традиционно неудачно противостоит «Андижану». Из пяти последних очных поединков команда уступила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за очки.

    «Андижан»

    Турнирное положение: «Андижан» стартовал не особо продуктивно. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Андижан» в 11 матчах чемпионата набрал 12 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Андижан» уступил «Насафу» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «Сурхану» (2:1). Плюс чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Шуртану».

    При этом «Андижан» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Андижан» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 14 мячей в 11 поединках чемпионата.

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    При этом «Андижан» намерен подняться в район первой шестерки. Вот только победила команда всего трижды в 11 матчах.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена закрепиться в середняках лиги.

    Статистика для ставок

    • «Бухара» не может победить уже больше 2 месяцев

    • «Бухара» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Андижан» переиграл бухарцев в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Андижан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 2.99, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.64 и 1.45.

    Прогноз: «Андижан» выглядит предпочтительнее бухарцев, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости способны прибавить, да и оборона «Бухары» частенько допускает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Андижана» за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.64

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бухара — Андижан?

    Матч Бухара — Андижан состоится 13 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бухара — Андижан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бухара — Андижан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.32.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бухара — Андижан?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бухара — Андижан?

    Коэффициенты букмекеров: «Андижан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 2.99, а победа оппонента — в скромные 3.30.

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    Бухара — Андижан: прогноз и ставка за 2.32, статистика, коэффициенты матча 13.06.202518:00. Очередная коллизия бухарцев?
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