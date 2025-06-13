Бухара — Андижан. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 13 июня 2025 года

13 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бухара» и «Андижан». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бухара» — «Андижан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бухара»

Турнирное положение: «Бухара» пока выступает крайне неудачно. Команда нынче пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Бухара» в 11 матчах добыла всего две победы. А вот отличились игроки команды 12 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела вполне продуктивно. «Бухара» не уступила «Согдиане» (1:1).

До того команда подписала мировую с самаркандским «Динамо» (2:2). А вот поединок с «Пахтакором» вышел провальным (0:6).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Бухара» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 14.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бухара» на данном этапе выглядит бледновато. Команда не побеждает уже два с половиной месяца.

Причем «Бухара» традиционно неудачно противостоит «Андижану». Из пяти последних очных поединков команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за очки.

«Андижан»

Турнирное положение: «Андижан» стартовал не особо продуктивно. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Андижан» в 11 матчах чемпионата набрал 12 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Андижан» уступил «Насафу» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Сурхану» (2:1). Плюс чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Шуртану».

При этом «Андижан» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Андижан» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 14 мячей в 11 поединках чемпионата.

При этом «Андижан» намерен подняться в район первой шестерки. Вот только победила команда всего трижды в 11 матчах.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена закрепиться в середняках лиги.

Статистика для ставок

«Бухара» не может победить уже больше 2 месяцев

«Бухара» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Андижан» переиграл бухарцев в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Андижан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 2.99, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.64 и 1.45.

Прогноз: «Андижан» выглядит предпочтительнее бухарцев, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить, да и оборона «Бухары» частенько допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Андижана» за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.64