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    Саудовская Аравия продолжит борьбу за топ-2 в группе

    Бахрейн — Саудовская Аравия: 1.97 — ставка на исход и прогноз на матч азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года

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    Прогноз и ставки на Бахрейн — Саудовская Аравия
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    Сборная Саудовской Аравии
    Бахрейн примет Саудовскую Аравию в матче 9-го тура азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года. Поединок пройдет 5 июня и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Бахрейн — Саудовская Аравия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Июня 2025 года

    Беларусь

  • Минск
    •  Беларусь 20:00 Казахстан

    Казахстан

  • Астана
    •

    Бахрейн

    Турнирное положение: Сборная занимает 5-е место в группе С с 6-ю очками в активе после 8-и туров. Бахрейн отстает от зоны стыковых матчей на 3 балла за 2 тура до конца квалификации.

    У сборной есть шансы запрыгнуть в последний вагон стыков, но при этом Бахрейн далеко не лучшим образом выступает на своем поле, набрав лишь 2 очка из 12-и возможных.

    Последние матчи: В прошлом туре квалификации сборная проиграла Индонезии со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 24-й минуте. До этого Бахрейн уступил Японии (0:2).

    У сборной продолжается серия поражений в квалификации чемпионата мира, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок Бахрейн также уступил Йемену (1:2).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Бахрейн еще может побороться за стыки, но команде необходимо прыгнуть выше головы, ведь Саудовская Аравия сильнее. Сборной придется непросто.

    У Бахрейна проблемы с реализацией, забив всего 5 голов за 8 туров при 13-и пропущенных.

    Саудовская Аравия

    Турнирное положение: Сборная располагается на 3-й позиции в группе С с 10-ю очками в активе после 8-и туров. Саудовская Аравия имеет все шансы пробиться в основной этап чемпионата мира 2026-го года.

    У сборной довольно средние результаты в гостях. Саудовская Аравия набрала 5 очков из 12-и возможных на чужом поле, занимая по этому показателю 3-е место в группе.

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    • Последние матчи: В прошлом туре квалификации ЧМ-2026 сборная сыграла вничью с крепкой Японией (0:0). До этого Саудовская Аравии обыграла Китай со счетом 1:0, забив единственный гол на 50-й минуте.

    Сборная не проигрывает в квалификации ЧМ-2026 на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок Саудовская Аравия трижды победила и однажды сыграла вничью.

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    Состояние команды: За 2 тура до завершения квалификации сборная еще имеет реальную возможность напрямую попасть в основной этап ЧМ-2026, но для этого необходимо побеждать в оставшихся матчах.

    Помимо этого, Саудовской Аравии необходимо ждать осечки Австралии, которая занимает 2-е место в группе. Сборная наверняка попадет в стыковые матчи за право выступать на мундиале.

    Статистика для ставок

    • Бахрейн не может победить на протяжении 7-и последних матчей в квалификации

    • Саудовская Аравия не проигрывает в 4-х последних матчах квалификации

    • Саудовская Аравия только 1 раз победила Бахрейн в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Саудовской Аравии — 1.95, победа Бахрейна — 4.50, ничья — за 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.57 сооветственно.

    Прогноз: Саудовская Аравия начнет матч активно и распечатает ворота Бахрейна.

    Ставка: Индивидуальный тотал Саудовской Аравии 0.5 больше в 1-м тайме за 1.97.

    Прогноз: Саудовская Аравия имеет возможность занять 2-е место в группе.

    Ставка: Победа Саудовской Аравии за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бахрейн — Саудовская Аравия?

    Матч Бахрейн — Саудовская Аравия состоится 05 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бахрейн — Саудовская Аравия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал Саудовской Аравии 0.5 больше в 1-м тайме..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бахрейн — Саудовская Аравия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал Саудовской Аравии 0.5 больше в 1-м тайме.» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бахрейн — Саудовская Аравия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бахрейн — Саудовская Аравия?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Саудовской Аравии — 1.95, победа Бахрейна — 4.50, ничья — за 3.20.

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    Бахрейн — Саудовская Аравия: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 05.06.202519:00. Саудовская Аравия продолжит борьбу за топ-2 в группе
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