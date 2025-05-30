Елимай — Астана. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 30 мая 2025 года

Елимай
Астана
«Елимай»
Турнирное положение: «Елимай» продуктивно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Елимай» в 10 матчах добыл 17 зачетных баллов. А вот отличилась команда 13 результативными выстрелами.
Елимай — Астана: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Елимай» не смог одолеть «Кызылжар» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Кайрату» (1:0). А вот кубковый поединок с «Кызылжаром» завершился поражением в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну викторию. В этих поединках «Елимай» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Елимай» не проигрывал в трех последних поединках. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.
Причем «Елимай» традиционно сложно противостоит «Астане». Из четырех очных поединков команда победила и проиграла по разу.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Свои шансы команда поищет в контригре.
«Астана»
Турнирное положение: «Астана» традиционно сражается за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Астана» в 11 матчах чемпионата набрала 24 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Астана» одолела «Женис» (4:2).
До того команда уверенно переиграла «Улытау» (2:0). А вот чуть ранее она в серии пенальти уступила «Женису».
При этом «Астана» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Астана» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 21 забитым мячом в 11 поединках чемпионата.
При этом «Астана» потенциально может забраться на вершину. Команда лишь на один зачетный пункт отстает от лидера.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом 37-летний Марин Томасов уже отличился 6 забитыми мячами.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Астана» намерена продолжить свой победный путь.
Статистика для ставок
- «Елимай» не проигрывает 3 матча кряду
- «Астана» победила в 2 своих последних матчах
- «Елимай» пропускает в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.11.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.68.
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Прогноз: «Астана» априори сильнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости борются за лидерство, да и опытнейший Томасов наверняка скажет свое веское слово.
Ставка: Победа «Астаны» за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.13