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    Очередная виктория «Астаны»?

    Елимай — Астана. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 30 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Елимай» — «Астана»
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    Марин Томасов
    30 мая в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Елимай» и «Астана». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Елимай» — «Астана», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 30 Мая 2025 года

    Елимай

  • Семей
    •  Елимай 16:30 Астана

    Астана

  • Астана
    •

    «Елимай»

    Турнирное положение: «Елимай» продуктивно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Елимай» в 10 матчах добыл 17 зачетных баллов. А вот отличилась команда 13 результативными выстрелами.

    Елимай — Астана: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Елимай» не смог одолеть «Кызылжар» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Кайрату» (1:0). А вот кубковый поединок с «Кызылжаром» завершился поражением в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну викторию. В этих поединках «Елимай» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Елимай» не проигрывал в трех последних поединках. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

    Причем «Елимай» традиционно сложно противостоит «Астане». Из четырех очных поединков команда победила и проиграла по разу.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Свои шансы команда поищет в контригре.

    «Астана»

    Турнирное положение: «Астана» традиционно сражается за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Астана» в 11 матчах чемпионата набрала 24 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Астана» одолела «Женис» (4:2).

    До того команда уверенно переиграла «Улытау» (2:0). А вот чуть ранее она в серии пенальти уступила «Женису».

    При этом «Астана» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Астана» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 21 забитым мячом в 11 поединках чемпионата.

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    При этом «Астана» потенциально может забраться на вершину. Команда лишь на один зачетный пункт отстает от лидера.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом 37-летний Марин Томасов уже отличился 6 забитыми мячами.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Астана» намерена продолжить свой победный путь.

    Статистика для ставок

    • «Елимай» не проигрывает 3 матча кряду

    • «Астана» победила в 2 своих последних матчах

    • «Елимай» пропускает в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.68.

    Прогноз: «Астана» априори сильнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости борются за лидерство, да и опытнейший Томасов наверняка скажет свое веское слово.

    Ставка: Победа «Астаны» за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.13

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Елимай — Астана?

    Матч Елимай — Астана состоится 30 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Елимай — Астана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Елимай — Астана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.29.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Елимай — Астана?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Елимай — Астана?

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.11.

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