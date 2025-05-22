Аль-Ахли — Аль-Иттифак. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 22 мая 2025 года

22 мая в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Ахли» и «Аль-Иттифак». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Ахли» — «Аль-Иттифак», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Ахли»

Турнирное положение: «Аль-Ахли» бьется за попадание на пьедестал. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом «Аль-Ахли» лишь на один пункт отстает от первой тройки. А вот забила команда 67 мячей в чемпионате Саудовской Аравии.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Со счетом 4:1 она одолела «Аль-Холуд».

До того команда была бита «Аль-Шабабом» (1:3). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Аль-Таавуну» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Аль-Ахли» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Ахли» в последних матчах смотрелся весьма выгодно. Да и Айван Тоуни наколотил уже 21 мяч в чемпионате.

Матчи с «Аль-Иттифаком» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Ахли» победил два раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команде нужно побеждать, да и Тоуни явно скажет свое веское слово.

«Аль-Иттифак»

Турнирное положение: «Аль-Иттифак» нынешний сезон проводит неудачно. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Иттифак» уже не поднимется выше нынешней позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Аль-Иттифак» не смог переиграть «Дамак» (0:0).

До того команда минимально уступила «Аль-Холуду». Плюс поединок с «Аль-Халиджем» принес сложнейшие три очка (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттифак» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Иттифак» уже вряд ли будет надрываться в двух последних турах. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Аль-Иттифак» уже три года не может обыграть «Аль-Ахли». Зато опытнейший Джорджиньо Вейналдум настрелял 13 мячей в текущем чемпионате.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Плюс тренерский штаб теперь спокойно может провести некоторую ротацию.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Статистика для ставок

«Аль-Иттифак» не забивал в 2 своих последних матчах

«Аль-Ахли» забивает в среднем 2 гола за матч

«Аль-Ахли» в среднем пропускает фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: Номинальные хозяева борются за попадание в тройку, так что явно будут активны в атаке.

«Аль-Ахли» выглядит монолитнее оппонента, да и Тоуни явно постарается пополнить свой голевой счет.

Ставка: Фора «Аль-Ахли» -2.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 5.50