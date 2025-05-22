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    «Аль-Ахли» не заметит «Аль-Иттифак»

    Аль-Ахли — Аль-Иттифак. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 22 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Ахли Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Ахли» — «Аль-Иттифак»
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    Айван Тоуни
    22 мая в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Ахли» и «Аль-Иттифак». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Ахли» — «Аль-Иттифак», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 22 Мая 2025 года

    Аль-Ахли

  • Джидда
    •  Аль-Ахли 21:00 Аль-Иттифак

    Аль-Иттифак

  • Эд-Даммам
    •

    «Аль-Ахли»

    Турнирное положение: «Аль-Ахли» бьется за попадание на пьедестал. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Ахли» лишь на один пункт отстает от первой тройки. А вот забила команда 67 мячей в чемпионате Саудовской Аравии.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Со счетом 4:1 она одолела «Аль-Холуд».

    До того команда была бита «Аль-Шабабом» (1:3). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Аль-Таавуну» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Аль-Ахли» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Ахли» в последних матчах смотрелся весьма выгодно. Да и Айван Тоуни наколотил уже 21 мяч в чемпионате.

    Матчи с «Аль-Иттифаком» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Ахли» победил два раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команде нужно побеждать, да и Тоуни явно скажет свое веское слово.

    «Аль-Иттифак»

    Турнирное положение: «Аль-Иттифак» нынешний сезон проводит неудачно. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Иттифак» уже не поднимется выше нынешней позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Аль-Иттифак» не смог переиграть «Дамак» (0:0).

    До того команда минимально уступила «Аль-Холуду». Плюс поединок с «Аль-Халиджем» принес сложнейшие три очка (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттифак» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Иттифак» уже вряд ли будет надрываться в двух последних турах. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

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    При этом «Аль-Иттифак» уже три года не может обыграть «Аль-Ахли». Зато опытнейший Джорджиньо Вейналдум настрелял 13 мячей в текущем чемпионате.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Плюс тренерский штаб теперь спокойно может провести некоторую ротацию.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Иттифак» не забивал в 2 своих последних матчах

    • «Аль-Ахли» забивает в среднем 2 гола за матч

    • «Аль-Ахли» в среднем пропускает фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

    Прогноз: Номинальные хозяева борются за попадание в тройку, так что явно будут активны в атаке.

    «Аль-Ахли» выглядит монолитнее оппонента, да и Тоуни явно постарается пополнить свой голевой счет.

    Ставка: Фора «Аль-Ахли» -2.5 за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 5.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аль-Ахли — Аль-Иттифак?

    Матч Аль-Ахли — Аль-Иттифак состоится 22 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Иттифак?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Аль-Ахли» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аль-Ахли — Аль-Иттифак?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Аль-Ахли» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 3.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аль-Ахли — Аль-Иттифак?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аль-Ахли — Аль-Иттифак?

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.

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    Аль-Ахли — Аль-Иттифак: прогноз и ставка за 3.00, статистика, коэффициенты матча 22.05.202521:00. «Аль-Ахли» не заметит «Аль-Иттифак»
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