Аль-Ахли — Аль-Иттифак. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 22 мая 2025 года

Аль-Ахли
Аль-Иттифак
«Аль-Ахли»
Турнирное положение: «Аль-Ахли» бьется за попадание на пьедестал. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.
При этом «Аль-Ахли» лишь на один пункт отстает от первой тройки. А вот забила команда 67 мячей в чемпионате Саудовской Аравии.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Со счетом 4:1 она одолела «Аль-Холуд».
До того команда была бита «Аль-Шабабом» (1:3). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Аль-Таавуну» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Аль-Ахли» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Ахли» в последних матчах смотрелся весьма выгодно. Да и Айван Тоуни наколотил уже 21 мяч в чемпионате.
Матчи с «Аль-Иттифаком» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Ахли» победил два раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команде нужно побеждать, да и Тоуни явно скажет свое веское слово.
«Аль-Иттифак»
Турнирное положение: «Аль-Иттифак» нынешний сезон проводит неудачно. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Иттифак» уже не поднимется выше нынешней позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Аль-Иттифак» не смог переиграть «Дамак» (0:0).
До того команда минимально уступила «Аль-Холуду». Плюс поединок с «Аль-Халиджем» принес сложнейшие три очка (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттифак» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Иттифак» уже вряд ли будет надрываться в двух последних турах. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
При этом «Аль-Иттифак» уже три года не может обыграть «Аль-Ахли». Зато опытнейший Джорджиньо Вейналдум настрелял 13 мячей в текущем чемпионате.
В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Плюс тренерский штаб теперь спокойно может провести некоторую ротацию.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Статистика для ставок
- «Аль-Иттифак» не забивал в 2 своих последних матчах
- «Аль-Ахли» забивает в среднем 2 гола за матч
- «Аль-Ахли» в среднем пропускает фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.
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Прогноз: Номинальные хозяева борются за попадание в тройку, так что явно будут активны в атаке.
«Аль-Ахли» выглядит монолитнее оппонента, да и Тоуни явно постарается пополнить свой голевой счет.
Ставка: Фора «Аль-Ахли» -2.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 5.50