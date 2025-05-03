Балтика — Торпедо: прогноз ставки на Первую Лигу за 2.18

3 мая в 31-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Торпедо». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы уже одной ногой в РПЛ. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.

При этом «Балтика» на 12 очков опережает идущих третьими «моряков». А вот в ворота соперников команда настреляла 50 мячей в 30 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Калининградцы разгромили «Урал» (5:2).

До того команда не смогла обыграть «Сокол» (1:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Сочи» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Балтика» забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Калининградцы заметно превосходят всех в первом дивизионе. Команда Андрея Талалаева уже может готовиться к выступлениям в элите.

Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Балтика» победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Калининградцы намерены добыть путевку в РПЛ при своих болельщиках.

«Торпедо»

Турнирное положение: Москвичи сражаются за прямой выход в РПЛ. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Торпедо» всего на один пункт оторвалось от 3 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 30 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Москвичи одолели «Аланию» (4:2).

До того команда подписала мировую с «Уралом» (1:1). А вот поединок с «Чайкой» завершился обидной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Москвичи оносительно преуспевают в плане реализации. Команда Олега Кононова настреляла 47 мячей в 30 матчах.

При этом «Торпедо» весной выглядит куда слабее себя осеннего образцы. Да и пресловутый фарт Кононова включается нечасто.

Москвичи в среднем пропускают реже гола за матч. Зато наконец-то открыл счет своим голам в торпедовской футболке Александр Юшин.

Безусловно, номинальные гости намерены удержаться на второй позиции. В составе москвичей имеется ряд качественных атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

Калининградцы забивают чаще всех в лиге — 50 мячей

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Торпедовцы не проигрывали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.19 и 1.65.

Прогноз: «Балтийцы» выглядят монолитнее соперника, и уж точно мотивированы поскорее обеспечить себе повышение в классе.

Торпедовцы всеми силами бьются за второе место, однако нынешней весной выглядят не столь монолитно.

Ставка: Победа «Балтики» за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.19