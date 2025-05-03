Балтика — Торпедо: прогноз ставки на Первую Лигу за 2.18

Балтика
Торпедо
«Балтика»
Турнирное положение: Калининградцы уже одной ногой в РПЛ. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.
При этом «Балтика» на 12 очков опережает идущих третьими «моряков». А вот в ворота соперников команда настреляла 50 мячей в 30 матчах первенства.
Балтика — Торпедо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Калининградцы разгромили «Урал» (5:2).
До того команда не смогла обыграть «Сокол» (1:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Сочи» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Балтика» забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Калининградцы заметно превосходят всех в первом дивизионе. Команда Андрея Талалаева уже может готовиться к выступлениям в элите.
Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Балтика» победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Калининградцы намерены добыть путевку в РПЛ при своих болельщиках.
«Торпедо»
Турнирное положение: Москвичи сражаются за прямой выход в РПЛ. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем «Торпедо» всего на один пункт оторвалось от 3 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 30 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Москвичи одолели «Аланию» (4:2).
До того команда подписала мировую с «Уралом» (1:1). А вот поединок с «Чайкой» завершился обидной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Москвичи оносительно преуспевают в плане реализации. Команда Олега Кононова настреляла 47 мячей в 30 матчах.
При этом «Торпедо» весной выглядит куда слабее себя осеннего образцы. Да и пресловутый фарт Кононова включается нечасто.
Москвичи в среднем пропускают реже гола за матч. Зато наконец-то открыл счет своим голам в торпедовской футболке Александр Юшин.
Безусловно, номинальные гости намерены удержаться на второй позиции. В составе москвичей имеется ряд качественных атакующих исполнителей.
Статистика для ставок
- Калининградцы забивают чаще всех в лиге — 50 мячей
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
- Торпедовцы не проигрывали в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.19 и 1.65.
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Прогноз: «Балтийцы» выглядят монолитнее соперника, и уж точно мотивированы поскорее обеспечить себе повышение в классе.
Торпедовцы всеми силами бьются за второе место, однако нынешней весной выглядят не столь монолитно.
Ставка: Победа «Балтики» за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.19