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    Уверенная победа «сырных фермеров»?

    АЗ Алкмаар — НАК Бреда. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Эредивизия, 24 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «АЗ Алкмаар» — «НАК Бреда»
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    Бруну Мартинс Инди
    24 апреля в 30-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «АЗ Алкмаар» и «НАК Бреда». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмаар» — «НАК Бреда», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 24 Апреля 2025 года

    АЗ Алкмар

  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 19:45 НАК Бреда

    НАК Бреда

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «АЗ Алкмаар»

    Турнирное положение: «Сырные фермеры» бьются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.

    При этом «АЗ Алкмаар» на 2 очка отстает от первой пятерки. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча в 29 матчах.

    АЗ Алкмар — НАК Бреда: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сырные фермеры» в финале Кубка Нидерландов в серии пенальти уступили «Гоу Эхед Иглс».

    До того команда потерпела поражение от «Хераклеса» (0:1). При этом чуть ранее она минимально уступила еще и «Фейеноорду» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «АЗ Алкмаар» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Кристиан Белич, Йорди Класи — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сырные фермеры» нынче смотрятся бледновато. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

    Матчи с «НАК Бредой» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «АЗ Алкмаар» победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Сырные фермеры» намерены вернуться на победный путь.

    «НАК Бреда»

    Турнирное положение: «Крысы» сражаются за выживание в элите. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «НАК Бреда» на 7 зачетных баллов оторвалась от опасной зоны. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один пункт. «Крысы» подписали мировую с «Гоу Эхед Иглс» (1:1).

    До того команда по всем статьям уступила «Аяксу» (0:4). А вот поединок с «Гронингеном» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «НАК Бреда» добыла 3 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Бойд Лукассен — травмирован. Ян Ван ден Берг — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Крысы» давненько не чувствовали вкуса побед. Последняя виктория случилась еще 3 месяца назад.

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    При этом «НАК Бреда» не столь преуспевает в плане реализации. «Крысы» настреляли 31 мяч в 29 матчах Эредивизии.

    В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. Особенно болезненной будет потеря из-за дисквалификации защитника Яна Ван ден Берга.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. «Крысы» намерены зацепиться за драгоценный балл.

    Статистика для ставок

    • «Крысы» не побеждают уже 3 месяца

    • «НАК Бреда» в среднем забивает фактически гол за матч

    • «АЗ Алкмаар» не побеждает уже полтора месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Крысы» нынче находятся на явном спаде, к тому же уже три месяца не знают вкуса побед.

    Ставка: Фора «АЗ Алкмаара» -1.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч АЗ Алкмаар — НАК Бреда?

    Матч АЗ Алкмаар — НАК Бреда состоится 24 апреля 2025 года в 19:45 по московскому времени в рамках турнира: Эредивизия.

    Прогноз: какой прогноз на матч АЗ Алкмаар — НАК Бреда?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «АЗ Алкмаара» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче АЗ Алкмаар — НАК Бреда?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «АЗ Алкмаара» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча АЗ Алкмаар — НАК Бреда?

    Смотреть матч турнира Эредивизия в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче АЗ Алкмаар — НАК Бреда?

    Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

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    АЗ Алкмаар — НАК Бреда: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 24.04.202519:45. Уверенная победа «сырных фермеров»?
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