АЗ Алкмаар — НАК Бреда. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Эредивизия, 24 апреля 2025 года

24 апреля в 30-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «АЗ Алкмаар» и «НАК Бреда». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмаар» — «НАК Бреда», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«АЗ Алкмаар»

Турнирное положение: «Сырные фермеры» бьются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.

При этом «АЗ Алкмаар» на 2 очка отстает от первой пятерки. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча в 29 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сырные фермеры» в финале Кубка Нидерландов в серии пенальти уступили «Гоу Эхед Иглс».

До того команда потерпела поражение от «Хераклеса» (0:1). При этом чуть ранее она минимально уступила еще и «Фейеноорду» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «АЗ Алкмаар» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Кристиан Белич, Йорди Класи — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сырные фермеры» нынче смотрятся бледновато. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Матчи с «НАК Бредой» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «АЗ Алкмаар» победил 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Сырные фермеры» намерены вернуться на победный путь.

«НАК Бреда»

Турнирное положение: «Крысы» сражаются за выживание в элите. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «НАК Бреда» на 7 зачетных баллов оторвалась от опасной зоны. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один пункт. «Крысы» подписали мировую с «Гоу Эхед Иглс» (1:1).

До того команда по всем статьям уступила «Аяксу» (0:4). А вот поединок с «Гронингеном» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «НАК Бреда» добыла 3 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Бойд Лукассен — травмирован. Ян Ван ден Берг — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Крысы» давненько не чувствовали вкуса побед. Последняя виктория случилась еще 3 месяца назад.

При этом «НАК Бреда» не столь преуспевает в плане реализации. «Крысы» настреляли 31 мяч в 29 матчах Эредивизии.

В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. Особенно болезненной будет потеря из-за дисквалификации защитника Яна Ван ден Берга.

Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. «Крысы» намерены зацепиться за драгоценный балл.

Статистика для ставок

«Крысы» не побеждают уже 3 месяца

«НАК Бреда» в среднем забивает фактически гол за матч

«АЗ Алкмаар» не побеждает уже полтора месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

«Крысы» нынче находятся на явном спаде, к тому же уже три месяца не знают вкуса побед.

Ставка: Фора «АЗ Алкмаара» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 4.75