ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Масалитин«Чемпионство "Краснодара" поможет развитию нашего футбола». Масалитин — о 25-м туре, проблемах «Химок» и засилье иностранцев в РПЛ «Динамо» Москва одержало три победы над «Ак Барсом»«Трактор» пробился в полуфинал, «Динамо» перевернуло серию, «Авангард» и «Салават Юлаев» — на грани вылета Сауль Альварес и Сергей КовалевБитва с «Канело», нокаут против Ярда — вспоминаем самые яркие бои в карьере Сергея Ковалева
    Все новости спорта

    «Горняки» быстро расправятся с «волками»

    Полесье — Шахтер Донецк: прогноз и ставка за 2.22 на кубок Украины

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Кубок Украины Прогнозы на Шахтер Донецк
    Прогноз и ставки на «Полесье» — «Шахтер» Донецк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Судаков
    23 апреля в 1/2 финала Кубка Украины по футболу сыграют «Полесье» и «Шахтер» Донецк. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Полесье» — «Шахтер» Донецк, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Кубок 23 Апреля 2025 года

    Полесье

  • Житомир
    •  Полесье 18:00 Шахтёр Д

    Шахтёр Д

  • Донецк
    •

    «Полесье»

    Турнирное положение: «Волки» сражаются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице УПЛ.

    При этом «Полесье» на 3 очка опережает идущий следом «Кривбасс». А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 25 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» подписали мировую с «Левым Берегом» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Ворскле» (2:1). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Карпаты» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Полесье» забило 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Волки» нынче смотрятся не столь выгодно. Зато команда Имада Ашура не проигрывает уже полтора месяца.

    Матчи с «Шахтером» для команды традиционно складываются успешно. В четырех очных поединках «Полесье» победило 3 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены пробиться в финал Кубка Украины. Да и «горнякам» команда не проигрывала ни разу в истории.

    «Шахтер» Донецк

    Турнирное положение: «Горняки» де-юре еще борются за чемпионство. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шахтер» Донецк на 10 зачетных пунктов отстает от лидера. Да и от идущей второй «Александрии» дончане отстают на 4 очка.

  • До уровня Роналду — как до Луны. Мбаппе стал ахиллесовой пятой «Реала»
  • Возможно, в ближайшем будущем в Саудовскую Аравию придется переезжать Килиану Мбаппе, а не Винисиусу
  • 19/04/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела досадную коллизию. «Горняки» уступили «Колосу» (2:4).

    До того команда смогла одолеть «Кривбасс» (2:1). Зато поединок с ЛНЗ завершился яркой викторией (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шахтер» Донецк добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Горняки» нынче находятся в эмоциональной яме. Угнаться за «Динамо» уже вряд ли получится, да и последняя коллизия получилась слишком болезненной.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Шахтер» Донецк вполне преуспевает в плане реализации. «Горняки» настреляли 59 мячей в 25 матчах чемпионата Украины.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и креативный Георгий Судаков настрелял уже 11 мячей в УПЛ.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Горняки» максимально мотивированы пробиться в финал Кубка страны.

    Статистика для ставок

    • «Горняки» еще ни разу в истории не забивали в ворота «Полесья»

    • «Полесье» в среднем пропускает фактически гол за матч

    • «Горняки» в среднем забивают более 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.84.

    Прогноз: «Горняки» максимально мотивированы завоевать Кубок Украины, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.

    Для «Шахтера» житомирский клуб является крайне неудобным оппонентом, так что команда Марино Пушича уж точно постарается сразу преуспеть в атаке.

    Ставка: Победа «Шахтера» Донецк в 1 тайме за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.32

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Полесье — Шахтер Донецк?

    Матч Полесье — Шахтер Донецк состоится 23 апреля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Кубок Украины.

    Прогноз: какой прогноз на матч Полесье — Шахтер Донецк?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Полесье — Шахтер Донецк?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.22.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Полесье — Шахтер Донецк?

    Смотреть матч турнира Кубок Украины в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Полесье — Шахтер Донецк?

    Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Дамак — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  3.08
  • Прогноз на матч Аль-Вехда — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 19:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.11
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Риу Аве — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Каролина — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Индиана — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Полесье — Шахтер Донецк: прогноз и ставка за 2.22, статистика, коэффициенты матча 23.04.202518:00. «Горняки» быстро расправятся с «волками»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры