Полесье — Шахтер Донецк: прогноз и ставка за 2.22 на кубок Украины

23 апреля в 1/2 финала Кубка Украины по футболу сыграют «Полесье» и «Шахтер» Донецк. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Полесье» — «Шахтер» Донецк, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Полесье»

Турнирное положение: «Волки» сражаются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице УПЛ.

При этом «Полесье» на 3 очка опережает идущий следом «Кривбасс». А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 25 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» подписали мировую с «Левым Берегом» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Ворскле» (2:1). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Карпаты» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Полесье» забило 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Волки» нынче смотрятся не столь выгодно. Зато команда Имада Ашура не проигрывает уже полтора месяца.

Матчи с «Шахтером» для команды традиционно складываются успешно. В четырех очных поединках «Полесье» победило 3 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены пробиться в финал Кубка Украины. Да и «горнякам» команда не проигрывала ни разу в истории.

«Шахтер» Донецк

Турнирное положение: «Горняки» де-юре еще борются за чемпионство. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Шахтер» Донецк на 10 зачетных пунктов отстает от лидера. Да и от идущей второй «Александрии» дончане отстают на 4 очка.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела досадную коллизию. «Горняки» уступили «Колосу» (2:4).

До того команда смогла одолеть «Кривбасс» (2:1). Зато поединок с ЛНЗ завершился яркой викторией (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шахтер» Донецк добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Горняки» нынче находятся в эмоциональной яме. Угнаться за «Динамо» уже вряд ли получится, да и последняя коллизия получилась слишком болезненной.

При этом «Шахтер» Донецк вполне преуспевает в плане реализации. «Горняки» настреляли 59 мячей в 25 матчах чемпионата Украины.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и креативный Георгий Судаков настрелял уже 11 мячей в УПЛ.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Горняки» максимально мотивированы пробиться в финал Кубка страны.

Статистика для ставок

«Горняки» еще ни разу в истории не забивали в ворота «Полесья»

«Полесье» в среднем пропускает фактически гол за матч

«Горняки» в среднем забивают более 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.84.

Прогноз: «Горняки» максимально мотивированы завоевать Кубок Украины, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.

Для «Шахтера» житомирский клуб является крайне неудобным оппонентом, так что команда Марино Пушича уж точно постарается сразу преуспеть в атаке.

Ставка: Победа «Шахтера» Донецк в 1 тайме за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.32