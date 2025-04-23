Полесье — Шахтер Донецк: прогноз и ставка за 2.22 на кубок Украины

Полесье
Шахтёр Д
«Полесье»
Турнирное положение: «Волки» сражаются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице УПЛ.
При этом «Полесье» на 3 очка опережает идущий следом «Кривбасс». А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 25 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» подписали мировую с «Левым Берегом» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Ворскле» (2:1). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Карпаты» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Полесье» забило 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Волки» нынче смотрятся не столь выгодно. Зато команда Имада Ашура не проигрывает уже полтора месяца.
Матчи с «Шахтером» для команды традиционно складываются успешно. В четырех очных поединках «Полесье» победило 3 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены пробиться в финал Кубка Украины. Да и «горнякам» команда не проигрывала ни разу в истории.
«Шахтер» Донецк
Турнирное положение: «Горняки» де-юре еще борются за чемпионство. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Шахтер» Донецк на 10 зачетных пунктов отстает от лидера. Да и от идущей второй «Александрии» дончане отстают на 4 очка.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела досадную коллизию. «Горняки» уступили «Колосу» (2:4).
До того команда смогла одолеть «Кривбасс» (2:1). Зато поединок с ЛНЗ завершился яркой викторией (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шахтер» Донецк добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Горняки» нынче находятся в эмоциональной яме. Угнаться за «Динамо» уже вряд ли получится, да и последняя коллизия получилась слишком болезненной.
При этом «Шахтер» Донецк вполне преуспевает в плане реализации. «Горняки» настреляли 59 мячей в 25 матчах чемпионата Украины.
В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и креативный Георгий Судаков настрелял уже 11 мячей в УПЛ.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Горняки» максимально мотивированы пробиться в финал Кубка страны.
Статистика для ставок
- «Горняки» еще ни разу в истории не забивали в ворота «Полесья»
- «Полесье» в среднем пропускает фактически гол за матч
- «Горняки» в среднем забивают более 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.84.
- 2.55Барселона — Мальорка: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 4.10Манчестер Сити — Астон Вилла: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.14Дамак — Аль-Наср: прогноз и ставкаСегодня в 19:05
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Прогноз: «Горняки» максимально мотивированы завоевать Кубок Украины, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.
Для «Шахтера» житомирский клуб является крайне неудобным оппонентом, так что команда Марино Пушича уж точно постарается сразу преуспеть в атаке.
Ставка: Победа «Шахтера» Донецк в 1 тайме за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.32