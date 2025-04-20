20 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Манкунианцы позорно ходят в середняках АПЛ. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.

При этом «Манчестер Юнайтед» на 16 очков отстает от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 45 мячей в 32 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Манкунианцы в овертайме дожали «Лион» (5:4).

До того команда была разбита «Ньюкаслом» (1:4). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Лионом» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: Амад Диалло, Лисандро Мартинес, Джошуа Зиркзее — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: Манкунианцы нынче смотрятся не столь выгодно. Команда откровенно проваливает текущий чемпионат.

Матчи с «Вулверхэмптоном» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Манчестер Юнайтед» победил 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены несколько поправить свои турнирные дела. Вот только успеет ли команда восстановиться от битвы с «Лионом»?!

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулвз» борются за выживание. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Вулверхэмптон» на 14 зачетных пунктов опережает зону вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 61 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Вулвз» переиграли «Тоттенхэм» (4:2).

До того команда нанесла поражение «Ипсвичу» (2:1). Да и поединок с «Вест Хэмом» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вулверхэмптон» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вулвз» нынче находятся на подъеме. Команда победила уже 4 раза подряд.

При этом «Вулверхэмптон» относительно преуспевает в плане реализации. «Вулвз» настреляли 47 мячей в 32 матчах чемпионата Англии.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Плюс вполне эффективен Матеус Кунья, отличившийся 14 забитыми мячами в АПЛ.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Вулвз» максимально близки к юридическому сохранению прописки в элите.

Статистика для ставок

«Вулвз» победили в 4 своих последних матчах

«Манчестер Юнайтед» забивает в среднем чуть чаще гола за матч

«Вулвз» в среднем пропускают чуть реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 2.00 и 1.90.

Прогноз: Манкунианцы явно способны прибавить во всех компонентах, плюс мотивированы подняться повыше в таблице.

«Вулвз» многовато пропускают, плюс традиционно неудачно противостоят «Манчестер Юнайтед».

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00