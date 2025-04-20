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    Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон: ставки и прогнозы на АПЛ 20 апреля 2025 года

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    Кобби Майну
    20 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Апреля 2025 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 16:00 Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
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    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Манкунианцы позорно ходят в середняках АПЛ. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.

    При этом «Манчестер Юнайтед» на 16 очков отстает от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 45 мячей в 32 матчах.

    Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Манкунианцы в овертайме дожали «Лион» (5:4).

    До того команда была разбита «Ньюкаслом» (1:4). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Лионом» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: Амад Диалло, Лисандро Мартинес, Джошуа Зиркзее — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: Манкунианцы нынче смотрятся не столь выгодно. Команда откровенно проваливает текущий чемпионат.

    Матчи с «Вулверхэмптоном» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Манчестер Юнайтед» победил 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены несколько поправить свои турнирные дела. Вот только успеет ли команда восстановиться от битвы с «Лионом»?!

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулвз» борются за выживание. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Вулверхэмптон» на 14 зачетных пунктов опережает зону вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 61 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Вулвз» переиграли «Тоттенхэм» (4:2).

    До того команда нанесла поражение «Ипсвичу» (2:1). Да и поединок с «Вест Хэмом» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вулверхэмптон» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вулвз» нынче находятся на подъеме. Команда победила уже 4 раза подряд.

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    При этом «Вулверхэмптон» относительно преуспевает в плане реализации. «Вулвз» настреляли 47 мячей в 32 матчах чемпионата Англии.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Плюс вполне эффективен Матеус Кунья, отличившийся 14 забитыми мячами в АПЛ.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Вулвз» максимально близки к юридическому сохранению прописки в элите.

    Статистика для ставок

    • «Вулвз» победили в 4 своих последних матчах

    • «Манчестер Юнайтед» забивает в среднем чуть чаще гола за матч

    • «Вулвз» в среднем пропускают чуть реже 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 2.00 и 1.90.

    Прогноз: Манкунианцы явно способны прибавить во всех компонентах, плюс мотивированы подняться повыше в таблице.

    «Вулвз» многовато пропускают, плюс традиционно неудачно противостоят «Манчестер Юнайтед».

    Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон?

    Матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон состоится 20 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон?

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

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