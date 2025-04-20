20 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Сокол». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Сокол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы на всех парах мчатся в РПЛ. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.

При этом «Балтика» на 11 очков опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 14 мячей в 28 матчах первенства.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Балтийцы» уверенно расправились с «Сочи» (2:0).

До того команда нанесла поражение «СКА-Хабаровску» (2:1). При этом чуть ранее она учинила разгром «Чайке» (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Балтика» забила 15 мячей, пропустив в свои ворота всего 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Калининградцы нынче находятся в шикарных кондициях. Команда победила в 5 своих последних матчах.

Матчи с «соколятами» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Балтика» выиграла дважды при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Калининградцы намерены как можно скорее де-юре оформить повышение в классе.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы всеми силами сражаются за выживание в первом дивизионе. Ныне команда находится на 18 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сокол» на 4 очка отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 36 мячей в 28 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Саратовцы уступили «Родине» (1:2).

До того команда с боем уступила тульскому «Арсеналу» (0:1). А вот поединок с сильным «Уралом» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» добыл 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Саратовцы забивают реже всех в первенстве. На их счету всего лишь 16 результативных выстрелов.

При этом «Сокол» весной откровенно катится во вторую лигу. Да и уступили «пернатые» в двух своих последних поединках.

Битва за выживание нынче в самом разгаре. Саратовцам срочно нужно брать очки, однако выезд в Калининград ничего хорошего им не сулит.

Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Саратовцы попробуют найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Калининградцы победили в 5 своих последних поединках

Саратовцы в среднем забивают реже одного мяча за матч

«Балтийцы» в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 13.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.14 и 1.68.

Прогноз: Калининградцы намерены как можно скорее обеспечить себе повышение в классе, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

Саратовцы весьма ершисты, и явно намерены поправить свою неудачную статистику в плане реализации.

Ставка: Обе забьют за 2.89.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «балтийцы» уверенно переиграют аутсайдера.

Ставка: Фора «Балтики» -2.5 за 3.28