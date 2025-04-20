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    Давайте поставим на голевой обмен?!

    Балтика — Сокол. Ставка (к. 2.89) и прогноз на футбол, Первая лига, 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Сокол»
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    Андрей Талалаев
    20 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Сокол». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Сокол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 20 Апреля 2025 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 18:00 Сокол

    Сокол

  • Саратов
    •

    «Балтика»

    Турнирное положение: Калининградцы на всех парах мчатся в РПЛ. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Балтика» на 11 очков опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 14 мячей в 28 матчах первенства.

    Балтика — Сокол: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Балтийцы» уверенно расправились с «Сочи» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «СКА-Хабаровску» (2:1). При этом чуть ранее она учинила разгром «Чайке» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Балтика» забила 15 мячей, пропустив в свои ворота всего 1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Калининградцы нынче находятся в шикарных кондициях. Команда победила в 5 своих последних матчах.

    Матчи с «соколятами» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Балтика» выиграла дважды при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Калининградцы намерены как можно скорее де-юре оформить повышение в классе.

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы всеми силами сражаются за выживание в первом дивизионе. Ныне команда находится на 18 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Сокол» на 4 очка отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 36 мячей в 28 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Саратовцы уступили «Родине» (1:2).

    До того команда с боем уступила тульскому «Арсеналу» (0:1). А вот поединок с сильным «Уралом» завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» добыл 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Саратовцы забивают реже всех в первенстве. На их счету всего лишь 16 результативных выстрелов.

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    При этом «Сокол» весной откровенно катится во вторую лигу. Да и уступили «пернатые» в двух своих последних поединках.

    Битва за выживание нынче в самом разгаре. Саратовцам срочно нужно брать очки, однако выезд в Калининград ничего хорошего им не сулит.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Саратовцы попробуют найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Калининградцы победили в 5 своих последних поединках

    • Саратовцы в среднем забивают реже одного мяча за матч

    • «Балтийцы» в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 13.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.14 и 1.68.

    Прогноз: Калининградцы намерены как можно скорее обеспечить себе повышение в классе, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

    Саратовцы весьма ершисты, и явно намерены поправить свою неудачную статистику в плане реализации.

    Ставка: Обе забьют за 2.89.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «балтийцы» уверенно переиграют аутсайдера.

    Ставка: Фора «Балтики» -2.5 за 3.28

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Балтика — Сокол?

    Матч Балтика — Сокол состоится 20 апреля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Балтика — Сокол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Балтика — Сокол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.89.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Балтика — Сокол?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Балтика — Сокол?

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 13.20.

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    Балтика — Сокол: прогноз и ставка за 2.89, статистика, коэффициенты матча 20.04.202518:00. Давайте поставим на голевой обмен?!
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