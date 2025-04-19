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    «Быки» сметут аутсайдера

    РБ Лейпциг — Хольштайн: прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Бундеслига, 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Хольштайн»
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    Вилли Орбан
    19 апреля в 30-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Хольштайн». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Хольштайн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Апреля 2025 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Хольштайн

    Хольштайн

  • Киль
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    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «Быки» намереваются попасть в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.

    При этом «РБ Лейпциг» на 3 очка отстает от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 29 матчах.

    РБ Лейпциг — Хольштайн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Быки» одолели «Вольфсбург» (3:2).

    До того команда нанесла поражение «Хоффенхайму» (3:1). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Штутгарту» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «РБ Лейпциг» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Антонио Нуса, Давид Раум — травмирован. Хави Симонс — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Быки» в последнее время несколько прибавили. Команда победила в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «Хольштайном» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «РБ Лейпциг» победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона «аистов» весьма часто совершает результативные ошибки.

    «Хольштайн»

    Турнирное положение: «Аисты» твердо стоят на вылет. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хольштайн» на 11 зачетных баллов отстает от спасительной 15 позиции. При этом пропустила команда 70 мячей в 29 поединках Бундеслиги.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Аисты» были биты «Санкт-Паули» (1:2).

    До того команда подписала мировую с «Майнцем» (1:1). А вот поединок с «Вердером» завершился зычной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хольштайн» добыл лишь 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Льюис Холтби — травмирован.

    Состояние команды: «Аисты» вряд ли сумеют спастись от вылета. Зато команда в среднем забивает чаще гола за матч.

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    При этом «Хольштайн» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч.

    К слову, команда не побеждает «РБ Лейпциг» уже 13 лет. Зато в кадровом плане у «аистов» весьма позитивная ситуация.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Аисты» не собираются сдаваться за здорово живешь!

    Статистика для ставок

    • «РБ Лейпциг» победил в 2 своих последних поединках

    • «Хольштайн» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

    • Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: «Быки» бьются за попадание в Лигу чемпионов, и наверняка будут максимально агрессивны в атаке.

    «Аисты» крайне нестабильны, к тому же имеют значительные проблемы в плане надежности тылов.

    Ставка: Фора «РБ Лейпцига» -2.5 за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч РБ Лейпциг — Хольштайн?

    Матч РБ Лейпциг — Хольштайн состоится 19 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч РБ Лейпциг — Хольштайн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «РБ Лейпцига» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче РБ Лейпциг — Хольштайн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «РБ Лейпцига» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 3.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча РБ Лейпциг — Хольштайн?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче РБ Лейпциг — Хольштайн?

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

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    РБ Лейпциг — Хольштайн: прогноз и ставка за 3.00, статистика, коэффициенты матча 19.04.202516:30. «Быки» сметут аутсайдера
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