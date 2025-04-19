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    «Оренбург» доставит махачкалинцам проблемы?

    Оренбург — Динамо Махачкала: прогноз ставок на РПЛ 19 апреля 2025 года

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    «Динамо» Махачкала
    «Оренбург» примет «Динамо» Махачкала в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 19 апреля и начнется в 12:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Апреля 2025 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 12:00 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    «Оренбург»

    Турнирное положение: Команда располагается на последней 16-й позиции в РПЛ, набрав всего 14 очков за 24 тура. «Оренбург» отстает от зоны стыковых матчей на 6 пунктов.

    Команда набрала большее количество очков именно на своем поле. По результатам домашних встреч «Оренбург» занимает предпоследнее 15-е место в лиге с 10-ю баллами в копилке из 36-и возможных.

    Оренбург — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ команда проиграла ЦСКА со счетом 0:2, пропустив все голы во 2-м тайме. До этого «Оренбург» обыграл «Пари НН» (2:1).

    В последних 5-и матчах в РПЛ команда трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок «Оренбург» также сумел обыграть «Факел» (1:0), забив единственный гол на 90+4-й минуте.

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграет: Габриэль Флорентин (травма).

    Состояние команды: У «Оренбурга» еще есть шансы спасти сезон, ведь отставание от стыков пока что 6 очков. Если команда продолжит иногда набирать баллы, то вполне может получится.

    У «Оренбурга» относительно неплохая результативность в нынешнем сезоне (21 забитый гол), но с обороной все плохо (45). Команда занимает последнее место по показателю пропущенных в лиге.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе после 24-х туров. «Динамо» опережает зону стыковых матчей на 4 пункта.

    Махачкалинцы также располагаются на 11-й позиции в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 11 очков из 36-и возможных. За 12 встреч дома «Динамо» забило всего 6 голов при 15-и пропущенных.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Спартак» на чужом поле со счетом 2:1, забив все голы уже к 16-й минуте. До этого «Динамо» разгромило «Химки» (4:1).

    В последних 4-х поединках в РПЛ махачкалинцы трижды победили и проиграли только ЦСКА (0:2). За этот отрезок команда также оказалась сильнее «Крыльев Советов» (4:0).

    Не сыграют: Сослан Кагермазов (перебор желтых карточек) и Александр Сандрачук (травма).

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    Состояние команды: Сейчас махачкалинское «Динамо» разогналось и улучшила свою позицию в турнирной таблице. Несмотря на это, команде нельзя расслабляться, ведь конкуренты наступают на пятки.

    «Динамо» — далеко не самая результативная команда в РПЛ, но у нее есть яркий нападающий, который частенько забивает. Гамид Агаларов отметился 7-ю голами за 19 встреч.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах в РПЛ «Оренбург» дважды победил

    • Махачкалинское «Динамо» выиграло 2 последних матча в РПЛ

    • В единственной очной встрече «Динамо» обыграло «Оренбург» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Оренбурга» — 2.35, победа «Динамо» Махачкала — 3.05, ничья — за 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.72 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что в 1-м тайме команды откроют счет.

    Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 2.07.

    Прогноз: Обе команды не играют результативно в нынешнем сезоне, хоть и забьют парочку голов.

    Ставка: Обе команды забьют 2 или 3 гола за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оренбург — Динамо Махачкала?

    Матч Оренбург — Динамо Махачкала состоится 19 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Оренбург — Динамо Махачкала?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал 1 больше в 1-м тайме..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оренбург — Динамо Махачкала?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал 1 больше в 1-м тайме.» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оренбург — Динамо Махачкала?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оренбург — Динамо Махачкала?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Оренбурга» — 2.35, победа «Динамо» Махачкала — 3.05, ничья — за 3.35.

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