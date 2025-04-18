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    «Алай» начнет без увертюр

    Алай — Барс: ставка и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 18 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Алай» — «Барс»
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    18 апреля в 6-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алай» и «Барс». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алай» — «Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 18 Апреля 2025 года

    Алай

  • Ош
    •  Алай 13:00 Bars

    Bars

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •

    «Алай»

    Турнирное положение: «Алай» шикарно начал чемпионат. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алай» в 5 стартовых матчах добыл 15 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает реже 2 мячей за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Алай» нанес поражение «Алге» (2:1).

    До того команда переиграла «Кыргызалтын» (2:1). Да и поединок с «Алдиером» завершился натужной викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Алай» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алай» нынче смотрится великолепно. Да и состав по именам у команды весьма качественный.

    При этом «Алай» явно намерен продлить свой победный сериал. Да и отрыв от ближайшего преследователя составляет всего 2 очка.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Лидер не собирается терять очки на ровном месте.

    «Барс»

    Турнирное положение: «Барс» выдал вполне приличный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Барс» в 5 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 5 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела удачно. На выезде она расправилась с «Кыргызалтыном» (3:1).

    До того команда не смогла переиграть «Узген» (0:0). А вот чуть ранее она была взяла три балла в матче с «Бишкек Сити» (1:0).

    При этом «Барс» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Барс» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает аккурат гол за матч.

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    При этом «Барс» не проигрывал в двух своих последних матчах. Так что в морально-психологическом плане у команды полный ажур.

    Главным бичом команды является нехватка опыта выступлений в элитном дивизионе. Да и вообще, в созидательном плане у нее не все столь позитивно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Барс» постарается дать бой лидеру чемпионата.

    Статистика для ставок

    • «Алай» победил в 5 своих последних поединках

    • «Барс» не проигрывает 2 матча кряду

    • «Алай» в среднем пропускает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 6.28.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.89 и 1.91.

    Прогноз: «Алай» на голову сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальным гостям банально не хватает опыта выступлений в элите, да и оппонент нынче блистает.

    Ставка: Победа «Алая» в 1 тайме за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.80

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Алай — Барс?

    Матч Алай — Барс состоится 18 апреля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Алай — Барс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Какую сделать ставку на матч Алай — Барс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Алай — Барс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Алай — Барс?

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 6.28.

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