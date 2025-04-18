18 апреля в 6-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алай» и «Барс». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алай» — «Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алай»

Турнирное положение: «Алай» шикарно начал чемпионат. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Алай» в 5 стартовых матчах добыл 15 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Алай» нанес поражение «Алге» (2:1).

До того команда переиграла «Кыргызалтын» (2:1). Да и поединок с «Алдиером» завершился натужной викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Алай» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алай» нынче смотрится великолепно. Да и состав по именам у команды весьма качественный.

При этом «Алай» явно намерен продлить свой победный сериал. Да и отрыв от ближайшего преследователя составляет всего 2 очка.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Лидер не собирается терять очки на ровном месте.

«Барс»

Турнирное положение: «Барс» выдал вполне приличный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Барс» в 5 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 5 раз.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела удачно. На выезде она расправилась с «Кыргызалтыном» (3:1).

До того команда не смогла переиграть «Узген» (0:0). А вот чуть ранее она была взяла три балла в матче с «Бишкек Сити» (1:0).

При этом «Барс» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Барс» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает аккурат гол за матч.

При этом «Барс» не проигрывал в двух своих последних матчах. Так что в морально-психологическом плане у команды полный ажур.

Главным бичом команды является нехватка опыта выступлений в элитном дивизионе. Да и вообще, в созидательном плане у нее не все столь позитивно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Барс» постарается дать бой лидеру чемпионата.

Статистика для ставок

«Алай» победил в 5 своих последних поединках

«Барс» не проигрывает 2 матча кряду

«Алай» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 6.28.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.89 и 1.91.

Прогноз: «Алай» на голову сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальным гостям банально не хватает опыта выступлений в элите, да и оппонент нынче блистает.

Ставка: Победа «Алая» в 1 тайме за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.80