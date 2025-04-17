«Фиорентина» сыграет против «Целе» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 апреля, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Целе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фиорентина»

Путь в плей-офф: «Фиорентина» вышла в 1/8 финала напрямую, минуя стыковой раунд. За выход в четвертьфинал итальянцы выиграли у греческого «Панатинаикоса» (3:1 — победа дома, 2:3 — поражение в гостях).

Последние матчи: «Фиорентина» выиграла первую дуэль у «Целе» за выход в полуфинал Лиги конференций. В составе «фиалок» голами отметились Раньери и Мандрагора.

Не сыграют: Проблемы со здоровьем в составе «Фиорентины» испытывают Робин Госенс, Эдоардо Бове. Из-за перебора жёлтых карточек игру пропустят бразилец Додо, аргентинец Матиас Морено и итальянец Николо Дзаньоло.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Фиорентина» выиграла три матча и две встречи сыграла вничью.

«Целе»

Путь в плей-офф: «Целе» в 1/16 финала еврокубка переиграл кипрский АПОЭЛ (2:2 — ничья, 2:0 — победа в гостях). На следующей стадии Лиги конференций словенцы добились виктории над швейцарским «Лугано» (1:0 — победа дома, 4:5 — поражение в гостях, 3:1 — победа по пенальти).

Последние матчи: Благодаря голу Делорье-Шобе словенский клуб смог вернуться в игру против «Фиорентины», в ответной игре «Целе» достаточно просто выиграть, чтобы выйти в полуфинал Лиги конференций.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Целе» одержал четыре победы и проиграл один матч.

Статистика для ставок

«Целе» одержал четыре победы в пяти матчах

4 победы и 2 ничьи — результат последних игр «Фиорентины»

«Фиорентина» выиграла у «Целе» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.10, а победа «Целе» — в 7.40.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Как показал первая игра противостояния обе команды забивные, не исключаем вероятности того, что футболисты «Фиорентины» и «Целе» снова отличатся.

Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.80.