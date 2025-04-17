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    «Фиорентина» выйдет в полуфинал Лиги конференций?

    Фиорентина — Целе: ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Целе»
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    «Целе» — «Фиорентина»
    «Фиорентина» сыграет против «Целе» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 апреля, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Целе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 17 Апреля 2025 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 19:45 Целе

    Целе

  • Лига конференций. 1/4 финала
    •

    «Фиорентина»

    Путь в плей-офф: «Фиорентина» вышла в 1/8 финала напрямую, минуя стыковой раунд. За выход в четвертьфинал итальянцы выиграли у греческого «Панатинаикоса» (3:1 — победа дома, 2:3 — поражение в гостях).

    Последние матчи: «Фиорентина» выиграла первую дуэль у «Целе» за выход в полуфинал Лиги конференций. В составе «фиалок» голами отметились Раньери и Мандрагора.

    Фиорентина — Целе: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Проблемы со здоровьем в составе «Фиорентины» испытывают Робин Госенс, Эдоардо Бове. Из-за перебора жёлтых карточек игру пропустят бразилец Додо, аргентинец Матиас Морено и итальянец Николо Дзаньоло.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Фиорентина» выиграла три матча и две встречи сыграла вничью.

    «Целе»

    Путь в плей-офф: «Целе» в 1/16 финала еврокубка переиграл кипрский АПОЭЛ (2:2 — ничья, 2:0 — победа в гостях). На следующей стадии Лиги конференций словенцы добились виктории над швейцарским «Лугано» (1:0 — победа дома, 4:5 — поражение в гостях, 3:1 — победа по пенальти).

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    • Последние матчи: Благодаря голу Делорье-Шобе словенский клуб смог вернуться в игру против «Фиорентины», в ответной игре «Целе» достаточно просто выиграть, чтобы выйти в полуфинал Лиги конференций.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Целе» одержал четыре победы и проиграл один матч.

    Статистика для ставок

    • «Целе» одержал четыре победы в пяти матчах

    • 4 победы и 2 ничьи — результат последних игр «Фиорентины»

    • «Фиорентина» выиграла у «Целе» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.10, а победа «Целе» — в 7.40.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Как показал первая игра противостояния обе команды забивные, не исключаем вероятности того, что футболисты «Фиорентины» и «Целе» снова отличатся.

    Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Фиорентина — Целе?

    Матч Фиорентина — Целе состоится 17 апреля 2025 года в 19:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Какой прогноз на матч Фиорентина — Целе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Оба забьют: Да.

    Какую сделать ставку на матч Фиорентина — Целе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Оба забьют: Да» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Фиорентина — Целе?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Фиорентина — Целе?

    Коэффициенты букмекеров: : «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.10, а победа «Целе» — в 7.40.

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    Фиорентина — Целе: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 17.04.202519:45. «Фиорентина» выйдет в полуфинал Лиги конференций?
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