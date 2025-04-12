«Брайтон» примет на своем поле «Лестер» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 12 апреля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Лестер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» по итогам 31-го тура английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы с 47 очками.

Команда занимает девятую позицию и на пять баллов отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на шесть пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 31-го тура национального чемпионата «Чайки» потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (1:2).

Перед этим в 30-м туре английской Премьер-лиги клуб с юга Англии на своем поле также остался без очков, потерпев разгром от «Астон Виллы» (0:3).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Лэмпти, Велтман, Стил, Милнер, Уэбстер, Рюттер, Кадиоглу и Жулио, дисквалифицирован — ван Хеке.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

Данная форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, перспективы на успех все же немалы, если учесть превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Жоау Педру и Данни Уэлбек — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с восемью голами.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» по итогам 31-го поединка английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы с 17 очками.

Команда занимает предпоследнюю, 19-ю восьмую позицию в зоне вылета (18-20-я места) и на 15 баллов отстает от спасительной 17-й строчки, а также на три очка от 18-го «Ипсвича».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 31-го тура национального первенства «Лисы» на своем поле потерпели разгром от «Ньюкасла» (0:3).

Ранее коллектив в 30-м туре английской Премьер-лиги на чужом поле также остался без очков, когда уступил на выезде действующему чемпиону «Манчестер Сити» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Фатаву и Суттар, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» неизменно проигрывал.

Данная форма сулит гостям мизерные шансы даже на один балл, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Джейми Варди — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Брайтона» забивали обе команды

в семи последних матчах «Лестер» пропустил и не забил

в трех из пяти последних матчей «Лестера» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.27. Ничья — в 5.80, победа «Лестера» — в 11.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

Прогноз: в семи последних матчах гостей забивал только их соперник. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Лестера».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.30