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    Разгромит ли «Брайтон» «Лестер»?

    Брайтон — Лестер: Хозяева не выиграли четыре последних матча, но прервется ли их серия сейчас? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.90

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Лестер»
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    Данни Уэлбек
    «Брайтон» примет на своем поле «Лестер» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 12 апреля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Лестер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Апреля 2025 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 17:00 Лестер

    Лестер

  • Лестер
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    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Брайтон» по итогам 31-го тура английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы с 47 очками.

    Команда занимает девятую позицию и на пять баллов отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на шесть пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Брайтон энд Хоув Альбион — Лестер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 31-го тура национального чемпионата «Чайки» потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (1:2).

    Перед этим в 30-м туре английской Премьер-лиги клуб с юга Англии на своем поле также остался без очков, потерпев разгром от «Астон Виллы» (0:3).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Лэмпти, Велтман, Стил, Милнер, Уэбстер, Рюттер, Кадиоглу и Жулио, дисквалифицирован — ван Хеке.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

    Данная форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, перспективы на успех все же немалы, если учесть превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Жоау Педру и Данни Уэлбек — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с восемью голами.

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лестер» по итогам 31-го поединка английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы с 17 очками.

    Команда занимает предпоследнюю, 19-ю восьмую позицию в зоне вылета (18-20-я места) и на 15 баллов отстает от спасительной 17-й строчки, а также на три очка от 18-го «Ипсвича».

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 31-го тура национального первенства «Лисы» на своем поле потерпели разгром от «Ньюкасла» (0:3).

    Ранее коллектив в 30-м туре английской Премьер-лиги на чужом поле также остался без очков, когда уступил на выезде действующему чемпиону «Манчестер Сити» (0:2).

    Не сыграют: травмированы — Фатаву и Суттар, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» неизменно проигрывал.

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    Данная форма сулит гостям мизерные шансы даже на один балл, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Джейми Варди — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Брайтона» забивали обе команды

    • в семи последних матчах «Лестер» пропустил и не забил

    • в трех из пяти последних матчей «Лестера» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.27. Ничья — в 5.80, победа «Лестера» — в 11.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: в семи последних матчах гостей забивал только их соперник. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Лестера».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Брайтон — Лестер?

    Матч Брайтон — Лестер состоится 12 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Какой прогноз на матч Брайтон — Лестер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Только одна команда забьет.

    Какую сделать ставку на матч Брайтон — Лестер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Только одна команда забьет» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Брайтон — Лестер?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Брайтон — Лестер?

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.27. Ничья — в 5.80, победа «Лестера» — в 11.00.

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