Брайтон энд Хоув Альбион
Лестер
«Брайтон»
Турнирное положение: «Брайтон» по итогам 31-го тура английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы с 47 очками.
Команда занимает девятую позицию и на пять баллов отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на шесть пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Брайтон энд Хоув Альбион — Лестер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 31-го тура национального чемпионата «Чайки» потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (1:2).
Перед этим в 30-м туре английской Премьер-лиги клуб с юга Англии на своем поле также остался без очков, потерпев разгром от «Астон Виллы» (0:3).
Не сыграют: травмированы — Лэмпти, Велтман, Стил, Милнер, Уэбстер, Рюттер, Кадиоглу и Жулио, дисквалифицирован — ван Хеке.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.
Данная форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, перспективы на успех все же немалы, если учесть превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Жоау Педру и Данни Уэлбек — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с восемью голами.
«Лестер»
Турнирное положение: «Лестер» по итогам 31-го поединка английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы с 17 очками.
Команда занимает предпоследнюю, 19-ю восьмую позицию в зоне вылета (18-20-я места) и на 15 баллов отстает от спасительной 17-й строчки, а также на три очка от 18-го «Ипсвича».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 31-го тура национального первенства «Лисы» на своем поле потерпели разгром от «Ньюкасла» (0:3).
Ранее коллектив в 30-м туре английской Премьер-лиги на чужом поле также остался без очков, когда уступил на выезде действующему чемпиону «Манчестер Сити» (0:2).
Не сыграют: травмированы — Фатаву и Суттар, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» неизменно проигрывал.
Данная форма сулит гостям мизерные шансы даже на один балл, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Джейми Варди — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей «Брайтона» забивали обе команды
- в семи последних матчах «Лестер» пропустил и не забил
- в трех из пяти последних матчей «Лестера» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.27. Ничья — в 5.80, победа «Лестера» — в 11.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.
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Прогноз: в семи последних матчах гостей забивал только их соперник. Так было и в их трех последних выездных поединках.
При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: только одна команда забьет за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Лестера».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.30