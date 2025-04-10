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    «Цапли» начнут без раскачки!

    Интер Майами — Лос-Анджелес. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 10 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Интер Майами
    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Лос-Анджелес»
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    10 апреля в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Интер Майами» и «Лос-Анджелес». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Лос-Анджелес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Цапли» отлично стартовали в чемпионате США. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице Восточной конференции.

    При этом «Интер Майами» всего на один пункт отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 мячей в 6 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Цапли» не смогли одолеть «Торонто» (1:1).

    До того команда уступила «Лос-Анджелесу» (0:1). При этом чуть ранее она натужно переиграла «Филадельфию Юнион» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Интер Майами» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Интер Майами» не побеждает уже 2 матча кряду. А вот настреляла команда 12 мячей в 6 поединках МЛС.

    Матчи с «Лос-Анджелесом» для команды традиционно проходят безуспешно. В четырех очных поединках «Интер Майами» победил 1 раз при трех поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Цапли» намерены вернуться на победный путь.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес» в МЛС стартовал крайне неудачно. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Западной конференции.

    Причем «Лос-Анджелес» в 7 матчах чемпионата набрал лишь 9 зачетных пункта. При этом забила команда 8 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. «Лос-Анджелес» уступил «Хьюстон Динамо» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «Интеру Майами» (1:0). А вот поединок с «Сан Диего» завершился коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лос-Анджелес» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лос-Анджелес» в среднем пропускает чаще раза за матч. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

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    При этом «Лос-Анджелес» не особо преуспевает в плане реализации. Да и вообще, очки даются команде с огромнейшей натугой.

    Очевидно, что «Лос-Анджелес» не собирается играть лишь на удержание минимального преимущества. Звездного соперника команда точно не боится.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Лос-Анджелес» постарается не дать разгуляться Месси и Суаресу.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» лишь один раз из четырех уступил «цаплям»

    • «Интер Майами» в среднем забивает 2 мяча за матч

    • «Лос-Анджелес» в среднем забивает 1 гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: «Цапли» имеют в своем составе блистательных атакующих исполнителей, так что наверняка сразу активно понесутся к воротам соперника.

    «Лос-Анджелес» крайне нестабилен, да и «Интер Майами» потенциально еще способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Интера Майами» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

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