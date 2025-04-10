«Интер Майами»
Турнирное положение: «Цапли» отлично стартовали в чемпионате США. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице Восточной конференции.
При этом «Интер Майами» всего на один пункт отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 мячей в 6 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Цапли» не смогли одолеть «Торонто» (1:1).
До того команда уступила «Лос-Анджелесу» (0:1). При этом чуть ранее она натужно переиграла «Филадельфию Юнион» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Интер Майами» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Интер Майами» не побеждает уже 2 матча кряду. А вот настреляла команда 12 мячей в 6 поединках МЛС.
Матчи с «Лос-Анджелесом» для команды традиционно проходят безуспешно. В четырех очных поединках «Интер Майами» победил 1 раз при трех поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Цапли» намерены вернуться на победный путь.
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: «Лос-Анджелес» в МЛС стартовал крайне неудачно. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Западной конференции.
Причем «Лос-Анджелес» в 7 матчах чемпионата набрал лишь 9 зачетных пункта. При этом забила команда 8 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. «Лос-Анджелес» уступил «Хьюстон Динамо» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Интеру Майами» (1:0). А вот поединок с «Сан Диего» завершился коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лос-Анджелес» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лос-Анджелес» в среднем пропускает чаще раза за матч. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом «Лос-Анджелес» не особо преуспевает в плане реализации. Да и вообще, очки даются команде с огромнейшей натугой.
Очевидно, что «Лос-Анджелес» не собирается играть лишь на удержание минимального преимущества. Звездного соперника команда точно не боится.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Лос-Анджелес» постарается не дать разгуляться Месси и Суаресу.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» лишь один раз из четырех уступил «цаплям»
- «Интер Майами» в среднем забивает 2 мяча за матч
- «Лос-Анджелес» в среднем забивает 1 гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
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Прогноз: «Цапли» имеют в своем составе блистательных атакующих исполнителей, так что наверняка сразу активно понесутся к воротам соперника.
«Лос-Анджелес» крайне нестабилен, да и «Интер Майами» потенциально еще способен прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Интера Майами» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63