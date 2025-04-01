«Вулверхэмптон» примет на своем поле «Вест Хэм» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 1 апреля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 29-ти поединков английской Премьер-лиги находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда пребывает на 17-й позиции и на девять баллов опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на восемь очков отстает от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей последней игре в 29-м туре национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Саутгемптоном» (2:1).

Ранее в рамках 28-го тура английского чемпионата «Волки» потеряли очки, когда в домашних стенах разошлись мировой с «Эвертоном» (1:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Странд Ларсен, Калайджич, Москера, Энсо Гонсалес и Чивоме, дисквалифицирован — Матеус Кунья.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Вулверхэмптон» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, если учесть фактор своего поля, а также текущие проблемы соперника, у них все же неплохие перспективы на успех.

Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 13-ю голами.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» по итогам 29-ти туров английской Премьер-лиги также находится в нижней части турнирной таблицы.

Команда пребывает на 16-й позиции и на 17 очков опережает зону вылета (18-20-е строчки), а также на восемь баллов — своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура национального первенства «Молотобойцы» на чужом поле разошлись миром с «Эвертоном» (1:1).

Ранее в 28-м туре английского первенства коллектив остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах потерпел поражение от «Ньюкасла» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Фюллькруг, Саммервилл и Антонио, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Вест Хэм» не выиграл после двух побед кряду.

Данная форма сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, недавние победы, включая в матче с «Арсеналом», обещает неплохие перспективы.

Джаррод Боуэн и Томаш Соучек — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Вулверхэмптона» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Вест Хэма» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей «Вест Хэма» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.20, победа «Вест Хэма» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.17 и 1.70.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в их двух последних домашних поединках.

И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей было иначе, в пяти из шести их последних выездных поединков все же забивали оба соперника.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в семи из 12-ти последних матчей.

Ставка: «Вулверхэмптон» победит за 2.45