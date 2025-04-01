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    Обыграют ли «Вулвз» «Вест Хэм»?

    Вулверхэмптон — Вест Хэм: прогноз ставок на АПЛ 1 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»
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    Матеус Кунья
    «Вулверхэмптон» примет на своем поле «Вест Хэм» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 1 апреля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Апреля 2025 года

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 21:45 Вест Хэм

    Вест Хэм

  • Лондон
    •

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 29-ти поединков английской Премьер-лиги находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда пребывает на 17-й позиции и на девять баллов опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на восемь очков отстает от нынешнего соперника.

    Вулверхэмптон — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в 29-м туре национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Саутгемптоном» (2:1).

    Ранее в рамках 28-го тура английского чемпионата «Волки» потеряли очки, когда в домашних стенах разошлись мировой с «Эвертоном» (1:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Странд Ларсен, Калайджич, Москера, Энсо Гонсалес и Чивоме, дисквалифицирован — Матеус Кунья.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Вулверхэмптон» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, если учесть фактор своего поля, а также текущие проблемы соперника, у них все же неплохие перспективы на успех.

    Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 13-ю голами.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» по итогам 29-ти туров английской Премьер-лиги также находится в нижней части турнирной таблицы.

    Команда пребывает на 16-й позиции и на 17 очков опережает зону вылета (18-20-е строчки), а также на восемь баллов — своего нынешнего соперника.

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  • 28/03/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура национального первенства «Молотобойцы» на чужом поле разошлись миром с «Эвертоном» (1:1).

    Ранее в 28-м туре английского первенства коллектив остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах потерпел поражение от «Ньюкасла» с результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированы — Фюллькруг, Саммервилл и Антонио, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Вест Хэм» не выиграл после двух побед кряду.

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    Данная форма сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, недавние победы, включая в матче с «Арсеналом», обещает неплохие перспективы.

    Джаррод Боуэн и Томаш Соучек — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Вулверхэмптона» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Вест Хэма» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей «Вест Хэма» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.20, победа «Вест Хэма» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.17 и 1.70.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей было иначе, в пяти из шести их последних выездных поединков все же забивали оба соперника.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в семи из 12-ти последних матчей.

    Ставка: «Вулверхэмптон» победит за 2.45

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