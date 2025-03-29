КамАЗ
Уфа
КАМАЗ
Турнирное положение: Челнинцы пытаются избежать борьбы за выживание. На данный момент они занимают 13 место в турнирной таблице.
При этом КАМАЗ на 6 зачетных пунктов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 25 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. Челнинцы уступили «Тюмени» (2:3).
До того команда с минимальным счетом проиграла «Шиннику». При этом чуть ранее нанесла поражение «Чайке» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыл 2 виктории. В этих поединках КАМАЗ забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Челнинцы весьма ершисты, к тому же вполне способны прибавить. Вот только забивает команда в среднем гол за матч.
Матчи с «Уфой» для команды традиционно складываются неудачно. В четырех очных поединках КАМАЗ победил 1 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда Ильдара Ахметзянова просто обязана брать свое в родных стенах.
«Уфа»
Турнирное положение: Уфимцы пребывают в заметном кризисе. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.
Причем «Уфа» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. Уфимцы были разгромлены «Балтикой» (0:6).
До того команда минимально уступила «Енисею». А вот поединок с «Торпедо» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» разжилась 3 ничьими. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уфимцы весенний цикл проводят крайне слабо. Команда не забивает 3 матча кряду.
При этом «Уфа» не преуспевает в плане реализации. Уфимцы настреляли всего 23 мяча в 25 матчах первой лиги.
Команда пропускает чаще всех в первой лиге — 39 мячей. Да и голы уфимцам даются уж слишком натужно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только «Уфа» едва ли успеет отойти от последней звонкой пощечины.
Статистика для ставок
- «Уфа» пропускает чаще всех в лиге
- Обе команды уступили в 2 своих последних матчах
- Уфимцы не забивали в 3 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.61.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.44 и 1.53.
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Прогноз: Челнинцы намерены отдалиться от опасной зоны, и наверняка активно понесутся в атаку.
Номинальные гости забивают с огромнейшей натугой, да и КАМАЗ весной заметно прибавил.
Ставка: Победа КАМАЗа за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.44