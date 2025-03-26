В рамках 14-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года Венесуэла примет Перу. Поединок пройдет 26 марта и начнется в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Венесуэла — Перу, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Венесуэла

Турнирное положение: Сборная располагается на 8-й позиции в квалификации ЧМ-2026, отставая от топ-7, которое ведет борьбу за право выступать в основном этапе турнира на 1 балл.

Венесуэла выступает на своем поле гораздо лучше, чем в гостях. Сборная набрала 10 очков из 18-и возможных на своем поле, занимая по этому показателю 7-е место в квалификации.

Последние матчи: В прошлом туре отбора Венесуэла проиграла Эквадору со счетом 1:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого сборная уступила Чили (2:4).

Венесуэла не может победить на протяжении 9-и последних матчей в квалификации. За этот отрезок сборная четырежды проиграла и 5 раз сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: У Венесуэлы продолжается борьба за топ-7 в квалификации, которое позволит бороться за поездку на чемпионат мира 2026-го года.

Сборная отстает от 7-й строчки лишь на 1 балл — вся борьба еще впереди. Несмотря на это, Венесуэла не может набрать очки в последних матчах отбора на ЧМ-2026.

Перу

Турнирное положение: Сборная занимает предпоследнее 9-е место в квалификации, набрав 10 очков за 13 матчей. Перу отстает от зоны стыковых матчей за право выступать на ЧМ-2026 на 3 балла.

В гостях сборная выступает далеко не лучшим образом, деля последнюю строчку в квалификации по этому показателю с Чили. Перу набрал только 1 балл из 18-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече квалификации сборная уверенно обыграла Боливию со счетом 3:1, забив два мята еще в 1-м тайме. До этого Перу проиграл Аргентине (0:1).

В последних 5-и встречах сборная по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот отрезок Перу смог забить 4 гола при 6-и пропущенных.

Состояние команды: Перу продолжает борьбу за топ-7 в отборе, команда будет конкурировать с Венесуэлой, Чили и Боливией в таблице за одну строчку, которая позволит выйти в стыки.

У сборной довольно много пропущенных голов (17 за 13 встреч) при 12-и забитых. В составе Перу нет яркого нападающего, который помог бы своей команде выигрывать.

Статистика для ставок

Венесуэла не может победить на протяжении 9-и последних матчей в отборе на ЧМ-2026

В последних 5-и встречах Перу забил 4 гола

Перу ни разу не побеждал Венесуэлу в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Венесуэлы — 2.12, победа Перу — 4.05, ничья — за 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.70 и 1.47 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что сборные завершат поединок ничейным результатом.

Ставка: Ничья за 3.15.

Прогноз: Обе команды попытаются забить голы.

Ставка: Обе забьют за 2.35.