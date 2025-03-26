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    Перу создаст проблемы хозяевам?

    Венесуэла — Перу: прогноз и ставка на ЧМ-2026 26 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Венесуэла — Перу
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    Сборная Венесуэлы
    В рамках 14-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года Венесуэла примет Перу. Поединок пройдет 26 марта и начнется в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Венесуэла — Перу, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 26 Марта 2025 года

    Венесуэла

  • Каракас
    •  Венесуэла 03:00 Перу

    Перу

  • Лима
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    Венесуэла

    Турнирное положение: Сборная располагается на 8-й позиции в квалификации ЧМ-2026, отставая от топ-7, которое ведет борьбу за право выступать в основном этапе турнира на 1 балл.

    Венесуэла выступает на своем поле гораздо лучше, чем в гостях. Сборная набрала 10 очков из 18-и возможных на своем поле, занимая по этому показателю 7-е место в квалификации.

    Венесуэла — Перу: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре отбора Венесуэла проиграла Эквадору со счетом 1:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого сборная уступила Чили (2:4).

    Венесуэла не может победить на протяжении 9-и последних матчей в квалификации. За этот отрезок сборная четырежды проиграла и 5 раз сыграла вничью.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: У Венесуэлы продолжается борьба за топ-7 в квалификации, которое позволит бороться за поездку на чемпионат мира 2026-го года.

    Сборная отстает от 7-й строчки лишь на 1 балл — вся борьба еще впереди. Несмотря на это, Венесуэла не может набрать очки в последних матчах отбора на ЧМ-2026.

    Перу

    Турнирное положение: Сборная занимает предпоследнее 9-е место в квалификации, набрав 10 очков за 13 матчей. Перу отстает от зоны стыковых матчей за право выступать на ЧМ-2026 на 3 балла.

    В гостях сборная выступает далеко не лучшим образом, деля последнюю строчку в квалификации по этому показателю с Чили. Перу набрал только 1 балл из 18-и возможных.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече квалификации сборная уверенно обыграла Боливию со счетом 3:1, забив два мята еще в 1-м тайме. До этого Перу проиграл Аргентине (0:1).

    В последних 5-и встречах сборная по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот отрезок Перу смог забить 4 гола при 6-и пропущенных.

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    Состояние команды: Перу продолжает борьбу за топ-7 в отборе, команда будет конкурировать с Венесуэлой, Чили и Боливией в таблице за одну строчку, которая позволит выйти в стыки.

    У сборной довольно много пропущенных голов (17 за 13 встреч) при 12-и забитых. В составе Перу нет яркого нападающего, который помог бы своей команде выигрывать.

    Статистика для ставок

    • Венесуэла не может победить на протяжении 9-и последних матчей в отборе на ЧМ-2026

    • В последних 5-и встречах Перу забил 4 гола

    • Перу ни разу не побеждал Венесуэлу в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Венесуэлы — 2.12, победа Перу — 4.05, ничья — за 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.70 и 1.47 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что сборные завершат поединок ничейным результатом.

    Ставка: Ничья за 3.15.

    Прогноз: Обе команды попытаются забить голы.

    Ставка: Обе забьют за 2.35.

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    Венесуэла — Перу: прогноз и ставка за 3.15, статистика, коэффициенты матча 26.03.202503:00. Перу создаст проблемы хозяевам?
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