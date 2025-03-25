25 марта во втором туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Молдова и Эстония. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Молдова — Эстония, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Молдова

Турнирное положение: После первого тура отборочного цикла Молдова не имеет очков и занимает последнее месте в группе с разницей мячей -5.

Команда оказалась в подгруппе I, куда помимо нынешнего соперника также попали Норвегия, Израиль и победитель четвертьфинала Лиги наций Германия — Италия.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная на своем поле проиграла Норвегии (0:5).

Перед этим в контрольной встрече коллектив также не выиграл, но и не проиграл, когда также в чужих стенах разошелся миром с Гибралтаром (1:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, Молдова выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, нынешний соперник все же позволяет им рассчитывать на успех.

Поскольку команда еще не забивала в отборе на ЧМ-2026, то у нее нет забитых голов в активе.

Эстония

Турнирное положение: Эстония после первого тура отборочного цикла также не имеет очков и занимает предпоследнее, третье место в группе с разницей мячей -1.

Национальная команда попала в группу I, где помимо нынешнего соперника также выступают Норвегия и Израиль, а позже к ним присоединится победитель четвертьфинала Лиги наций Германия — Италия.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура отборочного цикла на мундиаль 2026 года сборная на чужом поле потерпела поражение от Израиля (1:2).

Перед этим в последнем туре Лиги наций балтийский коллектив с минимальным результатом 0:1 также в чужих стенах оказался слабее Словакии.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, Эстония ни разу не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма не сулит гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, соперник примерно соответствует их уровню, а значит они способны выиграть.

Максим Паскочий — автор пока что единственного гола команда в квалификации на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей Молдовы забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей Эстонии хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей Эстония не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Молдова — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья — в 3.20, успех Эстонии — в 3.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.65.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере одна из команд не забивала. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Между тем, в семи из восьми последних матчей хозяев забивал только один из соперников.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в семи из восьми последних матчей Молдовы.

Ставка: только одна команда забьет за 2.35