ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеОт нарушителя дисциплины до претендента на ЗМ. Дембеле превратился в главную звезду «ПСЖ» Франция прошла Хорватию в серии пенальти: Меньян — герой Португалия — в полуфинале Лиги НацийПортугалия дожала Данию в сумасшедшем матче и вышла в полуфинал
  • 01:41
    • Франция по пенальти обыграла Хорватию в четвертьфинале Лиге наций
  • 01:31
    • Испания одолела Нидерланды и прошла в полуфинал Лиги наций
  • 01:24
    • Португалия обыграла Данию и пробилась в полуфинал Лиги наций
  • 00:45
    • Германия пробилась в полуфинал Лиги наций
  • 00:40
    • Бельгия разгромила Украину в стыковом матче Лиги наций
    Все новости спорта

    Одержит ли Молдова первую победу в отборе на ЧМ-2026?

    Молдова — Эстония: прогноз и ставка на ЧМ-2026 25 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Молдавии Прогнозы на Сборная Эстонии
    Прогноз и ставки на Молдова — Эстония
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вирджилиу Постолаки (Молдова)
    25 марта во втором туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Молдова и Эстония. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Молдова — Эстония, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I 25 Марта 2025 года

    Молдова

  • Кишинёв
    •  Молдова 20:00 Эстония

    Эстония

  • Таллин
    •

    Молдова

    Турнирное положение: После первого тура отборочного цикла Молдова не имеет очков и занимает последнее месте в группе с разницей мячей -5.

    Команда оказалась в подгруппе I, куда помимо нынешнего соперника также попали Норвегия, Израиль и победитель четвертьфинала Лиги наций Германия — Италия.

    Молдова — Эстония: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная на своем поле проиграла Норвегии (0:5).

    Перед этим в контрольной встрече коллектив также не выиграл, но и не проиграл, когда также в чужих стенах разошелся миром с Гибралтаром (1:1).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, Молдова выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, нынешний соперник все же позволяет им рассчитывать на успех.

    Поскольку команда еще не забивала в отборе на ЧМ-2026, то у нее нет забитых голов в активе.

    Эстония

    Турнирное положение: Эстония после первого тура отборочного цикла также не имеет очков и занимает предпоследнее, третье место в группе с разницей мячей -1.

    Национальная команда попала в группу I, где помимо нынешнего соперника также выступают Норвегия и Израиль, а позже к ним присоединится победитель четвертьфинала Лиги наций Германия — Италия.

  • «Реал» и «Барселона» на пределе: клубы готовы бороться с УЕФА
  • Зреет масштабный конфликт
  • 21/03/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура отборочного цикла на мундиаль 2026 года сборная на чужом поле потерпела поражение от Израиля (1:2).

    Перед этим в последнем туре Лиги наций балтийский коллектив с минимальным результатом 0:1 также в чужих стенах оказался слабее Словакии.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, Эстония ни разу не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Такая форма не сулит гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, соперник примерно соответствует их уровню, а значит они способны выиграть.

    Максим Паскочий — автор пока что единственного гола команда в квалификации на ЧМ-2026.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей Молдовы забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей Эстонии хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей Эстония не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Молдова — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья — в 3.20, успех Эстонии — в 3.50.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.65.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере одна из команд не забивала. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    Между тем, в семи из восьми последних матчей хозяев забивал только один из соперников.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в семи из восьми последних матчей Молдовы.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.35

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Мексика — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Новая Каледония — Новая Зеландия
  • Футбол
  • Сегодня в 09:10
    •  3.30
  • Прогноз на матч Урал — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦАР — Мали
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Литва — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Гамбия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Мадагаскар — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Англия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Польша — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.31
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Албания — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Япония — Саудовская Аравии
  • Футбол
  • Завтра в 13:35
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Молдова — Эстония: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 25.03.202520:00. Одержит ли Молдова первую победу в отборе на ЧМ-2026?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры