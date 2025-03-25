25 марта во втором туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Лихтенштейн и Казахстан. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Лихтенштейн — Казахстан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Лихтенштейн

Турнирное положение: По итогам первого тура отборочного цикла Лихтенштейн остается без очков и занимает последнюю, пятую позицию в группе с разницей мячей -3

Команда оказалась в подгруппе J, куда помимо нынешнего соперника также попали Северная Македония и Уэльс, а также Бельгия.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная на своем поле потерпела разгром от Северной Македонии (0:3).

Перед этим в последнем туре Лиги наций коллектив также проиграл, когда также в домашних стенах потерпел поражение от команды другой карликовой страны — Сан-Марино (1:3).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Лихтенштейн потерпел поражения.

Такая форма говорит о плохих шансах хозяев не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026.

Казахстан

Турнирное положение: После первого тура отборочного цикла Казахстан также остается без очков в активе и занимает предпоследнюю, четвертую позицию в группе с разницей мячей -2.

Национальная команда попала в группу J, где помимо нынешнего соперника также выступают Северная Македония и Уэльс, а также Бельгия.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура отборочного цикла на мундиаль 2026 года сборная на чужих стенах проиграла Уэльсу (1:3).

Перед этим в контрольном поединке коллектив одержал победу, когда с результатом 2:0 теперь уже на нейтральном поле оказался сильнее экзотического Кюрасао.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 14-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Казахстан выиграл лишь раз при 11-ти поражениях и двух ничьих.

Такая форма вроде бы сулит гостям плохие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они превосходят соперника в классе, поэтому перспективы выиграть у них все же немалы.

Асхат Тагыберген — автор пока что единственного гола команды в квалификации на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в двух последних матчах Лихтенштейна забивали больше 2,5 голов

в 13-ти из 14-ти последних матчей Казахстан не выиграл

в трех из четырех последних матчей Казахстана забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Казахстан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья — в 4.80, успех Лихтенштейна — в 11.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.97 и 1.85.

Прогноз: в двух последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Между тем, в 11-ти последних выездных матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних выездных матчах Казахстана.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.20