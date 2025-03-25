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    Выиграет ли Казахстан впервые в отборе на ЧМ-2026?

    Лихтенштейн — Казахстан: прогноз (к. 1.97) и ставка на ЧМ-2026 25 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Лихтенштейн — Казахстан
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    Сборная Казахстана
    25 марта во втором туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Лихтенштейн и Казахстан. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Лихтенштейн — Казахстан, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J 25 Марта 2025 года

    Лихтенштейн

  • Вадуц
    •  Лихтенштейн 22:45 Казахстан

    Казахстан

  • Астана
    •

    Лихтенштейн

    Турнирное положение: По итогам первого тура отборочного цикла Лихтенштейн остается без очков и занимает последнюю, пятую позицию в группе с разницей мячей -3

    Команда оказалась в подгруппе J, куда помимо нынешнего соперника также попали Северная Македония и Уэльс, а также Бельгия.

    Лихтенштейн — Казахстан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная на своем поле потерпела разгром от Северной Македонии (0:3).

    Перед этим в последнем туре Лиги наций коллектив также проиграл, когда также в домашних стенах потерпел поражение от команды другой карликовой страны — Сан-Марино (1:3).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Лихтенштейн потерпел поражения.

    Такая форма говорит о плохих шансах хозяев не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

    Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026.

    Казахстан

    Турнирное положение: После первого тура отборочного цикла Казахстан также остается без очков в активе и занимает предпоследнюю, четвертую позицию в группе с разницей мячей -2.

    Национальная команда попала в группу J, где помимо нынешнего соперника также выступают Северная Македония и Уэльс, а также Бельгия.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура отборочного цикла на мундиаль 2026 года сборная на чужих стенах проиграла Уэльсу (1:3).

    Перед этим в контрольном поединке коллектив одержал победу, когда с результатом 2:0 теперь уже на нейтральном поле оказался сильнее экзотического Кюрасао.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 14-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Казахстан выиграл лишь раз при 11-ти поражениях и двух ничьих.

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    Такая форма вроде бы сулит гостям плохие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они превосходят соперника в классе, поэтому перспективы выиграть у них все же немалы.

    Асхат Тагыберген — автор пока что единственного гола команды в квалификации на ЧМ-2026.

    Статистика для ставок

    • в двух последних матчах Лихтенштейна забивали больше 2,5 голов

    • в 13-ти из 14-ти последних матчей Казахстан не выиграл

    • в трех из четырех последних матчей Казахстана забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Казахстан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья — в 4.80, успех Лихтенштейна — в 11.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.97 и 1.85.

    Прогноз: в двух последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    Между тем, в 11-ти последних выездных матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних выездных матчах Казахстана.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.20

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    Лихтенштейн — Казахстан: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 25.03.202522:45. Выиграет ли Казахстан впервые в отборе на ЧМ-2026?
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