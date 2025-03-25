25 марта в матче восьмого тура азиатской квалификации на ЧМ-2026 по футболу сыграют Япония и Саудовская Аравия. Начало игры — в 13:35 мск. Ставка и прогноз на матч Япония — Саудовская Аравии, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Япония

Турнирное положение: японская команда уже вышла на чемпионат мира и стала первой сборной, которой удалось это сделать.

«Синие самураи» смогли набрать 19 очков и занимают первое место в своей группе. Японцы 24 раза поразили ворота соперника и только дважды пропустили в свои.

Последние матчи: в марте главная команда Японии уже успела переиграть Бахрейн (2:0).

До этого в ноябре Япония выиграла у Китая (3:1) и Индонезии (4:0).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Перед этим сборная Японии сыграла вничью с Австралией (1:1), но победила Саудовскую Аравию (2:0).

Не сыграют: все футболисты, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Хадзимэ Мориясу находятся в прекрасной форме и просто не заметили своих соперников по группе. Японцы заслуженно пробились на мировое первенство.

Безусловно, на ЧМ-2026 будет совсем другая история и там показать отличный результат будет крайне сложно.

Саудовская Аравия

Турнирное положение: саудовский коллектив претендует на то, чтобы выйти на ЧМ-2026.

Сейчас в активе «соколов» 9 очков и третья строчка в турнирной таблице. Саудовцы смогли забить всего четыре мяча, а пропустили целых шесть.

Последние матчи: в марте «зеленые» уже успели переиграть Китай (1:0).

До этого Саудовская Аравия в полуфинале Кубка Персидского Залива уступила Оману (1:2).

Перед этим «орлы пустыни» смогли победить Иран (3:1) и Йемен (3:2).

Не сыграют: все футболисты сборной Саудовской Аравии, которые были вызваны, готовы к матчу.

Состояние команды: подопечные Эрве Ренара, безусловно, являются претендентами на выход на мундиаль и это им сделать вполне под силу.

Сейчас сборная Саудовской Аравии только на один балл отстает от второй Австралии, поэтому вся борьба еще впереди.

Статистика для ставок

сборная Японии не проигрывает на протяжении 11 матчей

сборная Саудовской Аравии выиграла 3 из последних 4 матчей

в последней очной игре Япония победила Саудовскую Аравию со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Япония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.60, а победа Саудовской Аравии — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.83 и 1.97.

Прогноз: Японии в этой игре уже ничего не надо, а вот Саудовской Аравии очки необходимы, поэтому гости вполне могут не проиграть.

Ставка: ничья или победа Саудовской Аравии за 3.05.

Прогноз: также поставим на то, что команды вряд ли пробьют тотал. Будет низовой матч.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.97.