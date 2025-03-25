Япония
Турнирное положение: японская команда уже вышла на чемпионат мира и стала первой сборной, которой удалось это сделать.
«Синие самураи» смогли набрать 19 очков и занимают первое место в своей группе. Японцы 24 раза поразили ворота соперника и только дважды пропустили в свои.
Последние матчи: в марте главная команда Японии уже успела переиграть Бахрейн (2:0).
До этого в ноябре Япония выиграла у Китая (3:1) и Индонезии (4:0).
Перед этим сборная Японии сыграла вничью с Австралией (1:1), но победила Саудовскую Аравию (2:0).
Не сыграют: все футболисты, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Хадзимэ Мориясу находятся в прекрасной форме и просто не заметили своих соперников по группе. Японцы заслуженно пробились на мировое первенство.
Безусловно, на ЧМ-2026 будет совсем другая история и там показать отличный результат будет крайне сложно.
Саудовская Аравия
Турнирное положение: саудовский коллектив претендует на то, чтобы выйти на ЧМ-2026.
Сейчас в активе «соколов» 9 очков и третья строчка в турнирной таблице. Саудовцы смогли забить всего четыре мяча, а пропустили целых шесть.
Последние матчи: в марте «зеленые» уже успели переиграть Китай (1:0).
До этого Саудовская Аравия в полуфинале Кубка Персидского Залива уступила Оману (1:2).
Перед этим «орлы пустыни» смогли победить Иран (3:1) и Йемен (3:2).
Не сыграют: все футболисты сборной Саудовской Аравии, которые были вызваны, готовы к матчу.
Состояние команды: подопечные Эрве Ренара, безусловно, являются претендентами на выход на мундиаль и это им сделать вполне под силу.
Сейчас сборная Саудовской Аравии только на один балл отстает от второй Австралии, поэтому вся борьба еще впереди.
Статистика для ставок
- сборная Японии не проигрывает на протяжении 11 матчей
- сборная Саудовской Аравии выиграла 3 из последних 4 матчей
- в последней очной игре Япония победила Саудовскую Аравию со счетом 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Япония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.60, а победа Саудовской Аравии — в 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.83 и 1.97.
- 2.08Англия — Латвия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.35Польша — Мальта: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.05Литва — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Японии в этой игре уже ничего не надо, а вот Саудовской Аравии очки необходимы, поэтому гости вполне могут не проиграть.
Ставка: ничья или победа Саудовской Аравии за 3.05.
Прогноз: также поставим на то, что команды вряд ли пробьют тотал. Будет низовой матч.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.97.