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    Саудовская Аравия не проиграет Японии?

    Япония — Саудовская Аравии: Ставка и прогноз (к.3.05) на ЧМ-2026 25 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Япония — Саудовская Аравии
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    сборная Японии
    25 марта в матче восьмого тура азиатской квалификации на ЧМ-2026 по футболу сыграют Япония и Саудовская Аравия. Начало игры — в 13:35 мск. Ставка и прогноз на матч Япония — Саудовская Аравии, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Япония

    Турнирное положение: японская команда уже вышла на чемпионат мира и стала первой сборной, которой удалось это сделать.

    «Синие самураи» смогли набрать 19 очков и занимают первое место в своей группе. Японцы 24 раза поразили ворота соперника и только дважды пропустили в свои.

    Последние матчи: в марте главная команда Японии уже успела переиграть Бахрейн (2:0).

    До этого в ноябре Япония выиграла у Китая (3:1) и Индонезии (4:0).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Перед этим сборная Японии сыграла вничью с Австралией (1:1), но победила Саудовскую Аравию (2:0).

    Не сыграют: все футболисты, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

    Состояние команды: подопечные Хадзимэ Мориясу находятся в прекрасной форме и просто не заметили своих соперников по группе. Японцы заслуженно пробились на мировое первенство.

    Безусловно, на ЧМ-2026 будет совсем другая история и там показать отличный результат будет крайне сложно.

    Саудовская Аравия

    Турнирное положение: саудовский коллектив претендует на то, чтобы выйти на ЧМ-2026.

    Сейчас в активе «соколов» 9 очков и третья строчка в турнирной таблице. Саудовцы смогли забить всего четыре мяча, а пропустили целых шесть.

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    • Последние матчи: в марте «зеленые» уже успели переиграть Китай (1:0).

    До этого Саудовская Аравия в полуфинале Кубка Персидского Залива уступила Оману (1:2).

    Перед этим «орлы пустыни» смогли победить Иран (3:1) и Йемен (3:2).

    Не сыграют: все футболисты сборной Саудовской Аравии, которые были вызваны, готовы к матчу.

    Состояние команды: подопечные Эрве Ренара, безусловно, являются претендентами на выход на мундиаль и это им сделать вполне под силу.

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    Сейчас сборная Саудовской Аравии только на один балл отстает от второй Австралии, поэтому вся борьба еще впереди.

    Статистика для ставок

    • сборная Японии не проигрывает на протяжении 11 матчей

    • сборная Саудовской Аравии выиграла 3 из последних 4 матчей

    • в последней очной игре Япония победила Саудовскую Аравию со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Япония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.60, а победа Саудовской Аравии — в 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.83 и 1.97.

    Прогноз: Японии в этой игре уже ничего не надо, а вот Саудовской Аравии очки необходимы, поэтому гости вполне могут не проиграть.

    Ставка: ничья или победа Саудовской Аравии за 3.05.

    Прогноз: также поставим на то, что команды вряд ли пробьют тотал. Будет низовой матч.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.97.

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    Япония — Саудовская Аравии: прогноз и ставка за 3.05, статистика, коэффициенты матча 25.03.202513:35. Саудовская Аравия не проиграет Японии?
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