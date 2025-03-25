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    Чехия уничтожит Гибралтар

    Гибралтар — Чехия: прогноз и ставка на ЧМ-2026 25 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гибралтар — Чехия
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    Патрик Шик — нападающий сборной Чехии
    В рамках 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года Гибралтар примет Чехию. Поединок пройдет 25 марта и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Гибралтар — Чехия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L 25 Марта 2025 года

    Гибралтар

  • ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L
    •  Гибралтар 22:45 Чехия

    Чехия

  • Прага
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    Гибралтар

    Турнирное положение: После 1-го тура группы L квалификации ЧМ-2026 Гибралтар занимает последнее 5-е место без набранных очков.

    В Лиге наций (Лига D) Гибралтар занял лишь 2-е место из 3-х возможных, попав в зону стыковых матчей. Сборная набрала 6 очков за 4 тура, команда уступила лидерство Сан-Марино.

    Гибралтар — Чехия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В 1-м туре квалификации ЧМ-2026 Гибралтар проиграл Черногории со счетом 1:3, пропустив 2 решающих гола во втором тайме. Первую 45-минутку сборные сыграли вничью.

    До этого Гибралтар не проигрывал в официальных встречах 6 раз подряд. За этот отрезок сборная 4 раза сыграла вничью и дважды победила Сан-Марино (1:0) и Андорру (1:0).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Гибралтар является одним из главных аутсайдеров Лиги наций. Если говорить прямо, то эта сборная точно не пробьется на чемпионат мира.

    В прошедшем туре Лиги наций против Черногории стало понятно, что Гибралтар наберет минимум очков. Сборная также будет играть против Чехии и Фарер.

    Чехия

    Турнирное положение: Сборная располагается на 2-й позиции в своей группе квалификации с 3 очками в активе после 1-го тура. Чехия набрала столько же баллов, сколько и у Черногории.

    У сборной отличные шансы пробиться на чемпионат мира 2026-го года, ведь Чехии противостоят более слабые соперники — Фарерские Острова и Гибралтар.

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    • Последние матчи: В 1-м туре чешская сборная уверенно обыграла Фареры со счетом 2:1. Дублем в этом матче отметился нападающий Патрик Шик, забив по голу в каждом тайме.

    У Чехии продолжается беспоигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот отрезок Чехия 4 раза победила и дважды сыграла вничью.

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    Состояние команды: Сборная отлично стартовала в квалификации, уверенно победив Фареры. Далее Чехии необходимо развивать успех и не терять драгоценные очки.

    В сборной есть яркий нападающий Патрик Шик, который частенько забивает голы. Сейчас чешский форвард лидирует в гонке бомбардиров квалификации, но это только начало.

    Статистика для ставок

    • В 1-м туре квалификации Гибралтар проиграл Черногории со счетом 1:3

    • Чехия не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах

    • Чехия не может победить на чужом поле на протяжении 5-и последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Чехии — 1.06, победа Габралтара — 74.00, ничья — за 13.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.32 и 3.40 соответственно.

    Прогноз: В 1-м тайме Чехия начнет делать результат. Прогнозируем результативную игру гостей на старте матча.

    Ставка: Индивидуальный тотал Чехии 1.5 больше за 1.95.

    Прогноз: Чехия забьет много голов и Гибралтар может отличиться.

    Ставка: Тотал 3.5 больше за 1.80.

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    Гибралтар — Чехия: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 25.03.202522:45. Чехия уничтожит Гибралтар
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