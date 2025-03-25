В рамках 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года Гибралтар примет Чехию. Поединок пройдет 25 марта и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Гибралтар — Чехия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гибралтар

Турнирное положение: После 1-го тура группы L квалификации ЧМ-2026 Гибралтар занимает последнее 5-е место без набранных очков.

В Лиге наций (Лига D) Гибралтар занял лишь 2-е место из 3-х возможных, попав в зону стыковых матчей. Сборная набрала 6 очков за 4 тура, команда уступила лидерство Сан-Марино.

Последние матчи: В 1-м туре квалификации ЧМ-2026 Гибралтар проиграл Черногории со счетом 1:3, пропустив 2 решающих гола во втором тайме. Первую 45-минутку сборные сыграли вничью.

До этого Гибралтар не проигрывал в официальных встречах 6 раз подряд. За этот отрезок сборная 4 раза сыграла вничью и дважды победила Сан-Марино (1:0) и Андорру (1:0).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Гибралтар является одним из главных аутсайдеров Лиги наций. Если говорить прямо, то эта сборная точно не пробьется на чемпионат мира.

В прошедшем туре Лиги наций против Черногории стало понятно, что Гибралтар наберет минимум очков. Сборная также будет играть против Чехии и Фарер.

Чехия

Турнирное положение: Сборная располагается на 2-й позиции в своей группе квалификации с 3 очками в активе после 1-го тура. Чехия набрала столько же баллов, сколько и у Черногории.

У сборной отличные шансы пробиться на чемпионат мира 2026-го года, ведь Чехии противостоят более слабые соперники — Фарерские Острова и Гибралтар.

Последние матчи: В 1-м туре чешская сборная уверенно обыграла Фареры со счетом 2:1. Дублем в этом матче отметился нападающий Патрик Шик, забив по голу в каждом тайме.

У Чехии продолжается беспоигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот отрезок Чехия 4 раза победила и дважды сыграла вничью.

Состояние команды: Сборная отлично стартовала в квалификации, уверенно победив Фареры. Далее Чехии необходимо развивать успех и не терять драгоценные очки.

В сборной есть яркий нападающий Патрик Шик, который частенько забивает голы. Сейчас чешский форвард лидирует в гонке бомбардиров квалификации, но это только начало.

Статистика для ставок

В 1-м туре квалификации Гибралтар проиграл Черногории со счетом 1:3

Чехия не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах

Чехия не может победить на чужом поле на протяжении 5-и последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Чехии — 1.06, победа Габралтара — 74.00, ничья — за 13.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.32 и 3.40 соответственно.

Прогноз: В 1-м тайме Чехия начнет делать результат. Прогнозируем результативную игру гостей на старте матча.

Ставка: Индивидуальный тотал Чехии 1.5 больше за 1.95.

Прогноз: Чехия забьет много голов и Гибралтар может отличиться.

Ставка: Тотал 3.5 больше за 1.80.