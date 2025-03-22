22 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и БАТЭ. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — БАТЭ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: Петербуржцы привычно сражаются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

При этом «Зенит» на 3 зачетных балла отстают от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 14 мячей в 21 матче.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Поединок со «Спартаком» завершился коллизией (1:2).

До того команда сумела обыграть ершистый «Ростов» (1:0). При этом чуть ранее она смогла справиться с «Факелом» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Зенит» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Зенит» довольно результативно атакует. Команда настреляла 40 мячей в 21 поединке РПЛ.

Матчи с БАТЭ для команды традиционно складываются весьма успешно. В четырех очных поединках «Зенит» победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и пора бы начать забивать Александру Соболеву!

БАТЭ

Турнирное положение: БАТЭ только стартовал в своем чемпионате. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем БАТЭ имеет довольно скромный по именам состав. При этом борисовцы вряд ли будут бороться за высокие места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. На выезде она минимально переиграла «Витебск».

До того команда нанесла поражение дзержинскому «Арсеналу» (2:1). А вот поединок с «Бумпромом» завершился более уверенной викторией (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: БАТЭ ныне крайне нестабилен. Зато в 4 своих последних матчах борисовцы победили.

При этом БАТЭ из 4 последних побед трижды выиграли с разницей в один мяч. Да и оборона команды не столь надежна.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и оппонент в последнее время несколько забуксовал.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

БАТЭ победил в 4 последних матчах

«Зенит» в среднем пропускает реже гола за матч

«Зенит» до последней коллизии победил 2 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 9.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.20.

Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Зенит» мотивирован хотя бы частично реабилитироваться за поражение от «Спартака», плюс питерцы банально сильнее белорусов.

Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10