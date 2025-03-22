«Зенит»
Турнирное положение: Петербуржцы привычно сражаются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.
При этом «Зенит» на 3 зачетных балла отстают от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 14 мячей в 21 матче.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Поединок со «Спартаком» завершился коллизией (1:2).
До того команда сумела обыграть ершистый «Ростов» (1:0). При этом чуть ранее она смогла справиться с «Факелом» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Зенит» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Зенит» довольно результативно атакует. Команда настреляла 40 мячей в 21 поединке РПЛ.
Матчи с БАТЭ для команды традиционно складываются весьма успешно. В четырех очных поединках «Зенит» победил 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и пора бы начать забивать Александру Соболеву!
БАТЭ
Турнирное положение: БАТЭ только стартовал в своем чемпионате. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем БАТЭ имеет довольно скромный по именам состав. При этом борисовцы вряд ли будут бороться за высокие места.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. На выезде она минимально переиграла «Витебск».
До того команда нанесла поражение дзержинскому «Арсеналу» (2:1). А вот поединок с «Бумпромом» завершился более уверенной викторией (4:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: БАТЭ ныне крайне нестабилен. Зато в 4 своих последних матчах борисовцы победили.
При этом БАТЭ из 4 последних побед трижды выиграли с разницей в один мяч. Да и оборона команды не столь надежна.
В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и оппонент в последнее время несколько забуксовал.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.
Статистика для ставок
- БАТЭ победил в 4 последних матчах
- «Зенит» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Зенит» до последней коллизии победил 2 раза кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 9.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.20.
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Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Зенит» мотивирован хотя бы частично реабилитироваться за поражение от «Спартака», плюс питерцы банально сильнее белорусов.
Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10