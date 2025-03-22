ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Реал» и «Барселона» на пределе: клубы готовы бороться с УЕФА Александр Мостовой«Спартак должен быть в тройке с закрытыми глазами». Александр Мостовой — об Осинькине, Артёме Дзюбе и чемпионской гонке в РПЛ Лионель МессиСтарость — не радость. Месси очень хочет поехать на ЧМ-2026, но, похоже, тело говорит ему «хватит»
  • 19:45
    • Блинкова выбила Шнайдер с турнира в Майами
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Зенит» разгромить БАТЭ?

    «Зенит» — БАТЭ: Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 22 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Зенит Прогнозы на БАТЭ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Футбол Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Зенит» — БАТЭ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нуралы Алип
    22 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и БАТЭ. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — БАТЭ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Зенит»

    Турнирное положение: Петербуржцы привычно сражаются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Зенит» на 3 зачетных балла отстают от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 14 мячей в 21 матче.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Поединок со «Спартаком» завершился коллизией (1:2).

    До того команда сумела обыграть ершистый «Ростов» (1:0). При этом чуть ранее она смогла справиться с «Факелом» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Зенит» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Зенит» довольно результативно атакует. Команда настреляла 40 мячей в 21 поединке РПЛ.

    Матчи с БАТЭ для команды традиционно складываются весьма успешно. В четырех очных поединках «Зенит» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и пора бы начать забивать Александру Соболеву!

    БАТЭ

    Турнирное положение: БАТЭ только стартовал в своем чемпионате. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем БАТЭ имеет довольно скромный по именам состав. При этом борисовцы вряд ли будут бороться за высокие места.

  • Россия буднично разгромила Гренаду: Дзюба поставил вечный рекорд
  • Cборная России продолжает экзотическую победную серию в период изоляции
  • 19/03/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. На выезде она минимально переиграла «Витебск».

    До того команда нанесла поражение дзержинскому «Арсеналу» (2:1). А вот поединок с «Бумпромом» завершился более уверенной викторией (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: БАТЭ ныне крайне нестабилен. Зато в 4 своих последних матчах борисовцы победили.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом БАТЭ из 4 последних побед трижды выиграли с разницей в один мяч. Да и оборона команды не столь надежна.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и оппонент в последнее время несколько забуксовал.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • БАТЭ победил в 4 последних матчах

    • «Зенит» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Зенит» до последней коллизии победил 2 раза кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 9.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.20.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Зенит» мотивирован хотя бы частично реабилитироваться за поражение от «Спартака», плюс питерцы банально сильнее белорусов.

    Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Наварро — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Кирьос — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кипр — Сан-Марино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Медведев — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монфис — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бурунди — Кот-д’Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Гана — Чад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хиджиката — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кудерметова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Мухова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бенчич — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Англия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Зенит» — БАТЭ: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 22.03.202517:00. Сумеет ли «Зенит» разгромить БАТЭ?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры