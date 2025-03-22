В рамках 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года Черногория примет Гибралтар. Поединок пройдет 22 марта и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Черногория — Гибралтар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Черногория

Турнирное положение: Сборная начинает свой путь в квалификации чемпионата мира 2026-го года. Черногории предстоит провести 1-й матч отбора против Гибралтара.

Помимо этого, сборная также встретится с Чехией и Фарерскими островами. Еще один соперник по групповому этапу определится позже.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций (Лига В) Черногория обыграла Турцию со счетом 3:1, забив 2 гола уже в первом тайме. Матчем ранее сборная уступила Исландии (0:2).

В 6-и матчах группового этапа Лиги наций Черногория выиграла только однажды и 5 раз проиграла. За этот отрезок сборная дважды проиграла Уэльсу (0:1 и 1:2), а также уступила Исландии (0:2) и Турции (0:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Черногория находится не в идеальной форме, но в предстоящем матче сборная встретится со слабым соперником Гибралтаром, который будет считаться аутсайдером в группе отбора на ЧМ-2026.

К слову, на своем поле Черногория выступает не так уж и плохо. В последних 9-и домашних встречах сборная 6 раз победила и трижды проиграла.

Гибралтар

Турнирное положение: Сборная также проведет свой 1-й матч в группе L против Черногории. Гибралтар будет пытаться не ударить в грязь лицом, выступив на групповом этапе отбора на ЧМ-2026 достойно.

На чужом поле сборная не может победить на протяжении очень долгого времени. Последняя победа была датирована в 2020-м году.

Последние матчи: В прошлом товарищеском матче Гибралтар сыграл вничью с Молдовой (1:1), а до этого сборная поделила очки с Сан-Марино (1:1) в Лиге наций.

Гибралтар не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей. За этот отрезок сборная 5 раз сыграла вничью с дважды победила Сан-Марино (1:0) и Андорру (1:0).

Состояние команды: Гибралтар точно является одним из слабых сборных в группе отбора на ЧМ-2026. Если у сборной получится набрать парочку очков, то это уже неплохой результат.

Гибралтару удалось провести 2 очные встречи против Черногории, и обе — проиграла (0:3 и 1:4).

Статистика для ставок

В последних 6-и встречах Черногория проиграла 5 раз

Гибралтар последний раз побеждал на чужом поле в 2020-м году

В 2-х очных встречах Черногория непременно обыгрывала Гибралтар

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Черногории — 1.09, победа Гибралтара — 50.00, ничья — за 10.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.42 и 2.85 соответственно.

Прогноз: Черногория будет настроена начать групповой этап с убедительной победы над аутсайдером.

Ставка: Индивидуальный тотал Черногории 3 больше за 1.90.

Прогноз: Черногория, очевидно, будет доминировать. Гибралтар точно не выдержит напор соперника.

Ставка: Победа Черногории с форой (-2.5) за 1.75.