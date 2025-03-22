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    Сможет ли Гибралтар навязать борьбу Черногории?

    Черногория — Гибралтар: прогноз и ставка на квалификацию ЧМ-2026 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Черногория — Гибралтар
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    Сборная Черногории
    В рамках 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года Черногория примет Гибралтар. Поединок пройдет 22 марта и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Черногория — Гибралтар, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Вторая лига 22 Марта 2025 года

    Челтнем Таун

  • Англия. Вторая лига
    •  Челтнем Таун 18:00 Милтон-Кинс Донс

    Милтон-Кинс Донс

  • Милтон-Кинс

    • Черногория

    Турнирное положение: Сборная начинает свой путь в квалификации чемпионата мира 2026-го года. Черногории предстоит провести 1-й матч отбора против Гибралтара.

    Помимо этого, сборная также встретится с Чехией и Фарерскими островами. Еще один соперник по групповому этапу определится позже.

    Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций (Лига В) Черногория обыграла Турцию со счетом 3:1, забив 2 гола уже в первом тайме. Матчем ранее сборная уступила Исландии (0:2).

    В 6-и матчах группового этапа Лиги наций Черногория выиграла только однажды и 5 раз проиграла. За этот отрезок сборная дважды проиграла Уэльсу (0:1 и 1:2), а также уступила Исландии (0:2) и Турции (0:1).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Черногория находится не в идеальной форме, но в предстоящем матче сборная встретится со слабым соперником Гибралтаром, который будет считаться аутсайдером в группе отбора на ЧМ-2026.

    К слову, на своем поле Черногория выступает не так уж и плохо. В последних 9-и домашних встречах сборная 6 раз победила и трижды проиграла.

    Гибралтар

    Турнирное положение: Сборная также проведет свой 1-й матч в группе L против Черногории. Гибралтар будет пытаться не ударить в грязь лицом, выступив на групповом этапе отбора на ЧМ-2026 достойно.

    На чужом поле сборная не может победить на протяжении очень долгого времени. Последняя победа была датирована в 2020-м году.

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  • 19/03/2025

    • Последние матчи: В прошлом товарищеском матче Гибралтар сыграл вничью с Молдовой (1:1), а до этого сборная поделила очки с Сан-Марино (1:1) в Лиге наций.

    Гибралтар не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей. За этот отрезок сборная 5 раз сыграла вничью с дважды победила Сан-Марино (1:0) и Андорру (1:0).

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    Состояние команды: Гибралтар точно является одним из слабых сборных в группе отбора на ЧМ-2026. Если у сборной получится набрать парочку очков, то это уже неплохой результат.

    Гибралтару удалось провести 2 очные встречи против Черногории, и обе — проиграла (0:3 и 1:4).

    Статистика для ставок

    • В последних 6-и встречах Черногория проиграла 5 раз

    • Гибралтар последний раз побеждал на чужом поле в 2020-м году

    • В 2-х очных встречах Черногория непременно обыгрывала Гибралтар

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Черногории — 1.09, победа Гибралтара — 50.00, ничья — за 10.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.42 и 2.85 соответственно.

    Прогноз: Черногория будет настроена начать групповой этап с убедительной победы над аутсайдером.

    Ставка: Индивидуальный тотал Черногории 3 больше за 1.90.

    Прогноз: Черногория, очевидно, будет доминировать. Гибралтар точно не выдержит напор соперника.

    Ставка: Победа Черногории с форой (-2.5) за 1.75.

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    Черногория — Гибралтар: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 22.03.202520:00. Сможет ли Гибралтар навязать борьбу Черногории?
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