Румыния
Турнирное положение: румынская национальная команда отлично выступила в Лиге наций.
«Трехцветные» выступали в Лиге С, выиграли шесть матчей из шести, набрали 18 очков, заняли первое место в группе и вышли в Лигу В.
Главная команда Румынии смогли 18 раз поразить ворота соперника и трижды пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлой игре «желтые» в ноябре смогли разгромить Кипр (4:1).
До этого же Румыния в октябре переиграла Литву (2:1) и тот же Кипр (3:0).
Перед этим «цыплята» также победили Литву (3:1) и Косово (3:0).
Не сыграют: все футболисты сборной Румынии, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.
Состояние команды: в прошлом году «карпатские ребята» показывали отличный футбол и были в прекрасной форме. Если все это сохранится, то у подопечных Мирчи Луческу будет отличный шанс выйти на чемпионат мира.
Думается, что главными соперниками румын будут как раз боснийцы и сборная Австрии.
Босния и Герцеговина
Турнирное положение: боснийская «националка» провалила Лигу наций в Лиге А.
«Сине-желтые» смогли набрать только 2 очка, стали последними в группе и вылетели в Лигу В.
Главная команда Боснии и Герцеговины смогла забить только 4 мяча, а пропустила целых 17.
Последние матчи: в ноябре «золотые лилии» сыграли вничью с Нидерландами (1:1), но крупно уступили Германии (0:7).
В октябре Босния и Герцеговина проиграла Венгрии (0:2) и Германии (1:2).
В сентябре же «драконы» поделили очки с Венгрией (0:0) и были биты Нидерландами (2:5).
Не сыграют: все футболисты сборной Боснии и Герцеговины, которые были вызваны, готовы к матчу.
Состояние команды: хоть подопечные Сергея Барбареза и неудачно выступили в Лиге наций, но они играли в Лиге А, поэтому о чем-то говорить крайне сложно, ведь соперники были крайне серьезными.
Все равно сборная Боснии и Герцеговины может вполне рассчитывать на выход на чемпионат мира, поскольку группа команде попалась не из сложных, без топовой сборной.
Статистика для ставок
- сборная Румынии выиграла 6 последних матчей
- сборная Боснии и Герцеговины не может выиграть на протяжении 12 матчей
- в последнем очном матче в 2022 году Румыния обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 4:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Румыния — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа Боснии и Герцеговины — в 4.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 2.08 и 1.75.
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Прогноз: Румыния играет дома и находится в отличной форме, чего нельзя сказать о боснийцам. Поэтому думается, что румыны добудут победу.
Ставка: победа сборной Румынии с форой-1 за 2.50.
Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому сделаем прогноз, что оба коллектива смогут поразить ворота соперника.
Ставка: обе забьют за 2.00.