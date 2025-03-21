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    Румыния и Босния и Герцеговина забьют друг другу

    Румыния — Босния и Герцеговина: прогноз и ставка на ЧМ-2026 21 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Румыния — Босния и Герцеговина
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    сборная Румынии
    21 марта в 1-м туре европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Румыния и Босния и Герцеговина. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Румыния — Босния и Герцеговина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Румыния

    Турнирное положение: румынская национальная команда отлично выступила в Лиге наций.

    «Трехцветные» выступали в Лиге С, выиграли шесть матчей из шести, набрали 18 очков, заняли первое место в группе и вышли в Лигу В.

    Главная команда Румынии смогли 18 раз поразить ворота соперника и трижды пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлой игре «желтые» в ноябре смогли разгромить Кипр (4:1).

    До этого же Румыния в октябре переиграла Литву (2:1) и тот же Кипр (3:0).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Перед этим «цыплята» также победили Литву (3:1) и Косово (3:0).

    Не сыграют: все футболисты сборной Румынии, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

    Состояние команды: в прошлом году «карпатские ребята» показывали отличный футбол и были в прекрасной форме. Если все это сохранится, то у подопечных Мирчи Луческу будет отличный шанс выйти на чемпионат мира.

    Думается, что главными соперниками румын будут как раз боснийцы и сборная Австрии.

    Босния и Герцеговина

    Турнирное положение: боснийская «националка» провалила Лигу наций в Лиге А.

    «Сине-желтые» смогли набрать только 2 очка, стали последними в группе и вылетели в Лигу В.

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    • Главная команда Боснии и Герцеговины смогла забить только 4 мяча, а пропустила целых 17.

    Последние матчи: в ноябре «золотые лилии» сыграли вничью с Нидерландами (1:1), но крупно уступили Германии (0:7).

    В октябре Босния и Герцеговина проиграла Венгрии (0:2) и Германии (1:2).

    В сентябре же «драконы» поделили очки с Венгрией (0:0) и были биты Нидерландами (2:5).

    Не сыграют: все футболисты сборной Боснии и Герцеговины, которые были вызваны, готовы к матчу.

    Состояние команды: хоть подопечные Сергея Барбареза и неудачно выступили в Лиге наций, но они играли в Лиге А, поэтому о чем-то говорить крайне сложно, ведь соперники были крайне серьезными.

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    Все равно сборная Боснии и Герцеговины может вполне рассчитывать на выход на чемпионат мира, поскольку группа команде попалась не из сложных, без топовой сборной.

    Статистика для ставок

    • сборная Румынии выиграла 6 последних матчей

    • сборная Боснии и Герцеговины не может выиграть на протяжении 12 матчей

    • в последнем очном матче в 2022 году Румыния обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 4:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Румыния — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа Боснии и Герцеговины — в 4.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: Румыния играет дома и находится в отличной форме, чего нельзя сказать о боснийцам. Поэтому думается, что румыны добудут победу.

    Ставка: победа сборной Румынии с форой-1 за 2.50.

    Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому сделаем прогноз, что оба коллектива смогут поразить ворота соперника.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

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    Румыния — Босния и Герцеговина: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 21.03.202522:45. Румыния и Босния и Герцеговина забьют друг другу
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