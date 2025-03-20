20 марта в 5-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Сьерра-Леоне и Гвинея-Бисау. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сьерра-Леоне — Гвинея-Бисау, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сьерра-Леоне

Турнирное положение: Сьерра-леонцы нынешнюю квалификацию проводят неудачно. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Сьерра-Леоне в 4 турах отбора набрала всего 5 очков. Причем команда забила 4 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Сьерра-леонцы уступили Замбии (0:2).

При этом чуть ранее сьерра-леонцы подписали мировую с Чадом (1:1). А вот поединок с Либерией также принес паритет (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Сьерра-Леоне разжилась одной победой. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Сьерра-леонцы способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда еще не потеряла шансов на одной из двух первых мест в группе.

Матчи с Гвинеей-Бисау для команды традиционно складываются непросто. Из 4 очных поединков Сьерра-Леоне по разу победила и уступила сопернику.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда намерена побороться за вторую позицию.

Гвинея-Бисау

Турнирное положение: Гвинея-Бисау вполне продуктивно проводит квалификацию на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем Гвинея-Бисау в 4 стартовых турах набрала 6 очков. При этом команда в этих матчах отличилась всего 3 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Гвинея-Бисау уступила Гвинее (1:2).

До того команда проиграла тем же гвинейцам (1:4). Да и встреча с Мозамбиком завершилась досадным поражением (1:2).

Вообще же, Гвинея-Бисау в 5 своих последних матчах добыл 2 ничьих. Забила в них команда 4 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе Гвинея-Бисау пребывает не в лучших кондициях. Команда не побеждала в 7 своих последних матчах.

К слову, Гвинея-Бисау не проигрывал в 3 своих последних поединках. Да и отставание от дуэта лидеров группы измеряется лишь разницей мячей.

Имея весьма скромный по именам состав, Гвинея-Бисау, тем не менее, постарается сыграть как можно агрессивнее. Команда намерена вернуться на победный путь.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и поднатореть в плане реализации команда вполне способна.

Статистика для ставок

Гвинея-Бисау не побеждала в 7 последних матчах

Сьерра-Леоне не побеждает 4 матча кряду

Гвинея-Бисау уступила в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гвинея-Бисау — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: Номинальные хозяева способны прибавить, и явно будут максимально активно атаковать.

Гвинея-Бисау проиграла в трех своих последних поединках, да и с реализацией у команды не все так позитивно.

Ставка: Победа Сьерра-Леоне за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50