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    Три очка для сборной Сьерра-Леоне?!

    Сьерра-Леоне — Гвинея-Бисау: Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Сьерра-Леоне — Гвинея-Бисау
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    Сборная Сьерра-Леоне?!
    20 марта в 5-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Сьерра-Леоне и Гвинея-Бисау. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сьерра-Леоне — Гвинея-Бисау, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 20 Марта 2025 года

    Сьерра-Леоне

  • Фритаун
    •  Сьерра-Леоне 19:00 Гвинея-Бисау

    Гвинея-Бисау

  • Бисау
    •

    Сьерра-Леоне

    Турнирное положение: Сьерра-леонцы нынешнюю квалификацию проводят неудачно. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Сьерра-Леоне в 4 турах отбора набрала всего 5 очков. Причем команда забила 4 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

    Сьерра-Леоне — Гвинея-Бисау: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Сьерра-леонцы уступили Замбии (0:2).

    При этом чуть ранее сьерра-леонцы подписали мировую с Чадом (1:1). А вот поединок с Либерией также принес паритет (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Сьерра-Леоне разжилась одной победой. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Сьерра-леонцы способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда еще не потеряла шансов на одной из двух первых мест в группе.

    Матчи с Гвинеей-Бисау для команды традиционно складываются непросто. Из 4 очных поединков Сьерра-Леоне по разу победила и уступила сопернику.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда намерена побороться за вторую позицию.

    Гвинея-Бисау

    Турнирное положение: Гвинея-Бисау вполне продуктивно проводит квалификацию на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем Гвинея-Бисау в 4 стартовых турах набрала 6 очков. При этом команда в этих матчах отличилась всего 3 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Гвинея-Бисау уступила Гвинее (1:2).

    До того команда проиграла тем же гвинейцам (1:4). Да и встреча с Мозамбиком завершилась досадным поражением (1:2).

    Вообще же, Гвинея-Бисау в 5 своих последних матчах добыл 2 ничьих. Забила в них команда 4 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе Гвинея-Бисау пребывает не в лучших кондициях. Команда не побеждала в 7 своих последних матчах.

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    К слову, Гвинея-Бисау не проигрывал в 3 своих последних поединках. Да и отставание от дуэта лидеров группы измеряется лишь разницей мячей.

    Имея весьма скромный по именам состав, Гвинея-Бисау, тем не менее, постарается сыграть как можно агрессивнее. Команда намерена вернуться на победный путь.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и поднатореть в плане реализации команда вполне способна.

    Статистика для ставок

    • Гвинея-Бисау не побеждала в 7 последних матчах

    • Сьерра-Леоне не побеждает 4 матча кряду

    • Гвинея-Бисау уступила в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Гвинея-Бисау — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны прибавить, и явно будут максимально активно атаковать.

    Гвинея-Бисау проиграла в трех своих последних поединках, да и с реализацией у команды не все так позитивно.

    Ставка: Победа Сьерра-Леоне за 3.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

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    Сьерра-Леоне — Гвинея-Бисау: прогноз и ставка за 3.30, статистика, коэффициенты матча 20.03.202519:00. Три очка для сборной Сьерра-Леоне?!
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