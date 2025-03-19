19 марта в 5-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Либерия и Тунис. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Либерия — Тунис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Либерия

Турнирное положение: Либерийцы все пытаются пробиться на Мундиаль. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Либерия в 4 турах отбора набрала всего 7 очков. Причем команда пропустила в свои ворота всего 2 мяча.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Либерийцы были разбиты Сенегалом (0:3).

При этом чуть ранее либерийцы подписали мировую с теми же сенегальцами (1:1). А вот поединок с Алжиром завершился зычной коллизией (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах Либерия разжилась одной победой. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Либерийцы способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.

Матчи с Тунисом для команды традиционно складываются неудачно. Из 4 очных поединков Либерия выиграла 1 раз при 3 поражениях.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. Либерийцы постараются зацепиться за очки.

Тунис

Турнирное положение: Тунисцы проводят квалификацию на Мундиаль уверенно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем Тунис в 4 стартовых турах набрал 10 очков. При этом команда в этих матчах отличилась 6 результативными выстрелами.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила. Тунис минимально проиграл Гамбии.

До того команда нанесла поражение Мадагаскару (3:2). А вот встреча с Коморскими островами завершилась паритетом (1:1).

Вообще же, Тунис в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе Тунисцы выглядят явным фаворитом группы. При этом команда еще не пропустила ни одного мяча в свои ворота.

К слову, Тунис явно намерен добыть прямую путевку на чемпионат мира. Вот только гандикап от ближайшего преследователя составляет всего 2 очка.

Имея весьма крепкий по именам состав, Тунис постарается сыграть как можно агрессивнее. Да и оппонента нельзя назвать уж слишком крепким.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и поднатореть в плане реализации команда способна.

Статистика для ставок

Тунисцы еще не пропускали в текущей квалификации

Либерия в среднем пропускает реже гола за матч

Либерийцы не могут обыграть Тунис почти 10 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Тунис — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: Тунисцы выглядят сильнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и Тунис мотивирован оторваться от преследователей.

Ставка: Победа Туниса за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут выявить победителя.

Ставка: Ничья за 3.20