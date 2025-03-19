Либерия
Тунис
Либерия
Турнирное положение: Либерийцы все пытаются пробиться на Мундиаль. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Либерия в 4 турах отбора набрала всего 7 очков. Причем команда пропустила в свои ворота всего 2 мяча.
Либерия — Тунис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Либерийцы были разбиты Сенегалом (0:3).
При этом чуть ранее либерийцы подписали мировую с теми же сенегальцами (1:1). А вот поединок с Алжиром завершился зычной коллизией (1:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах Либерия разжилась одной победой. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Либерийцы способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.
Матчи с Тунисом для команды традиционно складываются неудачно. Из 4 очных поединков Либерия выиграла 1 раз при 3 поражениях.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. Либерийцы постараются зацепиться за очки.
Тунис
Турнирное положение: Тунисцы проводят квалификацию на Мундиаль уверенно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем Тунис в 4 стартовых турах набрал 10 очков. При этом команда в этих матчах отличилась 6 результативными выстрелами.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила. Тунис минимально проиграл Гамбии.
До того команда нанесла поражение Мадагаскару (3:2). А вот встреча с Коморскими островами завершилась паритетом (1:1).
Вообще же, Тунис в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе Тунисцы выглядят явным фаворитом группы. При этом команда еще не пропустила ни одного мяча в свои ворота.
К слову, Тунис явно намерен добыть прямую путевку на чемпионат мира. Вот только гандикап от ближайшего преследователя составляет всего 2 очка.
Имея весьма крепкий по именам состав, Тунис постарается сыграть как можно агрессивнее. Да и оппонента нельзя назвать уж слишком крепким.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и поднатореть в плане реализации команда способна.
Статистика для ставок
- Тунисцы еще не пропускали в текущей квалификации
- Либерия в среднем пропускает реже гола за матч
- Либерийцы не могут обыграть Тунис почти 10 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Тунис — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.
- 2.55ЦАР — Мадагаскар: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.43Эсватини — Камерун: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.30Бавария (жен) — Лион (жен): прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Тунисцы выглядят сильнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и Тунис мотивирован оторваться от преследователей.
Ставка: Победа Туниса за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут выявить победителя.
Ставка: Ничья за 3.20