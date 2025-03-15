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    «Кельты» начнут без раскачки

    «Вальядолид» — «Сельта»: Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Примера, 15 марта 2025 года

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    Яго Аспас
    15 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вальядолид» и «Сельта». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Сельта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Марта 2025 года

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •  Вальядолид 16:00 Сельта

    Сельта

  • Виго
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    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Бело-фиолетовые» сражаются за выживание в Примере. На текущий момент они расположились на 20 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вальядолид» на 11 очков отстает от спасительной 17 позиции. А вот отличилась команда всего 18 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.

    Вальядолид — Сельта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Бело-фиолетовые» уступили «Валенсии» (1:2).

    А вот до того команда подписала мировую с «Лас-Пальмасом» (1:1). При этом поединок с «Атлетиком» завершился полнейшим провалом (1:7).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Вальядолид» забил 3 мяча при 15 пропущенных.

    Не сыграют: Джозеф Айду — травмирован. Хуан Латаса — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Бело-фиолетовые» нынче твердо стоят на вылет. Команда не побеждает уже 2 месяца.

    Матчи с «Сельтой» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Вальядолид» победил 1 раз при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бело-фиолетовым» банально нужно рисковать.

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Кельты» бьются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Сельта» весьма неплохо атакует, отличившись 40 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 41 раз в 27 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Кельты» смогли обыграть «Леганес» (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Жироной» (2:2). А вот поединок с «Осасуной» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Уиллиот Сведберг — травмирован.

    Состояние команды: «Кельты» лишь на 5 очков отстают от топ-6. Плюс ко всему, команда не проигрывает 5 матчей кряду.

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    При этом «Сельта» в среднем забивает чаще гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды отнюдь не все гладко.

    «Кельты» в двух последних очных встречах обыграли «Вальядолид». Да и в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Да и опытнейший Яго Аспас способен выдать отдельный яркий поединок.

    Статистика для ставок

    • «Бело-фиолетовые» в среднем пропускают больше 2 мячей за матч

    • «Вальядолид» уже 2 с половиной года не может обыграть «кельтов»

    • «Сельта» не проигрывает 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.91.

    Прогноз: «Кельты» явно сильнее аутсайдера, и наверняка с первых минут понесутся в атаку.

    Номинальные хозяева сражаются за попадание в еврокубки, тогда как оборона оппонента ошибается слишком часто.

    Ставка: Победа «Сельты» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.75

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    «Вальядолид» — «Сельта»: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 15.03.202516:00. «Кельты» начнут без раскачки
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