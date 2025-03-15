Вальядолид
Сельта
«Вальядолид»
Турнирное положение: «Бело-фиолетовые» сражаются за выживание в Примере. На текущий момент они расположились на 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Вальядолид» на 11 очков отстает от спасительной 17 позиции. А вот отличилась команда всего 18 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.
Вальядолид — Сельта: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Бело-фиолетовые» уступили «Валенсии» (1:2).
А вот до того команда подписала мировую с «Лас-Пальмасом» (1:1). При этом поединок с «Атлетиком» завершился полнейшим провалом (1:7).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Вальядолид» забил 3 мяча при 15 пропущенных.
Не сыграют: Джозеф Айду — травмирован. Хуан Латаса — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Бело-фиолетовые» нынче твердо стоят на вылет. Команда не побеждает уже 2 месяца.
Матчи с «Сельтой» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Вальядолид» победил 1 раз при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бело-фиолетовым» банально нужно рисковать.
«Сельта»
Турнирное положение: «Кельты» бьются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Сельта» весьма неплохо атакует, отличившись 40 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 41 раз в 27 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Кельты» смогли обыграть «Леганес» (2:1).
До того команда подписала мировую с «Жироной» (2:2). А вот поединок с «Осасуной» завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Уиллиот Сведберг — травмирован.
Состояние команды: «Кельты» лишь на 5 очков отстают от топ-6. Плюс ко всему, команда не проигрывает 5 матчей кряду.
При этом «Сельта» в среднем забивает чаще гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды отнюдь не все гладко.
«Кельты» в двух последних очных встречах обыграли «Вальядолид». Да и в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Да и опытнейший Яго Аспас способен выдать отдельный яркий поединок.
Статистика для ставок
- «Бело-фиолетовые» в среднем пропускают больше 2 мячей за матч
- «Вальядолид» уже 2 с половиной года не может обыграть «кельтов»
- «Сельта» не проигрывает 5 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.91.
- 2.70Химки — Ахмат: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 3.30Оренбург — Факел: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
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Прогноз: «Кельты» явно сильнее аутсайдера, и наверняка с первых минут понесутся в атаку.
Номинальные хозяева сражаются за попадание в еврокубки, тогда как оборона оппонента ошибается слишком часто.
Ставка: Победа «Сельты» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.75