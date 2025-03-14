14 марта в 3-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Мерв» и «Ашхабад». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мерв» — «Ашхабад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мерв»

Турнирное положение: «Мерв» новый сезон начал неплохо. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Мерв» отличился 3 забитыми мячами в 2 турах. А вот в собственные ворота команда пропустила 1 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 3:0 она переиграла «Копетдаг».

До того команда минимально уступила «Шагадаму». Так что от «Мерва» вполне можно ожидать борьбы за высокие места.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Мерв» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мерв» явно способен прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за попадание в топ-5.

Матчи с «Ашхабадом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Мерв» победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается закрепиться среди лидеров.

«Ашхабад»

Турнирное положение: «Ашхабад» стартовал весьма неудачно. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Ашхабад» в двух матчах чемпионата не набрал ни одного очка. А вот пропустила команда в свои ворота уже 4 раза.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она уступила «Шагадаму» (2:3).

До того команда была обыграна сильным «Алтын Асыром» (0:1). Так что в плане стабильности результатов у нее имеются явные сложности.

При этом «Ашхабад» в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ашхабад» постарается избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

При этом «Ашхабад» не особенно мощно атакует. Забила команда 2 мяча в двух стартовых турах чемпионата Туркменистана.

В минувшем чемпионате команда в 4 очных поединках дважды одолела «Мерв». Да и в нынешней диспозиции она явно не боится оппонента.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Ашхабад» постарается зацепиться хотя бы за ничью.

Статистика для ставок

«Мерв» пропустил всего 1 мяч в 2 стартовых турах

«Ашхабад» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Ашхабад» уступил в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мерв» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.96 и 1.74.

Прогноз: «Мерв» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости крайне слабо обороняются, к тому же не столь удачно стартовали в новом чемпионате.

Ставка: Победа «Мерва» за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.10