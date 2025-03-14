Мерв
Ашхабад
«Мерв»
Турнирное положение: «Мерв» новый сезон начал неплохо. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Мерв» отличился 3 забитыми мячами в 2 турах. А вот в собственные ворота команда пропустила 1 раз.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 3:0 она переиграла «Копетдаг».
До того команда минимально уступила «Шагадаму». Так что от «Мерва» вполне можно ожидать борьбы за высокие места.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Мерв» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мерв» явно способен прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за попадание в топ-5.
Матчи с «Ашхабадом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Мерв» победил 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается закрепиться среди лидеров.
«Ашхабад»
Турнирное положение: «Ашхабад» стартовал весьма неудачно. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Ашхабад» в двух матчах чемпионата не набрал ни одного очка. А вот пропустила команда в свои ворота уже 4 раза.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она уступила «Шагадаму» (2:3).
До того команда была обыграна сильным «Алтын Асыром» (0:1). Так что в плане стабильности результатов у нее имеются явные сложности.
При этом «Ашхабад» в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в собственные ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ашхабад» постарается избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.
При этом «Ашхабад» не особенно мощно атакует. Забила команда 2 мяча в двух стартовых турах чемпионата Туркменистана.
В минувшем чемпионате команда в 4 очных поединках дважды одолела «Мерв». Да и в нынешней диспозиции она явно не боится оппонента.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Ашхабад» постарается зацепиться хотя бы за ничью.
Статистика для ставок
- «Мерв» пропустил всего 1 мяч в 2 стартовых турах
- «Ашхабад» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Ашхабад» уступил в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мерв» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.17.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.96 и 1.74.
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Прогноз: «Мерв» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости крайне слабо обороняются, к тому же не столь удачно стартовали в новом чемпионате.
Ставка: Победа «Мерва» за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.10