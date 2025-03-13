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    «Ягеллония» добьётся повторного успеха?

    «Серкль Брюгге» — «Ягеллония»: Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Серкль Брюгге» — «Ягеллония»
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    «Ягеллония» — «Лодзь»
    «Серкль Брюгге» сыграет против «Ягеллонии» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 марта, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Серкль Брюгге» — «Ягеллония», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 13 Марта 2025 года

    Серкль Брюгге

  • Брюгге
    •  Серкль Брюгге 20:45 Ягеллония

    Ягеллония

  • Белосток
    •

    «Серкль Брюгге»

    Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Серкль-Брюгге» занял 8 место, набрав 11 очков: 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Бельгийцы вышли в 1/8 финала напрямую.

    Последние матчи: Бельгийский коллектив «Серкль Брюгге» потерпел крупное от поражение в матче против «Ягеллонии» в первой игре дуэли и фактически лишился шансов на выход в четвертьфинал турнира (0:3).

    Серкль Брюгге — Ягеллония: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Из-за красной карточки в первом матче против «Ягеллонии» игру пропустит Алекс. Не сыграют Абдул Уаттара и Стив Нгура получившие мышечную травму.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Серкль Брюгге» три раза сыграл вничью и двух поединках проиграл.

    «Ягеллония»

    Путь в плей-офф Лиги конференций: Польский клуб в стыковом раунде еврокубка одержал победу над командой «Бачка-Топола» (3:1 — победа дома, 3:1 — победа в гостях).

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    • Последние матчи: Первая дуэль 1/8 финала Лиги конференций осталась за футболистами «Ягеллонии» (3:0). В составе победителей дублем отметился Афимико Пулулу, ещё один мяч на счету Тараса Романчука.

    Не сыграют: Защитник клуба Михал Сачек выбыл из строя из-за травмы ноги. С травмой колена в лазарете оказался Адриан Диегес.

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    Состояние команды: «Ягеллония» одержала третью победу подряд. Помимо встречи в Лиге конференций, команда добилась успеха в польской Премьер-лиге, обыграв «Видзев» (1:0) и «Катовице» (1:0).

    Статистика для ставок

    • «Серкль Брюгге» не может выиграть на протяжении 8 матчей (5 ничьих и 3 поражения)

    • «Ягеллония» выиграла в третьем матче подряд

    • В первом матче 1/8 финала ЛК «Ягеллония» разгромила «Серкль Брюгге» (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Серкль Брюгге» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.55, а победа «Ягеллония» — в 3.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: «Серкль Брюгге» хоть и фаворит пары, но вряд ли сможет отыграть гандикап у соперника.

    Ставка: «Ягеллония» не проиграет с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: В прошлой встрече «Ягеллония» забила три мяча. Ответная игра вполне может оказаться результативной.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.88.

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    «Серкль Брюгге» — «Ягеллония»: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 13.03.202520:45. «Ягеллония» добьётся повторного успеха?
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