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    Команда Бензема разгромит «Аль-Рияд»

    «Аль-Иттихад» — «Аль-Рияд»: Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 13 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Иттихад» — «Аль-Рияд»
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    Карим Бензема
    13 марта в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттихад» и «Аль-Рияд». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Рияд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 13 Марта 2025 года

    Аль-Иттихад

  • Джидда
    •  Аль-Иттихад 22:00 Эр-Рияд

    Эр-Рияд

  • Эр-Рияд
    •

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. На данный момент она занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Иттихад» на 4 зачетных балла опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 24 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Поединок с «Аль-Кадисией» завершился паритетом (1:1).

    До того команда не сумела обыграть «Аль-Ахдуд» (1:1). При этом чуть ранее она не смогла справиться с «Аль-Халиджем» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аль-Иттихад» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Иттихад» довольно результативно атакует. Команда настреляла 57 мячей в 24 поединках аравийского чемпионата.

    Матчи с «Аль-Риядом» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Аль-Иттихад» победил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Карим Бензема и компания намерены оторваться от преследователей.

    «Аль-Рияд»

    Турнирное положение: «Аль-Рияд» ходит в середняках лиги. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Рияд» на 15 зачетных баллов отстает от первой пятерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она минимально переиграла «Аль-Ахдуд».

    До того команда уступила «Аль-Кадисии» (0:1). А вот поединок с «Аль-Фейхой» завершился подписанием мировой (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Рияд» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Рияд» ныне крайне нестабилен. Вот только команда в среднем забивает фактически гол за матч.

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    При этом «Аль-Рияд» уже 23 года не может одолеть «Аль-Иттихад». Да и в нынешней диспозиции команда будет рада и ничьей.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и оппонент в последнее время несколько забуксовал.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Рияд» уже 23 года не обыгрывает «Аль-Иттихад»

    • «Аль-Иттихад» в среднем пропускает гол за матч

    • «Аль-Иттихад» в 3 своих последних матчах сыграл вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, да и Бензема наверняка продолжит забивать.

    «Аль-Иттихад» мотивирован оторваться от преследователей, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

    Ставка: Фора «Аль-Иттихада» -2.5 за 2.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

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    «Аль-Иттихад» — «Аль-Рияд»: прогноз и ставка за 2.85, статистика, коэффициенты матча 13.03.202522:00. Команда Бензема разгромит «Аль-Рияд»
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