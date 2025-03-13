13 марта в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттихад» и «Аль-Рияд». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Рияд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. На данный момент она занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Аль-Иттихад» на 4 зачетных балла опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 24 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Поединок с «Аль-Кадисией» завершился паритетом (1:1).

До того команда не сумела обыграть «Аль-Ахдуд» (1:1). При этом чуть ранее она не смогла справиться с «Аль-Халиджем» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аль-Иттихад» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Иттихад» довольно результативно атакует. Команда настреляла 57 мячей в 24 поединках аравийского чемпионата.

Матчи с «Аль-Риядом» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Аль-Иттихад» победил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Карим Бензема и компания намерены оторваться от преследователей.

«Аль-Рияд»

Турнирное положение: «Аль-Рияд» ходит в середняках лиги. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Рияд» на 15 зачетных баллов отстает от первой пятерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она минимально переиграла «Аль-Ахдуд».

До того команда уступила «Аль-Кадисии» (0:1). А вот поединок с «Аль-Фейхой» завершился подписанием мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Рияд» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Рияд» ныне крайне нестабилен. Вот только команда в среднем забивает фактически гол за матч.

При этом «Аль-Рияд» уже 23 года не может одолеть «Аль-Иттихад». Да и в нынешней диспозиции команда будет рада и ничьей.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и оппонент в последнее время несколько забуксовал.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Аль-Рияд» уже 23 года не обыгрывает «Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» в среднем пропускает гол за матч

«Аль-Иттихад» в 3 своих последних матчах сыграл вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, да и Бензема наверняка продолжит забивать.

«Аль-Иттихад» мотивирован оторваться от преследователей, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

Ставка: Фора «Аль-Иттихада» -2.5 за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10