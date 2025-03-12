12 марта в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Астон Вилла» на своем поле сыграет против «Брюгге». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Брюгге», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» сумела выиграть со счетом 3:1 в первом матче на выезде, поэтому в ответном поединке может позволить себе даже проиграть с разницей в один гол.

Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла восьмую позицию с 16 баллами, что и обеспечило ей выступление в 1/8 финала.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках английской Премьер-лиги (АПЛ) «Астон Вилла» на выезде одержала победу над «Брентфордом» (1:0).

В АПЛ коллектив находится на седьмом месте с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-5), а также в четыре балла от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Онана и Баркли, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» проиграла лишь раз, а в трех последних матчах выиграла.

Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на выигрыш, тем не менее, даже если не учитывать их уверенную победу в первом матче на выезде, это им и не нужно для прохода в четвертьфинал.

Морган Роджерс — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге» потерпел крупное поражение в первом матче на своем поле, поэтому в ответной игре ему нужно побеждать хотя бы с разницей в два гола.

Команда заняла 24-ю позицию в основном раунде, поэтому выступала в 1/16 финала, где сенсационно прошла «Аталанту», когда после победы 2:1 дома выиграла 3:1 на выезде.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 29-го тура бельгийского первенства «Брюгге» одержал победу над земляками из «Серкль Брюгге» (3:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 29-ти поединков находится лишь на второй позиции, на девять очков отставая от лидирующего «Генка».

Не сыграют: травмированы — Сейс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Брюгге» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такие результаты сулят гостям явно не лучшие шансы на успех, особенно на чужом поле, даже с учетом того, что соперник может расслабиться и позволить себе проиграть.

Ферран Жуджла — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Астон Вилла» выиграла при тотал больше 1,5 голов

в шести из семи последних матчей «Брюгге» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в семи из девяти последних матчей «Брюгге» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.30, победа «Брюгге» — в 5.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.25.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли при тотал больше 1,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей гости проиграли, и было забито больше 1,5 голов.

Ставка: «Астон Вилла» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Брюгге».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08