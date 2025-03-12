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    Предоставит ли «Вилла» шанс отыграться «Брюгге»?

    «Астон Вилла» — «Брюгге»: Хозяева уверенно выиграли на выезде, но смогут ли гости навязать им борьбу? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.87 и 2.08

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Брюгге»
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    Морган Роджерс
    12 марта в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Астон Вилла» на своем поле сыграет против «Брюгге». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Брюгге», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 12 Марта 2025 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 23:00 Брюгге

    Брюгге

  • Брюгге
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    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» сумела выиграть со счетом 3:1 в первом матче на выезде, поэтому в ответном поединке может позволить себе даже проиграть с разницей в один гол.

    Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла восьмую позицию с 16 баллами, что и обеспечило ей выступление в 1/8 финала.

    Астон Вилла — Брюгге: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках английской Премьер-лиги (АПЛ) «Астон Вилла» на выезде одержала победу над «Брентфордом» (1:0).

    В АПЛ коллектив находится на седьмом месте с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-5), а также в четыре балла от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Онана и Баркли, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» проиграла лишь раз, а в трех последних матчах выиграла.

    Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на выигрыш, тем не менее, даже если не учитывать их уверенную победу в первом матче на выезде, это им и не нужно для прохода в четвертьфинал.

    Морган Роджерс — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

    «Брюгге»

    Турнирное положение: «Брюгге» потерпел крупное поражение в первом матче на своем поле, поэтому в ответной игре ему нужно побеждать хотя бы с разницей в два гола.

    Команда заняла 24-ю позицию в основном раунде, поэтому выступала в 1/16 финала, где сенсационно прошла «Аталанту», когда после победы 2:1 дома выиграла 3:1 на выезде.

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  • 07/03/2025

    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 29-го тура бельгийского первенства «Брюгге» одержал победу над земляками из «Серкль Брюгге» (3:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 29-ти поединков находится лишь на второй позиции, на девять очков отставая от лидирующего «Генка».

    Не сыграют: травмированы — Сейс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Брюгге» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такие результаты сулят гостям явно не лучшие шансы на успех, особенно на чужом поле, даже с учетом того, что соперник может расслабиться и позволить себе проиграть.

    Ферран Жуджла — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Астон Вилла» выиграла при тотал больше 1,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Брюгге» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в семи из девяти последних матчей «Брюгге» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.30, победа «Брюгге» — в 5.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.25.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли при тотал больше 1,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

    При этом в двух из четырех последних матчей гости проиграли, и было забито больше 1,5 голов.

    Ставка: «Астон Вилла» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Брюгге».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08

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