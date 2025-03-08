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    Удержится ли «Сельта» в топ-10?

    «Сельта» — «Леганес»: Хозяева по дополнительным показателям удерживаются в топ-10, но останутся ли они там? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.03

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Леганес»
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    Яго Аспас
    8 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Леганес». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Леганес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Марта 2025 года

    Сельта

  • Виго
    •  Сельта 16:00 Леганес

    Леганес

  • Леганес
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    «Сельта»

    Турнирное положение: «Сельта» после 26-ти туров испанского первенства набрала 33 балла и борется за попадание в континентальные турниры.

    Команда находится на 10-й позиции в турнирной таблице, отставая на пять очков от зоны еврокубков (топ-6).

    Сельта — Леганес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура испанского первенства «Сельта» на чужом поле сыграла вничью с «Жироной» (2:2).

    Перед этим галисийский клуб в 25-м туре национального чемпионата теперь уже в своих стенах набрал максимум очков, когда одержал победу над «Осасуной» с результатом 1:0.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмирован — Сведберг, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на Ла Лигу, «Сельта» ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.

    Это говорит о неплохой форме хозяев и сулит им соответствующие шансы на три очка, тем не менее, особенно если учесть перевес в классе над соперником и фактор своего поля.

    Яго Аспас — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с восемью голами.

    «Леганес»

    Турнирное положение: «Леганес» после 26-ти туров испанского первенства набрал 27 баллов и рискует понизиться в классе.

    Команда находится на 16-й позиции в турнирной таблице, что вне зоны вылета (18-20-е места), с отрывом в три очка от нее.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура испанского первенства «Леганес» на своем поле одержал победу над «Хетафе» (1:0).

    Перед этим в 25-м туре испанского первенства коллектив в чужих стенах остался без очков, потерпев разгромное поражение от «Реал Сосьедада» (0:3).

    Не сыграют: травмированы — Энрик Франкеса и Баришич, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Леганес» проиграл четыре раза при одной победе и одной ничьей.

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    Это свидетельствует о плохой форме гостей и соответствующих шансах даже на один балл, особенно против более классного соперника, да еще и на чужом поле.

    Хуан Крус — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из 10-ти последних матчей «Сельты» забивали больше 2,5 голов

    • в девяти из 10-ти последних матчей «Сельты» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Леганеса» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.55. Ничья — в 3.95, победа «Леганеса» — в 6.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.78.

    Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    И хотя в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников, фактор ненадежности их тылов должен оказаться решающим.

    Ставка: обе команды забьют за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи из 10-ти последних матчей «Сельты».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.60

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