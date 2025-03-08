8 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Леганес». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Леганес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» после 26-ти туров испанского первенства набрала 33 балла и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда находится на 10-й позиции в турнирной таблице, отставая на пять очков от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура испанского первенства «Сельта» на чужом поле сыграла вничью с «Жироной» (2:2).

Перед этим галисийский клуб в 25-м туре национального чемпионата теперь уже в своих стенах набрал максимум очков, когда одержал победу над «Осасуной» с результатом 1:0.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмирован — Сведберг, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на Ла Лигу, «Сельта» ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохой форме хозяев и сулит им соответствующие шансы на три очка, тем не менее, особенно если учесть перевес в классе над соперником и фактор своего поля.

Яго Аспас — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с восемью голами.

«Леганес»

Турнирное положение: «Леганес» после 26-ти туров испанского первенства набрал 27 баллов и рискует понизиться в классе.

Команда находится на 16-й позиции в турнирной таблице, что вне зоны вылета (18-20-е места), с отрывом в три очка от нее.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура испанского первенства «Леганес» на своем поле одержал победу над «Хетафе» (1:0).

Перед этим в 25-м туре испанского первенства коллектив в чужих стенах остался без очков, потерпев разгромное поражение от «Реал Сосьедада» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Энрик Франкеса и Баришич, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Леганес» проиграл четыре раза при одной победе и одной ничьей.

Это свидетельствует о плохой форме гостей и соответствующих шансах даже на один балл, особенно против более классного соперника, да еще и на чужом поле.

Хуан Крус — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в семи из 10-ти последних матчей «Сельты» забивали больше 2,5 голов

в девяти из 10-ти последних матчей «Сельты» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Леганеса» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.55. Ничья — в 3.95, победа «Леганеса» — в 6.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.78.

Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

И хотя в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников, фактор ненадежности их тылов должен оказаться решающим.

Ставка: обе команды забьют за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи из 10-ти последних матчей «Сельты».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.60