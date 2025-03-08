Сельта
Леганес
«Сельта»
Турнирное положение: «Сельта» после 26-ти туров испанского первенства набрала 33 балла и борется за попадание в континентальные турниры.
Команда находится на 10-й позиции в турнирной таблице, отставая на пять очков от зоны еврокубков (топ-6).
Сельта — Леганес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура испанского первенства «Сельта» на чужом поле сыграла вничью с «Жироной» (2:2).
Перед этим галисийский клуб в 25-м туре национального чемпионата теперь уже в своих стенах набрал максимум очков, когда одержал победу над «Осасуной» с результатом 1:0.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмирован — Сведберг, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на Ла Лигу, «Сельта» ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.
Это говорит о неплохой форме хозяев и сулит им соответствующие шансы на три очка, тем не менее, особенно если учесть перевес в классе над соперником и фактор своего поля.
Яго Аспас — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с восемью голами.
«Леганес»
Турнирное положение: «Леганес» после 26-ти туров испанского первенства набрал 27 баллов и рискует понизиться в классе.
Команда находится на 16-й позиции в турнирной таблице, что вне зоны вылета (18-20-е места), с отрывом в три очка от нее.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура испанского первенства «Леганес» на своем поле одержал победу над «Хетафе» (1:0).
Перед этим в 25-м туре испанского первенства коллектив в чужих стенах остался без очков, потерпев разгромное поражение от «Реал Сосьедада» (0:3).
Не сыграют: травмированы — Энрик Франкеса и Баришич, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Леганес» проиграл четыре раза при одной победе и одной ничьей.
Это свидетельствует о плохой форме гостей и соответствующих шансах даже на один балл, особенно против более классного соперника, да еще и на чужом поле.
Хуан Крус — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в семи из 10-ти последних матчей «Сельты» забивали больше 2,5 голов
- в девяти из 10-ти последних матчей «Сельты» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Леганеса» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.55. Ничья — в 3.95, победа «Леганеса» — в 6.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.78.
- 2.20Пари НН — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.94Локомотив — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 1.95Тулуза — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.
И хотя в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников, фактор ненадежности их тылов должен оказаться решающим.
Ставка: обе команды забьют за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи из 10-ти последних матчей «Сельты».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.60