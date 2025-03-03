3 марта в 22-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Сокол». Начало встречи — 18:00 мск. Сочи — Сокол: прогноз на футбол и ставка за 2.02, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.

«Сочи»

Турнирное положение: команда из одноименного города претендует на повышение в классе в этом сезоне.

В настоящий момент сочинцы имеют в своем активе 37 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.

«Барсы» смогли 36 раз поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в спаррингах сочинский коллектив сыграл вничью с «КАМАЗом» (1:1), ЦСКА (0:0) и «Ротором» (1:1), но проиграл «Рубину» (0:2).

Также на сборах у команды из Сочи были победы над «Ваном» (2:1) и «Нефтехимиком» (2:0).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

В последних официальных встречах «Сочи» переиграл «КАМАЗ» (2:0) и «Уфу» (5:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Роберта Морено хотел сразу же после вылета вернуться в РПЛ. У «Сочи» для этого ест все — и отличный состав, и тренерский штаб, и инфраструктура.

Зимой пришли в команду Павел Мелешин, Лазар Стойсавлевич, Роман Пасевич, Набиль Абердин, Сергей Терехов и Максим Кайнов, а вот ушли Макар Чирков, Мигел и Максим Колмаков.

«Сокол»

Турнирное положение: саратовский коллектив борется за выживание в этом сезоне.

Сейчас в активе у саратовцев всего 19 очков и место в зоне вылета, 16-я строчка.

Команда из Саратова смогла забить всего 11 мячей, а пропустила целых 26.

Последние матчи: на сборах «Сокол» сыграл вничью с «Тюменью» (1:1), «Динамо» из Кирова (2:2 и 1:1)

Также подопечные Алексея Стукалова проиграли «Нефтехимику» (1:2), но разгромили «Ван» (5:1).

В последних официальных встречах команда проиграла «СКА-Хабаровску» (0:1), «Торпедо» (1:2), «Уфе» (0:2) и «КАМАЗу» (1:3).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: главной задачей «Сокола» на этот сезон является сохранение прописки в Первой лиге. Именно за это команда и будет сражаться.

Зимой в «Сокол» пришли Иван Лепский, Владимир Ковачевич, Батраз Гурциев, Давид Ндука, Дмитрий Бегун, Илья Порохов и Георгий Кантария. Солидное усиление! Ушли же только Владислав Самко, Никита Капленко, Егор Карпицкий и Шамиль Саадуев.

Статистика для ставок

«Сокол» проиграл 4 последних официальных матча

«Сочи» не смог выиграть 4 последних товарищеских матча

В прошлом очном матче «Сокол» и «Сочи» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.80, а победа «Сокола» — в 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Сочи» все же сильнее своего соперника и должен однозначно побеждать.

Ставка: победа «Сочи» с форой-1,5 за 2.17.

Прогноз: это первый матч после перерыва и быть может многое, поэтому поставим на то, что обе команды забьют за отличный коэффициент.

Ставка: обе забьют за 2.50.