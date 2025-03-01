Удинезе
Парма
«Удинезе»
Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 26-ти туров итальянского первенства набрал 36 баллов и борется за выход в континентальные турниры.
Команда занимает 10-е место и на шесть баллов отстает от зоны еврокубков, а также на 15 очков опережает зону вылета.
Удинезе — Парма: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в рамках 26-го тура Серии А фриульцы в чужих стенах одержали победу над «Лечче» с минимальным результатом 1:0.
Перед этим в 25-м туре национального чемпионата «Зебры» также набрали максимум очков, когда на своем поле разобрались с «Эмполи» со счетом 3:0.
Не сыграют: травмированы — Окойе и Туре, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Удинезе» выиграл три раза при одной ничьей.
Это сулит хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор собственного поля.
Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.
«Парма»
Турнирное положение: «Парма» по итогам 26-ти туров итальянского первенства набрала 23 балла и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 17-ю позицию и на два пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на 13 очков отстает от своего нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура итальянского первенства клуб на своем поле одержал победу над «Болоньей» (2:0).
Перед этим коллектив в 25-м туре национального чемпионата остался без очков, когда опять-таки в домашних стенах потерпел поражение от «Ромы» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Вольякко, Эрнани, Михэйлэ, Осорио, Джурич, Адриан Бернабе, Ковальски, Чиркати, Бенедычак, Шарпантье, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Парма» четыре раза проиграла при одной победе.
Это сулит гостям не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть хорошую форму соперника, а также фактор чужого поля.
Анж-Йоан Бонни — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Удинезе» забивали больше 2,5 голов
- в двух последних матчах «Удинезе» и «Пармы» забивала только одна команда
- в пяти из восьми последних матчей «Пармы» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.60, победа «Пармы» — в 4.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.
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Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.
Между тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева победят при тотал больше 1,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей они выиграли, а в двух из них было забито больше 1,5 мячей.
Ставка: «Удинезе» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.17.