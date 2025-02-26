В рамках первого матча полуфинала Кубка Греции «Олимпиакос» на своем поле примет АЕК. Поединок пройдет 26 февраля и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпиакос» — АЕК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Олимпиакос»

Турнирное положение: «Олимпиакос» уже прошел две стадии Кубка Греции, обыграв в двухматчевых противостояниях «Калитею» и «Панатинаикос».

Команда по итогам 24-х туров чемпионата страны занимает первую позицию с отрывом в два очка от нынешнего соперника, который идет вторым, и третьего в таблице «Панатинаикоса».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 24-го тура греческого первенства пирейцы в своих стенах переиграли ПАОК (2:1).

В предыдущем туре национального чемпионата коллектив в чужих стенах одержал разгромную победу над «Пансерраикосом» с разгромным результатом 4:0.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Олимпиакос» выиграл пять раз при одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на успех, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, текущая форма и сила соперника как минимум не обещают им легкой дуэли.

Кристоффер Вельде — лучший бомбардир команды в Кубке Греции с двумя голами.

АЕК

Турнирное положение: АЕК также прошел две стадии Кубка Греции, обыграв в двухматчевых противостояних «Арис» и ПАОК с одинаковым сценарием: победа 1:0 дома и ничья 1:1 в гостях.

Команда после 24-х туров чемпионата страны занимает вторую позицию с отставанием в два очка от нынешнего соперника, который лидирует, а также отрывом в шесть баллов от третьего «Панатинаикоса».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Астерасом» (3:0).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Греции коллектив также набрал максимум очков, когда в своих стенах разобрался с «Атромитосом» — 2:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, АЕК не прото не проиграл, а неизменно выигрывал.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мене на ничью в основное время, пусть даже и на чужом поле, что, конечно, будет непросто против столь сильного соперника.

Антони Марсьяль — лучший бомбардир команды в Кубке Греции текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Олимпиакос» выиграл

в четырех последних матчах АЕКа забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчах АЕК выиграл.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.65.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.