23 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Брест». Начало встречи — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» идет 7-м в таблице Лиги 1. Клуб набрал 33 очка в 22-х встречах. У «Страсбурга» 9 побед, 6 ничьих и 7 поражений.

Последние матчи: Текущий месяц «Страсбург» начал неудачно. Команда потерпела два поражения кряду.

2 февраля «Страсбург» уступил в гостях «Ренну» со счетом 0:1. Затем клуб дома проиграл «Анже» (1:3). Вскоре «Страсбург» добился двух побед кряду — над «Монпелье» и «Лансом».

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Страсбургу» удалось прибавить во второй половине месяца. Получится ли у команды продолжать в том же духе?

В 2025 году «Страсбург» дома уступил лишь в одной встрече. 5 февраля клуб проиграл «Анже». Высока вероятность, что «Страсбург» сможет добиться успеха в родных стенах.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» располагается на 9-й позиции в таблице чемпионата Франции. Клуб отстает от «Страсбурга» на один балл.

У «Бреста» 10 побед, две ничьи и 10 поражений. В 22-х матчах команда забила 35 голов и пропустила 38 мячей.

Последние матчи: «Брест» разочаровал поклонников в стыковых матчах Лиги чемпионов. Команда была деклассирована «ПСЖ». От столичного клуба «Брест» за 180 минут пропустил 10 голов.

В двух последних матчах Лиги 1 «Брест» набрал 4 очка. Команда обыграла «Нант» со счетом 2:0 и разошлась миром с «Осером» (2:2).

Состояние команды: «Бресту» нужно поскорее забыть неудачные матчи с «ПСЖ» и активно работать над ошибками. В следующем сезоне команда вряд ли сыграет в Лиге чемпионов. Но почему бы не побороться?!

Ранее в гостях «Брест» в Лиге 1 обыграл «Гавр» и «Нант». В этих матчах клуб организованно сыграл в обороне и ни разу не пропустил.

В поединке первого круга «Брест» дома победил со счетом 3:1. Сейчас фаворитом является «Страсбург». Хозяевам удастся отпраздновать викторию?

Статистика для ставок

В 2025 году «Страсбург» дома уступил лишь в одной встрече

В двух последних матчах Лиги 1 «Брест» набрал 4 очка

В первом круге «Брест» дома победил «Страсбург» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

Прогноз: «Страсбург» является фаворитом. Команда удачно играет дома. Скорее всего, «Страсбургу» удастся отпраздновать викторию.

Ставка: Победа «Страсбурга» за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды будут внимательно играть в обороне и вряд ли смогут забить друг другу.

Ставка: Обе не забьют за 2.14