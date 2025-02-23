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    Команды не смогут забить друг другу?

    «Страсбург» — «Брест»: Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Лига 1, 23 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Брест»
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    «Брест»
    23 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Брест». Начало встречи — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Февраля 2025 года

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 19:15 Брест

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •

    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург» идет 7-м в таблице Лиги 1. Клуб набрал 33 очка в 22-х встречах. У «Страсбурга» 9 побед, 6 ничьих и 7 поражений.

    Последние матчи: Текущий месяц «Страсбург» начал неудачно. Команда потерпела два поражения кряду.

    Страсбург — Брест: коэффициенты букмекеров

    2 февраля «Страсбург» уступил в гостях «Ренну» со счетом 0:1. Затем клуб дома проиграл «Анже» (1:3). Вскоре «Страсбург» добился двух побед кряду — над «Монпелье» и «Лансом».

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Страсбургу» удалось прибавить во второй половине месяца. Получится ли у команды продолжать в том же духе?

    В 2025 году «Страсбург» дома уступил лишь в одной встрече. 5 февраля клуб проиграл «Анже». Высока вероятность, что «Страсбург» сможет добиться успеха в родных стенах.

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» располагается на 9-й позиции в таблице чемпионата Франции. Клуб отстает от «Страсбурга» на один балл.

    У «Бреста» 10 побед, две ничьи и 10 поражений. В 22-х матчах команда забила 35 голов и пропустила 38 мячей.

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    • Последние матчи: «Брест» разочаровал поклонников в стыковых матчах Лиги чемпионов. Команда была деклассирована «ПСЖ». От столичного клуба «Брест» за 180 минут пропустил 10 голов.

    В двух последних матчах Лиги 1 «Брест» набрал 4 очка. Команда обыграла «Нант» со счетом 2:0 и разошлась миром с «Осером» (2:2).

    Состояние команды: «Бресту» нужно поскорее забыть неудачные матчи с «ПСЖ» и активно работать над ошибками. В следующем сезоне команда вряд ли сыграет в Лиге чемпионов. Но почему бы не побороться?!

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    Ранее в гостях «Брест» в Лиге 1 обыграл «Гавр» и «Нант». В этих матчах клуб организованно сыграл в обороне и ни разу не пропустил.

    В поединке первого круга «Брест» дома победил со счетом 3:1. Сейчас фаворитом является «Страсбург». Хозяевам удастся отпраздновать викторию?

    Статистика для ставок

    • В 2025 году «Страсбург» дома уступил лишь в одной встрече

    • В двух последних матчах Лиги 1 «Брест» набрал 4 очка

    • В первом круге «Брест» дома победил «Страсбург» со счетом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: «Страсбург» является фаворитом. Команда удачно играет дома. Скорее всего, «Страсбургу» удастся отпраздновать викторию.

    Ставка: Победа «Страсбурга» за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды будут внимательно играть в обороне и вряд ли смогут забить друг другу.

    Ставка: Обе не забьют за 2.14

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