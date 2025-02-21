«Лечче» на своем поле сыграет против «Удинезе» в 26-м туре итальянской Серии А. Поединок состоится 21 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: В турнирной таблице данный коллектив с 25 очками идет на 15 строке в таблице и на пять баллов обходит зону вылета.

«Лечче» выиграл шесть игр из 25 проведенных, семь встреч свел вничью и потерпел 12 поражений, забил всего 18 мячей при 41 пропущенном.

Последние матчи: Свои два предыдущих поединка в рамках чемпионата Италии «салентийцы» свел мировыми исходами с одинаковым счетом по 0:0, поделив очки дома с «Болоньей» и на выезде с «Монцей». А вот перед этим они смогли обыграть в гостевой встрече «Парму» со счетом 3:1.

Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Лечче» весьма неплохо, как для аутсайдера, провел свои матчи в 2025 году. В них «желто-красные» потерпели всего два фиаско за семь игр, но оба раза проиграв по крупному — в гостях 1:4 «Кальяри» и на своем поле 0:4 «Интеру». В остальных же пяти играх данного отрезка коллектив расписал три мировых исхода с одинаковым счетом по 0:0 и отпраздновал две выездные виктории по 3:1 над «Пармой» и «Эмполи».

«Удинезе»

Турнирное положение: Фриульцы в турнирной таблице разместились на десятой позиции, имея в активе 33 балла, но существенно отстают от еврозоны.

«Удинезе» смог отпраздновать девять викторий, десять встреч проиграли и расписал шесть ничьих, разница забитых и пропущенных составляет 32:37.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Маленькие зебры» отлично провели свои три предыдущих поединка чемпионата Италии. В них они смогли отобрать очки на выезде у «Наполи», сыграв вничью со счетом 1:1, а также на своей территории одолели 3:2 «Венецию» и «Эмполи» со счетом 3:0 в прошлом игровом дне.

Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

Состояние команды: «Удинезе» в трех своих предыдущих встречах первенства страны неизменно набирал очки. На выезде он расписал мировую с «Наполи» и в родных стенах смог одолеть команды, которые находятся ниже фриульцев в таблице. А вот до этого периода команда из города Удине выдала 5-матчевую серию без викторий, которую начала тремя ничьими, а продолжила двумя фиаско. И отметим еще тот факт, что коллектив смог отличиться в семи из девяти своих предыдущих играх.

Статистика для ставок

«Лечче» в трех предыдущих своих играх раз победил и дважды сыграл вничью, пропустив за эти матчи лишь гол

«Удинезе» также подходит к этому поединку с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой дважды выиграл и расписал одну мировую

В первом круге «Удинезе» на своем поле обыграл «Лечче» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Удинезе» — 2.60, победа «Лечче» — 2.97, ничья — 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.34 и 1.61 соответственно.

Прогноз: «Лечче» находится в хорошей форме и простым поединок для фриульцев, которые также набрали ход, точно не будет. В общем не исключаем, что коллективы поделят между собой очки.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.15.

Прогноз: И также еще ожидаем от данного противостояния обмена забитыми мячами, ведь «Лечче» дома забил львиную часть своих голов, а «Удинезе» отмечается почти в каждом своем поединке в последнее время.

Ставка: обе забьют за 2.00.