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    Вылетит ли «Твенте» от «Будё-Глимт» в Лиге Европы?

    «Будё-Глимт» — «Твенте»: Хозяева проиграли в первом матче 1:2, но удастся ли им отыграться? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.95 и 2.60

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    Прогноз и ставки на «Будё-Глимт» — «Твенте»
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    Рики ван Волфсвинкел («Твенте»)
    20 февраля в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы «Будё-Глимт» на своем поле сыграет против «Твенте». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Твенте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 20 Февраля 2025 года

    Будё-Глимт

  • Будё
    •  Будё-Глимт 20:45 Твенте

    Твенте

  • Энсхеде
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    «Будё-Глимт»

    Турнирное положение: «Будё-Глимт» с результатом 1:2 потерпел поражение от нынешнего соперника на чужом поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ему нужно побеждать.

    Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла девятую позицию, что и обеспечило ей выступление в стыковых матчах.

    Будё-Глимт — Твенте: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем прошлом поединке клуб как раз сыграл с «Твенте», а перед этим в товарищеской встрече «Будё-Глимт» проиграл датскому «Ольборгу» (3:5).

    Розыгрыш нового сезона 2025 года в норвежском чемпионате еще не стартовал, поэтому коллектив имеет возможность целую неделю готовиться к грядущей игре.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Басси и Ветти, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Будё-Глимт» ни разу не выиграл при двух поражениях.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, не говоря уже о том, что у соперника есть пусть небольшой, но все же гандикап.

    Хокон Эвьен и Каспер Хег — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с тремя голами.

    «Твенте»

    Турнирное положение: «Твенте» со счетом 2:1 одержал победу над нынешним соперником на своем поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ему достаточно даже сыграть вничью.

    Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла 23-ю позицию с 10 баллами, что и обеспечило ей выступление в стыковых поединках.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на нидерландское первенство, «Твенте» на своем поле уверенно обыграл «Валвейк» (2:0).

    В национальном чемпионате коллектив находится на шестой позиции в зоне Лиги конференций, на один балл отставая от зоны Лиги Европы (4-е место) и на четыре очка от зоны Лиги чемпионов (топ-3).

    Не сыграют: травмированы — Таха, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры «Твенте» ни разу не проиграл при четырех победах и двух ничьих.

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    Такие результаты сулят гостям хорошие шансы на итоговый успех в противостоянии, пусть на чужом поле, ведь их вполне устраивает даже мировой исход.

    Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Будё-Глимт» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Твенте» забил больше 1,5 голов

    • в шести последних матчах «Твенте» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.92. Ничья — в 3.85, победа «Твенте» — в 3.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в трех из них забивали больше 2,5 голов.

    Между тем, в трех из четырех последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости забьют больше 1,5 голов, ведь так было в их четырех последних матчах.

    Ставка: индивидуальный тотал «Твенте» больше 1,5 голов за 2.60

    «Будё-Глимт» — «Твенте»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 20.02.2025. Прогнозы на футбол. Вылетит ли «Твенте» от «Будё-Глимт» в Лиге Европы?
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