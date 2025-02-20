20 февраля в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы «Будё-Глимт» на своем поле сыграет против «Твенте». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Твенте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: «Будё-Глимт» с результатом 1:2 потерпел поражение от нынешнего соперника на чужом поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ему нужно побеждать.

Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла девятую позицию, что и обеспечило ей выступление в стыковых матчах.

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Последние матчи: в своем прошлом поединке клуб как раз сыграл с «Твенте», а перед этим в товарищеской встрече «Будё-Глимт» проиграл датскому «Ольборгу» (3:5).

Розыгрыш нового сезона 2025 года в норвежском чемпионате еще не стартовал, поэтому коллектив имеет возможность целую неделю готовиться к грядущей игре.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Басси и Ветти, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Будё-Глимт» ни разу не выиграл при двух поражениях.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, не говоря уже о том, что у соперника есть пусть небольшой, но все же гандикап.

Хокон Эвьен и Каспер Хег — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с тремя голами.

«Твенте»

Турнирное положение: «Твенте» со счетом 2:1 одержал победу над нынешним соперником на своем поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ему достаточно даже сыграть вничью.

Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла 23-ю позицию с 10 баллами, что и обеспечило ей выступление в стыковых поединках.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на нидерландское первенство, «Твенте» на своем поле уверенно обыграл «Валвейк» (2:0).

В национальном чемпионате коллектив находится на шестой позиции в зоне Лиги конференций, на один балл отставая от зоны Лиги Европы (4-е место) и на четыре очка от зоны Лиги чемпионов (топ-3).

Не сыграют: травмированы — Таха, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры «Твенте» ни разу не проиграл при четырех победах и двух ничьих.

Такие результаты сулят гостям хорошие шансы на итоговый успех в противостоянии, пусть на чужом поле, ведь их вполне устраивает даже мировой исход.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Будё-Глимт» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Твенте» забил больше 1,5 голов

в шести последних матчах «Твенте» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.92. Ничья — в 3.85, победа «Твенте» — в 3.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в трех из них забивали больше 2,5 голов.

Между тем, в трех из четырех последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости забьют больше 1,5 голов, ведь так было в их четырех последних матчах.

Ставка: индивидуальный тотал «Твенте» больше 1,5 голов за 2.60