14 февраля в 22-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Боавишта» и «Эштрела». Начало игры — в 23:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Боавишта» — «Эштрела», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боавишта»

Турнирное положение: «Шахматные» сражаются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 18 место в турнирной таблице.

При этом «Боавишта» набрала всего 12 зачетных пунктов в 21 матче. А вот в собственные ворота команда пропустила 36 мячей.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шахматные» уступили «Эшторилу» (1:2).

До того команда проиграла еще и «Фамаликану» (0:2). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Браге» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 5 раз. В этих поединках «Боавишта» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: Ибраима Камара — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Боавишта» слабовато атакует. Команда настреляла 14 мячей в 21 поединке чемпионата Португалии.

Матчи с «Эштрелой» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Боавишта» победила и проиграла по разу.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована оторваться от дна турнирной таблицы.

«Эштрела»

Турнирное положение: «Трёхцветные» бьются за сохранение прописки в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Эштрела» на один балл отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 34 мяча в 21 матче.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Трёхцветные» уступили «Каса Пии» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Бенфики» (2:3). А вот поединок с «Фамаликаном» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эштрела» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Эштрела» выглядит не столь выгодно. Команда не может победить 4 матча кряду.

При этом «Эштрела» явно не преуспевает в плане реализации. В чемпионате Португалии команда настреляла всего 18 голов в 21 матче.

А вот «шахматным» команда не проигрывает уже почти 17 лет. Причем в двух последних очных встречах соперники расписывали мировую.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Мотивация выбраться из зоны вылета огромная, да и оппонент выглядит откровенно блекло.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Шахматные» проиграли в 6 последних поединках

«Боавишта» пропускает чаще всех в лиге — 36 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эштрела» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.

Прогноз: «Боавиште» отступать уже некуда, да и оборона оппонента ошибается частенько.

«Шахматные» мотивированы оторваться от дна таблицы, и уж точно активно помчатся к воротам аутсайдера.

Ставка: Победа «Боавишты» за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30