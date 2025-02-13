«Годой Крус»
Турнирное положение: «Годой Крус» в чемпионате стартовал крайне неудачно. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.
При этом «Годой Крус» в 3 турах набрал всего 1 зачетный балл. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 мячей.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. По всем статьям она уступила «Химнасия и Эгрисиме» (0:3).
До того команда подписала мировую с «Сармьенто» Жунин (0:0). При этом чуть ранее она была бита «Росарио Централем» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Годой Крус» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Годой Крус» имеет огромные сложности в плане реализации. Команда настреляла в нынешнем чемпионате еще не забила ни разу.
Матчи с «Ривер Плейтом» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Годой Крус» победил 2 раза при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Команда мотивирована выбраться из подвала турнирной таблицы.
«Ривер Плейт»
Турнирное положение: «Миллионеры» выдали не самый яркий старт в чемпионате. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Ривер Плейт» в 4 поединках набрал всего 8 очков. При этом команда настреляла 4 мяча при одном пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела взять три очка. Поединок с «Сан-Лоренсо» принес лишь сухой паритет.
До того команда не смогла обыграть «Платенсе» (1:1). А вот поединок с «Универсидад де Чили» завершился натужной викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ривер Плейт» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «миллионеры» выглядят не столь убедительно. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.
При этом «Ривер Плейт» лишь на 2 очка отстает от лидера. Да и оборона «миллионеров» выглядит весьма монолитно.
Должен прибавить в плане реализации Факундо Колидио. Форвард пока отличился всего 2 мячами в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. «Миллионеры» намерены подтянуться к лидеру.
Статистика для ставок
- «Ривер Плейт» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Годой Крус» в чемпионате не забил еще ни разу
- «Ривер Плейт» не побеждал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.
- 2.35Манчестер Сити — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.85Ювентус — ПСВ: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.15Коринтианс — Сантос: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:35
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Прогноз: «Миллионеры» сражаются за лидерство, и уж точно максимально активно сыграют в атаке.
«Годой Крус» пока не забивал в чемпионате, да и полноценно тягаться с местным грандом вряд ли способен.
Ставка: Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15