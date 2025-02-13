13 февраля в 5-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Годой Крус» и «Ривер Плейт». Начало игры — в 04:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Годой Крус» — «Ривер Плейт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Годой Крус»

Турнирное положение: «Годой Крус» в чемпионате стартовал крайне неудачно. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.

При этом «Годой Крус» в 3 турах набрал всего 1 зачетный балл. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. По всем статьям она уступила «Химнасия и Эгрисиме» (0:3).

До того команда подписала мировую с «Сармьенто» Жунин (0:0). При этом чуть ранее она была бита «Росарио Централем» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Годой Крус» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Годой Крус» имеет огромные сложности в плане реализации. Команда настреляла в нынешнем чемпионате еще не забила ни разу.

Матчи с «Ривер Плейтом» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Годой Крус» победил 2 раза при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Команда мотивирована выбраться из подвала турнирной таблицы.

«Ривер Плейт»

Турнирное положение: «Миллионеры» выдали не самый яркий старт в чемпионате. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Ривер Плейт» в 4 поединках набрал всего 8 очков. При этом команда настреляла 4 мяча при одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела взять три очка. Поединок с «Сан-Лоренсо» принес лишь сухой паритет.

До того команда не смогла обыграть «Платенсе» (1:1). А вот поединок с «Универсидад де Чили» завершился натужной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ривер Плейт» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «миллионеры» выглядят не столь убедительно. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

При этом «Ривер Плейт» лишь на 2 очка отстает от лидера. Да и оборона «миллионеров» выглядит весьма монолитно.

Должен прибавить в плане реализации Факундо Колидио. Форвард пока отличился всего 2 мячами в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. «Миллионеры» намерены подтянуться к лидеру.

Статистика для ставок

«Ривер Плейт» в среднем пропускает реже гола за матч

«Годой Крус» в чемпионате не забил еще ни разу

«Ривер Плейт» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: «Миллионеры» сражаются за лидерство, и уж точно максимально активно сыграют в атаке.

«Годой Крус» пока не забивал в чемпионате, да и полноценно тягаться с местным грандом вряд ли способен.

Ставка: Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15