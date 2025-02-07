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    «Альбасете» — «Сарагоса». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 7 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Сарагосу
    Прогноз и ставки на «Альбасете» — «Сарагоса»
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    «Альбасете»
    В пятницу, 7 февраля, в 26-м туре испанской Сегунды «Альбасете» дома примет «Сарагосу». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Альбасете» — «Сарагоса», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 07 Февраля 2025 года

    Альбасете

  • Испания. Сегунда
    •  Альбасете 22:30 Сарагоса

    Сарагоса

  • Испания. Сегунда
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    «Альбасете»

    Турнирное положение: С 31 зачетным пунктом данный коллектив находится на 16 строке в таблице, опережая на семь пунктов зону вылета.

    У «Альбасете» семь викторий, десять мировых исходов и восемь поражений, разница мячей составляет 31:35.

    Альбасете — Сарагоса: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Заводной сыр» в своем предыдущем проведенном поединке в гостях уступил со счетом 1:3 аутсайдеру «Тенерифе». А туром ранее коллектив на своем поле одолел одного из лидеров — «Альмерию» со счетом 2:1, прервав на тот момент серию из четырех ничьих подряд.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Альбасете» за восемь своих предыдущих встреч в рамках чемпионата страны смог отпраздновать всего лишь одну викторию. Помимо выигрыша команда еще за данный период игр дважды уходили с поля поверженными, оба раза уступив в гостевых встречах, и пять поединков завершили мировыми исходами. Отметим, что коллектив и забивал, и пропускал в своих четырех последних играх, а перед этим не отличался на протяжении четырех матчей.

    «Сарагоса»

    Турнирное положение: По итогам 25 матчей в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с 34 очками идет на десятой строке, уступая девять баллов зоне плей-офф.

    Коллектив за всю дистанцию отпраздновал девять викторий, семь раз сыграл вничью и девять встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 35:30.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Последние матчи: «Арагонцы» в минувшем туре первенства страны на своем поле расписали мировую со счетом 0:0 с «Кадисом». А до этого они смогли переиграть в гостевом поединке «Малагу» со счетом 2:1 и поделили очки с «Тенерифе» 2:2 в домашней встрече.

    Не сыграют: Защитник Дани Тасенде будет отбывать дисквалификацию.

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    Состояние команды: «Сарагоса» к данном у поединку подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой отметилась одним выигрышем и дважды играли вничью. А вот до этого отрезка команда уступала в четырех из девяти поединков при одной виктории и четырех мировых результатах. И в шести из восьми минувших встреч коллектив смог отметится в воротах соперников, а сохранит на замке свою рамку смог в двух случаях.

    Статистика для ставок

    • «Албасете» победил лишь раз за восемь игр чемпионата

    • «Сарагоса» не проигрывает не протяжении трех встреч, раз победив за это время при двух ничьих

    • В первом круге «Альбасете» в гостях переиграл «Сарагосу» со счетом 1:0, а ранее три из четырех матчей между этими командами завершились миром

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Альбасете» — 2.36, победа «Сарагосы» — 3.10, ничья — 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.34 и 1.56 соответственно.

    Прогноз: От данного противостояния вполне можно ожидать несколько забитых мячей, так как в своих предыдущих встречах эти клубы зачастую выдавали весьма результативные игры.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 1.81.

    Прогноз: И еще здесь поставим на ничью, так как данные клубы очень миролюбивы в этом чемпионате, да и часто между собой в последнее время делили очки между собой.

    Ставка: ничья 3.15.

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