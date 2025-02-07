Альбасете
Сарагоса
«Альбасете»
Турнирное положение: С 31 зачетным пунктом данный коллектив находится на 16 строке в таблице, опережая на семь пунктов зону вылета.
У «Альбасете» семь викторий, десять мировых исходов и восемь поражений, разница мячей составляет 31:35.
Альбасете — Сарагоса: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Заводной сыр» в своем предыдущем проведенном поединке в гостях уступил со счетом 1:3 аутсайдеру «Тенерифе». А туром ранее коллектив на своем поле одолел одного из лидеров — «Альмерию» со счетом 2:1, прервав на тот момент серию из четырех ничьих подряд.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: «Альбасете» за восемь своих предыдущих встреч в рамках чемпионата страны смог отпраздновать всего лишь одну викторию. Помимо выигрыша команда еще за данный период игр дважды уходили с поля поверженными, оба раза уступив в гостевых встречах, и пять поединков завершили мировыми исходами. Отметим, что коллектив и забивал, и пропускал в своих четырех последних играх, а перед этим не отличался на протяжении четырех матчей.
«Сарагоса»
Турнирное положение: По итогам 25 матчей в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с 34 очками идет на десятой строке, уступая девять баллов зоне плей-офф.
Коллектив за всю дистанцию отпраздновал девять викторий, семь раз сыграл вничью и девять встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 35:30.
Календарь и таблица испанской Примеры
Последние матчи: «Арагонцы» в минувшем туре первенства страны на своем поле расписали мировую со счетом 0:0 с «Кадисом». А до этого они смогли переиграть в гостевом поединке «Малагу» со счетом 2:1 и поделили очки с «Тенерифе» 2:2 в домашней встрече.
Не сыграют: Защитник Дани Тасенде будет отбывать дисквалификацию.
Состояние команды: «Сарагоса» к данном у поединку подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой отметилась одним выигрышем и дважды играли вничью. А вот до этого отрезка команда уступала в четырех из девяти поединков при одной виктории и четырех мировых результатах. И в шести из восьми минувших встреч коллектив смог отметится в воротах соперников, а сохранит на замке свою рамку смог в двух случаях.
Статистика для ставок
- «Албасете» победил лишь раз за восемь игр чемпионата
- «Сарагоса» не проигрывает не протяжении трех встреч, раз победив за это время при двух ничьих
- В первом круге «Альбасете» в гостях переиграл «Сарагосу» со счетом 1:0, а ранее три из четырех матчей между этими командами завершились миром
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Альбасете» — 2.36, победа «Сарагосы» — 3.10, ничья — 3.15.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.34 и 1.56 соответственно.
- 2.02Ливерпуль — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: От данного противостояния вполне можно ожидать несколько забитых мячей, так как в своих предыдущих встречах эти клубы зачастую выдавали весьма результативные игры.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 1.81.
Прогноз: И еще здесь поставим на ничью, так как данные клубы очень миролюбивы в этом чемпионате, да и часто между собой в последнее время делили очки между собой.
Ставка: ничья 3.15.