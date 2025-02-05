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    Уверенная победа «Фенербахче»?

    «Фенербахче» — «Эрзурумспор». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 5 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Фенербахче
    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Эрзурумспор»
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    Эдин Джеко
    5 февраля во 2-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Фенербахче» и «Эрзурумспор». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Эрзурумспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: Стамбульцы нынче бьются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Фенербахче» на 3 зачетных балла отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 21 матче.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. В чемпионате она переиграла «Ризеспор» (3:2).

    До того команда не сумела одолеть «Мидтьюлланн» (2:2). При этом чуть ранее она натужно переиграла «Гезтепе» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Фенербахче» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Фенербахче» весьма результативно атакует. Команда настреляла 55 мячей в 21 поединке чемпионата Турции.

    Матчи с «Эрзурумспором» для стамбульцев исторически складываются успешно. Из 4 очных поединков «Фенербахче» победил трижды при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать столь скромного оппонента стамбульцы обязаны при любой диспозиции.

    «Эрзурумспор»

    Турнирное положение: Эта команда представляет второй по рангу турецкий дивизион. Там команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Эрзурумспор» на 2 зачетных балла отстает от искомой 2 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 17 мячей в 22 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Дома она подписала мировую с «Коджаелиспором» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Анкарагюджю» (2:1). Плюс поединок с «Бандырмаспором» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эрзурумспор» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе «Эрзурумспор» выглядит довольно выгодно. До последней ничьей команда победила 2 раза подряд.

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    При этом «Эрзурумспор» имеет проблемы с реализацией. В чемпионате команда настреляла всего 27 голов в 22 матчах.

    Бросить вызов местному гранду для столь скромного клуба — уже отличная мотивация. Да и побороться за 2 позицию в группе команда явно постарается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Да и оппонент может недонастроиться на этот поединок.

    Статистика для ставок

    • «Фенербахче» не проигрывает без малого 2 месяца

    • Стамбульцы обыграли «Эрзурумспор» в 3 последних очных поединках

    • «Эрзурумспор» не проигрывает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: Стамбульцы явно сильнее оппонента, и уж точно будут максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и в Кубке команда мотивирована преуспеть.

    Ставка: Фора «Фенербахче» -1.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

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