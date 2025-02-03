3 февраля в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Мидлсбро» и «Сандерленд». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мидлсбро» — «Сандерленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлы» сражаются за место в зоне стыков. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Мидлсбро» отстает от топ-6 лишь по дополнительным показателям. А вот отличилась команда 47 забитыми мячами при 36 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Мидлы» были биты «Престоном» (1:2).

А вот до того команда нанесла поражение «Вест Бромвичу» (2:0). При этом поединок с «Портсмутом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Мидлсбро» забил 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Томми Конуэй, Анферни Дейкстел, Джонатан Хоусон, Эммануэль Латте Лаф, Райли Макги — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мидлов» нынче преследует настоящий кадровый мор. Сразу несколько ведущих игроков угодили в клубный лазарет.

Матчи с «Сандерлендом» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Мидлсбро» победил 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. При «мидлы» уже полтора года не могут одолеть «чёрных котов».

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Чёрные коты» бьются за прямое повышение в классе. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сандерленд» довольно неплохо атакует, отличившись 42 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 24 раза в 29 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела недостаточно успешно. «Чёрные коты» не смогли одолеть «Плимут» (2:2).

До того команда дома минимально переиграла «Дерби Каунти». А вот тяжелый поединок с «Бёрнли» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сандерленд» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Аджибола Алесе, Алан Браун, Том Уотсон — травмированы.

Состояние команды: «Чёрные коты» проводят не столь уверенный отрезок. Зато команда не проигрывает уже месяц.

При этом «Сандерленд» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот отставание от искомой второй позиции составляет 3 зачетных балла.

«Чёрные коты» не блещут стабильностью результатов. Да и вообще, команда испытывает серьезные кадровые проблемы.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. «Сандерленд» постарается максимально воспользоваться проблемами «мидлов» в обороне.

Статистика для ставок

«Сандерленд» не проигрывает уже больше месяца

«Мидлсбро» в среднем забивает менее 2 мячей за матч

«Чёрные коты» пропускают в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.

Прогноз: Фактор своего поля и сверхмотивация запрыгнуть в топ-6 станут главными слагаемыми победы «мидлов».

«Чёрные коты» нынче не столь стабильны, да и в плане реализации имеют некоторые сложности.

Ставка: Победа «Мидлсбро» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20