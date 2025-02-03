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    «Мидлы» обидят «чёрных котов»

    «Мидлсбро» — «Сандерленд». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 3 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Сандерленд»
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    «Мидлсбро»
    3 февраля в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Мидлсбро» и «Сандерленд». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мидлсбро» — «Сандерленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 03 Февраля 2025 года

    Мидлсбро

  • Англия. Чемпионшип
    •  Мидлсбро 23:00 Сандерленд

    Сандерленд

  • Сандерленд
    •

    «Мидлсбро»

    Турнирное положение: «Мидлы» сражаются за место в зоне стыков. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мидлсбро» отстает от топ-6 лишь по дополнительным показателям. А вот отличилась команда 47 забитыми мячами при 36 пропущенных в свои ворота.

    Мидлсбро — Сандерленд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Мидлы» были биты «Престоном» (1:2).

    А вот до того команда нанесла поражение «Вест Бромвичу» (2:0). При этом поединок с «Портсмутом» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Мидлсбро» забил 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Томми Конуэй, Анферни Дейкстел, Джонатан Хоусон, Эммануэль Латте Лаф, Райли Макги — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мидлов» нынче преследует настоящий кадровый мор. Сразу несколько ведущих игроков угодили в клубный лазарет.

    Матчи с «Сандерлендом» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Мидлсбро» победил 2 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. При «мидлы» уже полтора года не могут одолеть «чёрных котов».

    «Сандерленд»

    Турнирное положение: «Чёрные коты» бьются за прямое повышение в классе. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Сандерленд» довольно неплохо атакует, отличившись 42 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 24 раза в 29 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела недостаточно успешно. «Чёрные коты» не смогли одолеть «Плимут» (2:2).

    До того команда дома минимально переиграла «Дерби Каунти». А вот тяжелый поединок с «Бёрнли» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сандерленд» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Аджибола Алесе, Алан Браун, Том Уотсон — травмированы.

    Состояние команды: «Чёрные коты» проводят не столь уверенный отрезок. Зато команда не проигрывает уже месяц.

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    При этом «Сандерленд» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот отставание от искомой второй позиции составляет 3 зачетных балла.

    «Чёрные коты» не блещут стабильностью результатов. Да и вообще, команда испытывает серьезные кадровые проблемы.

    Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. «Сандерленд» постарается максимально воспользоваться проблемами «мидлов» в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Сандерленд» не проигрывает уже больше месяца

    • «Мидлсбро» в среднем забивает менее 2 мячей за матч

    • «Чёрные коты» пропускают в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.

    Прогноз: Фактор своего поля и сверхмотивация запрыгнуть в топ-6 станут главными слагаемыми победы «мидлов».

    «Чёрные коты» нынче не столь стабильны, да и в плане реализации имеют некоторые сложности.

    Ставка: Победа «Мидлсбро» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20

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    «Мидлсбро» — «Сандерленд»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 03.02.2025. Прогнозы на футбол. «Мидлы» обидят «чёрных котов»
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