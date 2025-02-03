3 февраля в стартовом поединке 25-го тура испанской Сегунды «Леванте» на своем поле сыграет против «Ферроля». Начало — в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Леванте» — «Ферроль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Леванте»

Турнирное положение: Клуб из Валенсии с 42 набранными очками находится на четвертой строке в таблице и на три балла отстает от лидера первенства.

«Леванте» выиграл 11 игр из 24 проведенных, девять встреч свел вничью и потерпел четыре фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 38:25.

Последние матчи: «Лягушки» выиграли свои два предыдущих поединка в рамках чемпионата страны, одолев дома 3:1 «Гранаду» и на выезде 2:1 «Депортиво» в прошлом туре. Перед этим же они расписали гостевую мировую с «Кадисом» 0:0.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: У «Леванте» сейчас 7-матчевая беспроигрышная серия в рамках Сегунды. В этот удачный для себя период коллектив расписал четыре мировые и три раза победил. И все данные виктории пришлись на четыре предыдущие игры команды. Уступили же валенсийцы в рамках чемпионата страны только раз за предыдущие 14 встреч.

«Ферроль»

Турнирное положение: По итогам 23 сыгранных матчей в текущем розыгрыше Сегунды галисийская команда с 19 очками идет в зоне вылета, отставая на восемь баллов от безопасной позиции.

«Ферроль» выиграл три поединка, десять раз играл вничью и столько же раз уходил с поля поверженным. Разница мячей составляет 14:34.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата страны «зеленые дьяволы» в Сантандере потерпели сокрушительное поражение от местного «Расинга» со счетом 0:6. Игровым же днем ранее они в родных стенах поделили очки с соседом по таблице «Картахеной», сыграв 0:0.

Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

Состояние команды: «Ферроль» сейчас имеет 5-матчевую серию без викторий с учетом всех турниров, в которой расписал один мировой исход и четыре раза уходил с поля поверженным. победить же коллектив смог в рамках Сегунды лишь в одном поединке из 14 предыдущих. Также в этом отрезке команда семь встреч свела вничью и потерпела шесть поражений. И отметим, что в трех последних поединках чемпионата галисийцы на забивали.

Статистика для ставок

У «Леванте» 7-матчевая серия без проигрышей в чемпионате, в которой было три виктории и четыре ничьи

«Ферроль» победил лишь раз за 14 предыдущих встреч Сегунды

В первом круге на поле «Ферроля» эти клубы расписали мировую со счетом 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леванте» — 1.47, победа «Ферроля» — 6.90, ничья — 4.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.91 и 1.86 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что на своем поле набравший приличный ход «Леванте» одолеет одного из аутсайдеров лиги, пробив при этом фору в -1,5 гола.

Рекомендуемая ставка: победа «Леванте» с форой (-1,5) за 2.24.

Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что «лягушки» огорчат команду из низов таблицы в каждом из проведенных таймов.

Ставка: «Леванте» забьет в каждом из таймов за 2.33.