Севилья
Эспаньол
«Севилья»
Турнирное положение: Севильцы на данном этапе ходят в середняках чемпионата. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Севилья» вполне способна побороться за попадание в еврокубки. А вот отличилась команда лишь 23 забитыми мячами в 20 матчах чемпионата.
Севилья — Эспаньол: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Севильцы переиграла ершистую «Жирону» (2:1).
А вот до того команда подписала мировую с «Валенсией» (1:1). При этом поединок с «Альмерией» завершился коллизией (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Севилья» забила 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Адриа Педроса, Айзек Ромеро — дисквалифицированы.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Севилья» проводит крайне нестабильный отрезок. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не испарились.
Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Севилья» победила 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Нужно же сокращать четырехочковый отрыв от топ-6!
«Эспаньол»
Турнирное положение: Каталонцы бьются за выживание в Примере. Ныне они находятся на 18 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Эспаньол» слабовато атакует, отличившись всего 19 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 32 раза в 20 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Каталонцы дома одолели «Вальядолид» (2:1).
До того команда не сумела переиграть «Леганес» (1:1). А вот поединок со скромным «Лас-Пальмасом» завершился минимальным поражением.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Каталонцы переживают непростой этап. Между тем, отставание от спасительной 17 позиции минимальное.
При этом «Эспаньол» в среднем забивают реже гола за матч. И именно проблемы с реализацией мешают подняться из опасной зоны.
Каталонцы традиционно имеют весьма ненадежные тылы. Да и севильцев они не могут обыграть уже долгих 8 лет.
Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Каталонцы способны прибавить в плане реализации.
Статистика для ставок
- Каталонцы в среднем забивают реже гола за матч
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- Обе команды не проигрывали в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
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Прогноз: «Севилья» выглядит сильнее соперника, которому к тому же исторически успешно противостоит.
Номинальные хозяева всеми силами пытаются запрыгнуть в первую шестерку, и уж точно сразу будут активны в атаке.
Ставка: Победа «Севильи» в 1 тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20