25 января в 21-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Эспаньол». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Эспаньол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: Севильцы на данном этапе ходят в середняках чемпионата. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Севилья» вполне способна побороться за попадание в еврокубки. А вот отличилась команда лишь 23 забитыми мячами в 20 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Севильцы переиграла ершистую «Жирону» (2:1).

А вот до того команда подписала мировую с «Валенсией» (1:1). При этом поединок с «Альмерией» завершился коллизией (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Севилья» забила 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Адриа Педроса, Айзек Ромеро — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Севилья» проводит крайне нестабильный отрезок. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не испарились.

Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Севилья» победила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Нужно же сокращать четырехочковый отрыв от топ-6!

«Эспаньол»

Турнирное положение: Каталонцы бьются за выживание в Примере. Ныне они находятся на 18 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Эспаньол» слабовато атакует, отличившись всего 19 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 32 раза в 20 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Каталонцы дома одолели «Вальядолид» (2:1).

До того команда не сумела переиграть «Леганес» (1:1). А вот поединок со скромным «Лас-Пальмасом» завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Каталонцы переживают непростой этап. Между тем, отставание от спасительной 17 позиции минимальное.

При этом «Эспаньол» в среднем забивают реже гола за матч. И именно проблемы с реализацией мешают подняться из опасной зоны.

Каталонцы традиционно имеют весьма ненадежные тылы. Да и севильцев они не могут обыграть уже долгих 8 лет.

Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Каталонцы способны прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

Каталонцы в среднем забивают реже гола за матч

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Обе команды не проигрывали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Севилья» выглядит сильнее соперника, которому к тому же исторически успешно противостоит.

Номинальные хозяева всеми силами пытаются запрыгнуть в первую шестерку, и уж точно сразу будут активны в атаке.

Ставка: Победа «Севильи» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20