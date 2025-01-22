22 января в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» на своем поле сыграет против лиссабонского «Спортинга». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Спортинг» Лиссабон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «РБ Лейпциг» после шести туров основного раунда Лиги чемпионов занимает третье место с конца вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда не набрала ни одного балла и уже потеряла шансы на выход в зону стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала турнира, которая ограничивается 9-24-м местами.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на Бундеслигу, «РБ Лейпциг» на чужом поле сыграл вничью с «Бохумом» (3:3).

В немецком чемпионате клуб по итогам 18-ти туров находится в зоне еврокубков (топ-6) с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Андре Силва, Шлагер, Лукеба, Уэдраого и Хенрикс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на немецкое первенство, «РБ Лейпциг» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, тем не менее, соперник все же не безгрешен, так что их успех все-таки возможен.

Бенджамин Шешко — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

«Спортинг» Лиссабон

Турнирное положение: «Спортинг» Лиссабон после шести туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 17-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала 10 баллов и лишь на три очка отстает от зоны прямого выхода в 1/8 финала (топ-8), поэтому будет стремиться выиграть, чтобы улучшить свое турнирное положение.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на португальский чемпионат, «Спортинг» Лиссабон на выезде разгромил «Риу Аве» (3:0).

В своем национальном первенстве коллектив по итогам 18-ти поединков находится на первой позиции, лишь на три очка опережая своего ближайшего преследователя «Бенфику».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми предыдущих матчах в разных турнирах «Спортинг» Лиссабон проиграл лишь раз при пяти победах и двух ничьих.

Такие результаты сулят гостям неплохие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явно не лучшую форму соперника.

Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «РБ Лейпциг» забивали больше 3,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Спортинга» Лиссабон забивали меньше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Спортинг» Лиссабон выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.65, победа «Лейпцига» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали оба соперника. Кроме того, в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

И хотя в трех последних матчах гостей одновременно данные сценарии не были реализованы, фактор результативности «РБ Лейпциг» должен стать решающим.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40