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    Наберет ли «Лейпциг» первые очки в Лиге чемпионов?

    «РБ Лейпциг» — «Спортинг» Лиссабон. Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол, Лига чемпионов, 22 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Спортинг» Лиссабон
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    Бенджамин Шешко
    22 января в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» на своем поле сыграет против лиссабонского «Спортинга». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Спортинг» Лиссабон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 22 Января 2025 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 20:45 Спортинг

    Спортинг

  • Лиссабон
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    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «РБ Лейпциг» после шести туров основного раунда Лиги чемпионов занимает третье место с конца вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда не набрала ни одного балла и уже потеряла шансы на выход в зону стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала турнира, которая ограничивается 9-24-м местами.

    РБ Лейпциг — Спортинг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на Бундеслигу, «РБ Лейпциг» на чужом поле сыграл вничью с «Бохумом» (3:3).

    В немецком чемпионате клуб по итогам 18-ти туров находится в зоне еврокубков (топ-6) с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Андре Силва, Шлагер, Лукеба, Уэдраого и Хенрикс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на немецкое первенство, «РБ Лейпциг» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, тем не менее, соперник все же не безгрешен, так что их успех все-таки возможен.

    Бенджамин Шешко — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

    «Спортинг» Лиссабон

    Турнирное положение: «Спортинг» Лиссабон после шести туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 17-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала 10 баллов и лишь на три очка отстает от зоны прямого выхода в 1/8 финала (топ-8), поэтому будет стремиться выиграть, чтобы улучшить свое турнирное положение.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на португальский чемпионат, «Спортинг» Лиссабон на выезде разгромил «Риу Аве» (3:0).

    В своем национальном первенстве коллектив по итогам 18-ти поединков находится на первой позиции, лишь на три очка опережая своего ближайшего преследователя «Бенфику».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми предыдущих матчах в разных турнирах «Спортинг» Лиссабон проиграл лишь раз при пяти победах и двух ничьих.

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    Такие результаты сулят гостям неплохие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явно не лучшую форму соперника.

    Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «РБ Лейпциг» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Спортинга» Лиссабон забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из восьми последних матчей «Спортинг» Лиссабон выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.65, победа «Лейпцига» — в 2.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали оба соперника. Кроме того, в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

    И хотя в трех последних матчах гостей одновременно данные сценарии не были реализованы, фактор результативности «РБ Лейпциг» должен стать решающим.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40

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    «РБ Лейпциг» — «Спортинг» Лиссабон: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 22.01.2025. Прогнозы на футбол. Наберет ли «Лейпциг» первые очки в Лиге чемпионов?
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